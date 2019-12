Σημαντική διάκριση του Santo Maris σε καθιερωμένο θεσμό Τουριστικών Ταινιών

Με αφορμή την τελετή απονομής των βραβείων «Festival of Festivals Grand Prix CIFFT 2019» της Διεθνούς Επιτροπής Τουριστικών Φεστιβάλ «CIFFT» (International Committee of Tourism Film Festivals), η κατάταξη των καλύτερων τουριστικών ταινιών για το 2019 οριστικοποιήθηκε με το βίντεο «Seize the Moment» του Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 20 καλύτερα ταξιδιωτικά βίντεο του κόσμου, κατακτώντας την 13η θέση ανάμεσα σε 164 διεθνείς συμμετοχές.