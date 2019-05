Την Σαντορίνη ψήφισαν, ως τον κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως για το 2019 στην κατηγορία «Καλύτερο νησί στην Ευρώπη» («Best Island in Europe») οι αναγνώστες του καταξιωμένου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού «Global Traveller», που απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών που συνηθίζουν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Στην πρώτη δεκάδα των καλυτέρων νησιών της κατηγορίας περιλαμβάνονται τόσο η Μύκονος όσο και η Κρήτη καταλαμβάνοντας την τρίτη και όγδοη θέση αντίστοιχα. Τα τρία ελληνικά νησιά διακρίθηκαν στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων «Leisure Life Style awards 2019» του περιοδικού, τα οποία έλαβαν χώρα στο Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.

More in this category: