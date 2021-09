Η Μήλος ψηφίστηκε το καλύτερο νησί στον κόσμο

Ως το καλύτερο νησί στον κόσμο και την Ευρώπη για το 2021 (Top Island in the World / Top Island in Europe), με τη σχεδόν άριστη βαθμολογία 95.50, αναδείχθηκε η Μήλος από τους πολυάριθμους αναγνώστες του αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού "Travel + Leisure", που συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τα World's Best Awards 2021.