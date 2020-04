Ξεκίνησε η νέα εκπαιδευτική δραστηριότητα «The INSETE Webinar Series»

Το ΙΝΣΕΤΕ ξεκίνησε, σήμερα 10 Απριλίου, τη νέα εκπαιδευτική δραστηριότητά του, «The INSETE Webinar Series». Περισσότεροι από 350 επαγγελματίες του τουρισμού, από όλη την Ελλάδα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά το πρώτο Webinar της σειράς, με τίτλο «Digital Marketing in the age of coronavirus-What travel brands need 2 know» και εισηγητή τον Βασίλη Πολύζο, Brand Strategist & Digital Marketing Expert.