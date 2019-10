Με τίτλο «Redefining Realities: #someREACTdifferent» θα πραγματοποιηθεί, στις 17 Οκτωβρίου, στην Αθήνα, το ετήσιο συνέδριο του ΣΕΤΕ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για μια ακόμη χρονιά, διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του επιχειρηματικού και τουριστικού κόσμου θα μεταδώσουν ιδιαίτερες ιστορίες, που εμπνέουν καινοτόμες ιδέες, αλλά και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης προορισμών και στρατηγικής ανάπτυξης.

Στις τρεις (3) ενότητες του Συνέδριου –“Brave New World”,”Observing Destinations”, “Τime Machine”- θα αναπτυχθούν οι έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης, της καινοτομίας και των εμπειριών μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες.

Συντονιστής του συνεδρίου θα είναι, όπως και πέρυσι, ο Paul Papadimitriou, ιδρυτής της Intelligencr, ερευνητής καινοτομίας και ειδικός στις στρατηγικές του μέλλοντος. Γνώστης στον τρόπο που η τεχνολογία διαμορφώνει την παγκόσμια ταυτότητα, έχει γίνει απαραίτητος σε εταιρείες - κολοσσούς, όπως η Microsoft, η Conde Nast, το eBay και η Siemens.

Μεταξύ των ομιλητών του φετινού συνεδρίου είναι οι:

David Rowan, Ιδρυτής και αρχισυντάκτης του WIRED UK (2008-2017), συγγραφέας που πραγματεύεται τολμηρούς τρόπους για εταιρική καινοτομία, είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς για το πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει τον κόσμο γύρω μας. Το ακροατήριό του έχει πάντοτε μια στιγμή αποκάλυψης, αναφορικά με την καινοτομία και τις τεχνολογικές τάσεις.

Patrik Gustavsson, Διευθύνων Σύμβουλος του The Amager Bakke Foundation, ο Patrik Gustavsson θα ανοίξει τη συζήτηση σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη παρουσιάζοντας πώς μπορεί να συνδυαστεί ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας αποβλήτων με ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις.

Douglas Quinby, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Arival, μιας ανεξάρτητης πλατφόρμας για δημιουργούς και πωλητές in-destination experiences, η οποία έχει ως στόχο να καλύψει το τεράστιο κενό στις πληροφορίες, στην ενημέρωση και στα συνέδρια για τον τρίτο μεγαλύτερο και σημαντικότερο τομέα του ταξιδιού: Εκδρομές, Δραστηριότητες και Αξιοθέατα.

Steve Lowy, επιτυχημένος επιχειρηματίας του ξενοδοχειακού κλάδου, με πολυετή εμπειρία σε όλο το εύρος του τουρισμού και της φιλοξενίας. Πολυσχιδής και δραστήριος, σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Anglo Educational Services και Ιδρυτής & Διευθυντής της Umi Digital. Ο κ. Lowy θα μοιραστεί στο Συνέδριο του ΣΕΤΕ το πάθος του για τα ξενοδοχεία, τον τουρισμό, την ψηφιακή εποχή, αλλά και την εκπαίδευση.

Catharina Fischer, Digital Marketing Strategist, σύμβουλος του δικτύου Tourismuszukunft, με σημαντική εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ, θα μας δείξει τον δρόμο προς την ψηφιακή αλλαγή και θα μας συμβουλεύσει για το πώς θα οικοδομήσουμε μια ψηφιακή νοοτροπία.

Alejandro Barrera, Ιδρυτής και αρχισυντάκτης στο The Aleph, καθηγητής καινοτομίας, αλλά και επιχειρηματίας, θα παρουσιάσει στο Συνέδριο τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία, απαντώντας σε ερωτήματα όπως, ποιες είναι οι ρηξικέλευθες τεχνολογίες που επιδρούν άμεσα στον τουρισμό και πώς θα διαμορφωθεί ο αστικός τουρισμός του μέλλοντος.

Tia Hallanoro, Director Brand Communications & Digital Development, Helsinki Marketing. Είναι διορατική επιστήμονας με εμπειρία στον σχεδιασμό ψηφιακών υπηρεσιών, εξειδικευμένη στον τομέα επικοινωνίας brand και marketing. Στα πρόσφατα έργα της περιλαμβάνεται η ψηφιακή υπηρεσία Think Sustainable που αφορά στις βιώσιμες επιλογές απόλαυσης της πόλης, ενώ έχει βραβευτεί για την ψηφιακή υπηρεσία MyHelsinki WeChat η οποία απευθύνεται σε Κινέζους τουρίστες.

Ted Papakostas, αρχαιολόγος, που αναμένεται να δώσει μια άλλη διάσταση στην αναγκαιότητα παρουσίασης πολιτιστικών πόρων με δημιουργικό τρόπο (story telling), προκειμένου ο σύγχρονος ταξιδιώτης να συνδιαλέγεται με τον αρχαιολογικό χώρο και την ιστορία του μέσα από μεταμορφωτικές εμπειρίες.

Petra Stušek, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Τουριστικού Συμβουλίου της Λιουμπλιάνα, έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις επικοινωνίες με τους κατοίκους και τους τουρίστες. Η ομάδα της έχει βραβευτεί, μεταξύ άλλων, με τα βραβεία WTM Responsible Tourism Award 2017 – Best for Communication, WTTC Tourism for Tomorrow 2015, Digital Tourism Think Tank, ενώ η Λιουμπλιάνα κέρδισε το βραβείο αειφόρου τουρισμού στον διαγωνισμό Smart Tourism 2019.

Παράλληλα με το κεντρικό πρόγραμμα του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν δύο masterclasses. Στο ένα από αυτά η Catharina Fischer, θα φωτίσει εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της γερμανικής αγοράς μέσα από ψηφιακά εργαλεία. Στο άλλο, o David Bizer, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Talent Fountain, που είχε ενθουσιάσει τους συμμετέχοντες ως βασικός ομιλητής το 2018 επιστρέφει με ένα δυνατό masterclass για το employer branding όπου θα μοιραστεί hands-on εμπειρία για το πώς ένας εργοδότης γίνεται brand προσελκύοντας τους πιο ταλαντούχους εργαζόμενους.

Στο περιθώριο του ετήσιου συνεδρίου ο ΣΕΤΕ δημιουργεί το πρώτο του "Tech Alley", έναν εκθεσιακό χώρο αφιερωμένο στις ελληνικές start-up εταιρίες και στις οποίες δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουν τεχνολογικές υπηρεσίες και προϊόντα σε επιχειρηματίες και στελέχη της ελληνικής τουριστικής αγοράς.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την TOPOSOPHY, εταιρεία συμβούλων στον τομέα της διαχείρισης/προώθησης προορισμών και διοργάνωσης special events, και τη «weareJARVIS», το content studio του φορέα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού «Found.ation».