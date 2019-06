Σημαντικές Ευρωπαϊκές διακρίσεις έλαβαν τα ελληνικά ξενοδοχεία, κατά την επίσημη εκδήλωση των 26ων «World Travel Awards™ 2019», που πραγματοποιήθηκαν στη νήσο Μαδέιρα Πορτογαλίας.

Ειδικότερα, στο Elounda Beach Hotel & Villas, μέλος των The Leading Hotels of the World, απονεμήθηκαν δύο βραβεία. Του κορυφαίου ευρωπαϊκού ξενοδοχείου πολυτελείας με βίλες (Europe's Leading Luxury Villa Resort 2019) και του κορυφαίου Ελληνικού ξενοδοχείου 2019 (Greece's Leading Hotel 2019), που διακρίθηκε «για την μοναδική θέση του, για τις υψηλές προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και για την ιδιωτικότητα του».

Το Elounda Bay Palace Hotel, μέλος επίσης των The Leading Hotels of the World, βραβεύθηκε ως «το κορυφαίο πολυτελές ξενοδοχείο της Μεσογείου 2019» (Mediterranean's Leading Luxury Resort 2019) και ως «κορυφαίο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο της Ευρώπης 2019» (Europe’s Leading Seafront Resort 2019), «με απαράμιλλο περιβάλλον, στο οποίο η κρητική φιλοξενία συνδυάζεται με τις υψηλές προσφερόμενες υπηρεσίες».

Σημειώνεται ότι τα βραβεία World Travel Awards™ έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς, από το 1993, ως η ανώτερη τιμητική διάκριση στον τομέα του Τουρισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η τελετή απονομής των «Όσκαρ της Τουριστικής Βιομηχανίας» –πραγματοποιήθηκε προχθές (βράδυ), Σάββατο 8 Ιουνίου, στο πολυτελές ξενοδοχείο Belmond Reid’s Palace της πορτογαλικής νήσου.

Όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της ιδιοκτήτριας εταιρείας των ξενοδοχείων αυτών:

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς σήμερα να λαμβάνουμε αυτά τα βραβεία για τα Ξενοδοχεία Elounda Beach Hotel & Villas και Elounda Bay Palace. Είμαστε προσηλωμένοι στο όραμα και την φιλοσοφία της εταιρείας, να υπηρετούμε με αφοσίωση τις αρχές της υψηλής φιλοξενίας για τους επισκέπτες μας.

Ευρωπαϊκό βραβείο στο Grand Resort Lagonissi «Η Χερσόνησος»

Νέα επιτυχία για τον τουρισμό της χώρας μας θεωρείται η απονομή βραβείου στο Grand Resort Lagonissi, που αποκαλείται «Η Χερσόνησος», ως «κορυφαίου ευρωπαϊκού ξενοδοχείου πολυτελείας».

Από της πλευράς της ιδιοκτησίας του βραβευθέντους ξενοδοχείου, έγινε η εξής δήλωση:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η βράβευση για το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη φιλοσοφία της εταιρείας, να υπηρετούμε με αφοσίωση τις αρχές της υψηλής φιλοξενίας των επισκεπτών μας».