Νέες αμερικανικές επενδύσεις στον ελληνικό τουρισμό φέτος το καλοκαίρι

Στη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα του τουρισμού και στις πρωτοβουλίες που οδηγούν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, με θέμα «Challenges and Opportunities of the US Incoming Tourism and Investment for Greece. Building a Stronger Future Ahead».