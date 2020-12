Η έξαρση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, αλλά και τα νέα πιο αυστηρά «απαγορευτικά» που είναι σε εξέλιξη σε μεγάλες αγορές προέλευσης τουριστών όπως π.χ. η Γερμανία και η Γαλλία, επηρεάζουν καταλυτικά την τάση των ευρωπαίων για ταξίδια.

Έτσι με βάση την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC) «Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Trave – Wave 3» το 49% των Ευρωπαίων σχεδιάζουν να ταξιδέψουν τους επόμενους έξι μήνες μειώνεται. Το ποσοστό στην έρευνα του Οκτώβρη ήταν στο 54%.

Ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι το ότι τα ταξίδια εντός της Ευρώπης είναι η κορυφαία επιλογή με το ποσοστό των ερωτηθέντων (38%) να είναι το ίδιο για όσους προτιμούν ταξίδια εντός της χώρας τους ή εντός της Ευρώπης γενικότερα.

Η αναψυχή είναι ο πρωταρχικός σκοπός για σχεδόν το 63% των ερωτηθέντων που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν βραχυπρόθεσμα, ενώ η επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς είναι ο πρωταρχικός σκοπός για ένα άλλο 22% από αυτούς. Τα επαγγελματικά ταξίδια αντιπροσωπεύουν το 9% των ερωτηθέντων.

Παρά την επίδραση της πανδημίας στις μητροπολιτικές περιοχές, τα city breaks εξακολουθούν να είναι ο πιο αγαπημένος τύπος ταξιδιού μεταξύ του 19% των Ευρωπαίων. Άλλες κορυφαίες προτιμήσεις περιλαμβάνουν διακοπές στη φύση και στην ύπαιθρο (15%) και ταξίδια με έμφαση στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά (14%). Όσον αφορά τη μεταφορά, το 51% των ερωτηθέντων ταξιδιωτών σκοπεύουν να πετάξουν στον επόμενο προορισμό τους, ενώ ένα άλλο μεγάλο μερίδιο του 37% προτιμά να ταξιδέψει με αυτοκίνητο.

Επίσης με βάση την τελευταία έρευνα η αβεβαιότητα σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα του επόμενου ταξιδιού αυξάνεται κατά 13%, ενώ και το ποσοστό των Ευρωπαίων που δεν κάνουν σχέδια για ταξίδι ανεβαίνει.

Συγκεκριμένα, λιγότεροι από 1 στους 5 από τους Ευρωπαίους που ερωτήθηκαν εξέφρασαν την πρόθεση να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της επερχόμενης χειμερινής περιόδου (έως τα τέλη Ιανουαρίου 2021). Αυτό αντιπροσωπεύει μια απότομη πτώση 21% σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που δείχνει ότι η πρόσφατη αύξηση των περιπτώσεων COVID-19 και η αβεβαιότητα σχετικά με τα ταξιδιωτικά μέτρα αναγκάζουν τους Ευρωπαίους να θέσουν σε αναμονή τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Επίσης για το 15% των ερωτηθέντων, τα μέτρα περιορισμού είναι η πρώτη ανησυχία για το τι θα συμβεί στις χώρες προορισμού ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο φόβος να «κολλήσουν» τον ιό. Τα αεροπορικά ταξίδια και οι δημόσιες συγκοινωνίες στον προορισμό εξακολουθούν να θεωρούνται τα λιγότερο ασφαλή μέρη ενός ταξιδιού σύμφωνα με το 19% και το 14% των ερωτηθέντων αντίστοιχα. Μπαρ και εστιατόρια συνθέτουν επίσης μια αυξανόμενη ανησυχία, όπως υποδεικνύεται από το 11% των Ευρωπαίων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Γιώργος Αλεξάκης