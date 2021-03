Τις βασικές κατευθύνσεις της στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης και προβολής του ελληνικού τουρισμού παγκοσμίως, στην μετα-covid εποχή, ανέπτυξε σήμερα η ηγεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στην επίσημη πρώτη παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στην ITB Berlin 2021. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση, από τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, του κυβερνητικού σχεδίου για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού το 2021.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της Ευρώπης, με περισσότερους από 3.500 εκθέτες από 150 χώρες του κόσμου, που- όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος- σηματοδοτεί την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, αυτή τη φορά σε ψηφιακό περιβάλλον.

Η συμμετοχή του ΕΟΤ καινοτομεί φέτος, φιλοξενώντας στο ψηφιακό του περίπτερο δυο εμβληματικές δράσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) και, συγκεκριμένα, τα Boutique Hotels και τις ελληνικές start-up επιχειρήσεις τουρισμού.

Την επίσημη παρουσίαση του ψηφιακού περιπτέρου του ΕΟΤ έκαναν με τηλεδιάσκεψη σήμερα το μεσημέρι, η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Άντζελα Γκερέκου και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ Δημήτρης Φραγκάκης, με τη συμμετοχή του προέδρου του Ξ.Ε.Ε. κ. Αλέξανδρου Βασιλικού.

Όπως ανέφερε στην ομιλία της η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Άντζελα Γκερέκου:

«Η νέα στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης που σχεδιάζουμε για την δεκαετία που διανύουμε, στοχεύει να καταστήσει την Ελλάδα, Χώρα του Ευζήν. Συνεργαζόμαστε με την τουριστική βιομηχανία αξιοποιώντας όλα τα καινοτόμα εργαλεία. Η πρόταση μας περιλαμβάνει δύο έργα: α) τη δημιουργία ολοκληρωμένου Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη της Ελλάδας και β) την περαιτέρω ψηφιακή ενδυνάμωση του οργανισμού.

Οι επιπτώσεις του Covid-19 στην ταξιδιωτική βιομηχανία, μας έδειξε περισσότερο από ποτέ ότι μια εθνική πολιτική για τον τουρισμό πρέπει να συνδυάζει:

α) Υπηρεσίες και διαδικασίες που σέβονται τον μοναδικό φυσικό πλούτο της χώρας και τη τοπική ταυτότητα, σε όλη τη διαδικασία της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

β) Την προσέλκυση υπεύθυνων επισκεπτών σε σταθερά αυξανόμενο ρυθμό, συνυπολογίζοντας την φέρουσα ικανότητα των προορισμών.

γ) Την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προσβλέποντας στη νέα τουριστική τάση, τους επισκέπτες μακράς διαμονής γνωστούς ως ψηφιακούς νομάδες.

Στηρίζουμε, δηλαδή, τις αρχές της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης με την ευρεία χρήση καινοτόμων ιδεών και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, τις οποίες να παρουσιάζουμε σήμερα στην ΙΤΒ. Η πρόεδρος του ΕΟΤ έκλεισε την ομιλίας της με την πρόσκληση : «Η Ελλάδα σας περιμένει ..γιατί ... «Αll Υou Want Is Greece».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης τόνισε:

«Το μήνυμά μας φέτος είναι καθαρό και απλό. Μετά από τις δυσάρεστες εμπειρίες του περασμένου έτους, ήρθε η ώρα για νέες, χαρούμενες εμπειρίες. Και… ό,τι ψάχνει ο ταξιδιώτης βρίσκεται στην Ελλάδα. All you want is Greece. Βλέπουμε μια ευκαιρία για τη χώρα μας να επαναπροσδιορίσει τη θέση της με νέο αφήγημα, πέρα από το μοντέλο της θάλασσας και του ήλιου. Επικεντρώνουμε στην αυθεντικότητα, την ιδιαίτερη ταυτότητα και τους ανθρώπους. Η Ελλάδα έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φραγκάκης.

Ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε) κ. Αλέξανδρος Βασιλικός ευχαρίστησε τον ΕΟΤ για την συνεργασία «με την οποία, είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου, την Ελλάδα που καινοτομεί και βγαίνει μπροστά με αυτοπεποίθηση. Οι δυο εμβληματικές δράσεις του ΞΕΕ, το πρόγραμμα πιστοποίησης των “Boutique Hotels” και το CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator που παρουσιάσαμε σε αυτή την κορυφαία παγκόσμια τουριστική διοργάνωση, σηματοδοτούν δύο από τους στρατηγικούς πυλώνες της "επόμενης μέρας". Το αύριο της ελληνικής Φιλοξενίας είναι συνυφασμένο με την ποιότητα και την έξυπνη ψηφιακή τεχνολογία. Η έγκαιρη προσαρμογή στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, καθώς ο κόσμος αλλάζει άρδην, είναι το κλειδί που θα ανοίξει τις πόρτες των νέων επιτυχιών».