Η νέα δράση Black Weekends της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ξεκινά δυναμικά την παρουσία της με δύο Σαββατοκύριακα τον Ιανουάριο τόσο για τους επισκέπτες της περιοχής όσο και για τους κατοίκους της.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το κάθε ξενοδοχείο έχει δημιουργήσει ξεχωριστά πακέτα προσφορών σε πραγματικά προνομιακές τιμές, για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό υπάρχει και συνέχεια. Σκοπός των ξενοδοχείων δεν είναι μόνο να παρέχουν μια άνετη και ευχάριστη διαμονή, αλλά και να ψυχαγωγήσουν τον κόσμο με εμπειρίες, όπως spa treatments, γαστρονομικά events και μονοήμερες αποδράσεις σε συνεργασία με την εταιρία Ammon Express.



Τα ξενοδοχεία, που λαμβάνουν μέρος στα Black Weekends Ιανουαρίου:

Grand Hotel Palace

Holiday Inn Thessaloniki

Mediterranean Palace

Nikopolis Thessaloniki

The Excelsior / Charlie D. Brasserie

The Met Hotel

Anatolia Hotels Thessaloniki

Egnatia Palace Hotel & Spa

Golden Star City Resort

The Tobacco Hotel

Le Palace

Mandrino

Nea Metropolis

Domotel Olympia

Queen Olga

Alexandria