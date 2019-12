Άλλη μια διάκριση για τη Louis Hotels στην Ελλάδα

Mε το βραβείο “Treasures of the Greek Tourism”, στην κατηγορία «Οι υγιέστερα αναπτυσσόμενες εταιρείες και φορείς στον τομέα του τουρισμού», τιμήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Louis Hotels. Διοργανωτής των βραβείων που απονεμήθηκαν για ήταν ο οργανισμός New Times Publishing. Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο λαμπρής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» στην Αθήνα. Στην εκδήλωση μίλησε και ο τέως Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Δημήτρης Αβρααμόπουλος.