Παράλληλα, ο Thomas Cook προωθεί σε διεθνές επίπεδο, ένα ολοκληρωμένο μετασχηματισμό, φιλοδοξώντας να γίνει ένας φορέας που προσφέρει ολοκληρωμένες εμπειρίες διακοπών. Όπως αναφέρει στο Reporter.gr ο David Child, Head of Comms and Marketing Hotels & Resorts, στόχος του Thomas Cook είναι να φέρει «έναν εκδημοκρατισμό» στην οικονομία της φιλοξενίας. Επεξηγώντας το τι σημαίνει ο όρος «εκδημοκρατισμός» παραπέμπει στα μοντέλα λειτουργίας που υιοθετούνται στα brands Casa Cook και Cook Club. Εκεί, όπως αναφέρει, προτάσσεται μέσα από μια σειρά αρχιτεκτονικών επιλογών στις κατασκευές και τη διαμόρφωση προσφερόμενων υπηρεσιών μια διαδικασία, όπου οι ένοικοι των ξενοδοχείων μπορεί να αναπτύξουν κοινωνικές συνάφειες, να γνωριστούν και να αναπτύξουν φιλίες, να δουν από κοντά και να μάθουν το τι αντιπροσωπεύουν οι τοπικές κοινωνίες, όπου και τα ξενοδοχεία της Thomas Cook αλλά κι έτσι να λάβουν «προστιθέμενη αξία» στις διακοπές τους. Ουσιαστικά η Thomas Cook επιχειρεί να κάνει πιο προσιτές στα βαλάντια των ευρωπαίων καλύτερες ποιοτικά διακοπές, με «μπόλιασμα» της προσφερόμενης υπηρεσίας από την τοπική καθημερινότητα, προσφέροντας ολοκληρωμένες εμπειρίες φιλοξενίας σε μεγαλύτερα κοινά. Γι’ αυτό και αναπτύσσοντας όλα τα brands της, στοχεύει να απευθυνθεί ανάλογα σε εισοδηματικά στρώματα κρατώντας πάντα στο DNA της εταιρίας το ότι είναι κορυφαίος tour operator, αλλά πλέον όχι μόνο.

