Τα νησιά της Ελλάδας φιλοδοξούν να δελεάσουν τους επισκέπτες αυτό το καλοκαίρι, εμβολιάζοντας όλους τους κατοίκους, αναφέρει το BBC σε ρεπορτάζ του από την Μήλο.

Σημειώνει ακόμη ότι ο στόχος της επιχείρησης «Γαλάζια Ελευθερία» είναι να μετατρέψει τα νησιά της χώρας σε ταξιδιωτικούς προορισμούς «χωρίς Covid» και πως πολλοί από τους κατοίκους της Μήλου βασίζονται στον τουρισμό και καλωσορίζουν το φιλόδοξο σχέδιο, προκειμένου το νησί να υποδεχθεί ξανά τους τουρίστες.

Μάλιστα, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, αναμένεται να έχουν εμβολιαστεί όλοι οι κάτοικοι του νησιού αλλά και οι εποχικοί εργαζόμενοι. Το ρεπορτάζ του BBC αναμεταδόθηκε εκτενώς από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και αναδημοσιεύθηκε στην Καθημερινή. ( How Greek islands are trying to win back tourists )