Οι ομάδες που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιούν εφαρμογές και λειτουργικά πρότυπα (prototypes), προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία να είναι σχετικά με τους στόχους και την θεματική ενότητα του Προγράμματος, ήτοι εφαρμογές και λύσεις για τον τουριστικό κλάδο ξενοδοχίας και εστίασης, τουριστικών μεταφορών, μηχανές αναζήτησης, κρατήσεων και ηλεκτρονικών τουριστικών γραφείων, τουριστικών δραστηριοτήτων, ξεναγήσεων και εκδηλώσεων, εφαρμογές και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων, εξειδικευμένων λύσεων επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών. Ενδεικτικά οι κατηγορίες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι: Internet & web platforms, Mobile apps, Chatbots, Software, Hardware, Energy solutions, Mobility & Transportation solutions, Blockchain solutions, AI solutions, Big Data, Internet of Things.

