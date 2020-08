Έρευνα: Απώλειες εσόδων άνω του 50% αναμένουν οι ξενοδόχοι

Το 84% των Ευρωπαίων ξενοδόχων προβλέπουν απώλειες εσόδων άνω του 50% το 2020, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στην έκδοση Ιουλίου του The Hotelier PULSE Report, η οποία συντάσσεται από τις Guestcentric & Great Hotels of The World