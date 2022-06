Ένα βιωματικό διήμερο αφιερωμένο στη Βιώσιμη Φιλοξενία, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 23-25 Ιουνίου 2022 στην Κρήτη, στις εγκαταστάσεις του 5* Creta Maris Beach Resort του Metaxa Hospitality Group.

Ο Όμιλος, στο πλαίσιο του διημέρου παρουσίασε τα δύο καινοτόμα Προγράμματά του «Βιώσιμη Ξενοδοχειακή Γεωργία» και «Βιώσιμες Προμήθειες», ενώ έδωσε στην δημοσιότητα την Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2021.

Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα «Βιώσιμη Ξενοδοχειακή Γεωργία», αφορά στην εφαρμογή πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας και βιώσιμων πρακτικών παραγωγής τροφίμων, που ενισχύουν την υγεία του εδάφους, μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μειώνουν την κρυφή κατανάλωση νερού και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, σχετίζεται με την ιδιο-παραγωγή τροφίμων στα ξενοδοχεία του Ομίλου, συνδέοντας στην πράξη την Ευρωπαϊκή στρατηγική «From Farm to Fork» και την κατεύθυνση Zero Miles Food, στην εφαρμογή της κομποστοποίησης, που ενισχύει την στρατηγική του Ομίλου για Μηδενικά Απορρίμματα στη χωματερή (Zero Waste to Landfill).

Το δε Πρόγραμμα «Βιώσιμες Προμήθειες», υλοποιείται για πρώτη φορά από ξενοδοχειακό Όμιλο στην Ελλάδα και εκπαιδεύει συνεργάτες – προμηθευτές του Ομίλου στην κατανόηση, προσαρμογή και εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στη δική τους εταιρική διακυβέρνηση. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 11 επιλεγμένοι προμηθευτές από τον τομέα των Τροφίμων & Ποτών, με τους οποίους ο Όμιλος διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία.

Τέλος, ο Όμιλος με βιωματική επίσκεψη σε παραγωγούς – μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου, ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο των τοπικών παραγωγών και προϊόντων στις υπηρεσίες φιλοξενίας. Ακόμη, έδωσε έμφαση στην υπεραξία που δημιουργείται στην τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου που υλοποιείται σε συνεργασία με την Local Food Experts®, ειδικούς συνεργάτες του Metaxa Hospitality Group, σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Υπογραμμίζεται ότι τόσο με τις νέες πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν όσο και με τις διαχρονικές δράσεις του, ο Όμιλος υπηρετεί με συνέπεια και δέσμευση τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημιουργώντας αξία για τους ανθρώπους, την αγορά, τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται και το φυσικό περιβάλλον. Το Metaxa Hospitality Group ως κορυφαίος ελληνικός Όμιλος παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, διακρίνεται διαχρονικά για την προσήλωσή του στις αρχές της βιωσιμότητας, που διαπερνούν οριζόντια το σύνολο της λειτουργίας του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Metaxa Hospitality Group, κ. Ανδρέας Μεταξάς, δήλωσε σχετικά:

«Με τη βιωσιμότητα να είναι διαχρονικά στο επίκεντρο της στρατηγικής του Ομίλου μας, εφαρμόζουμε πρωτοποριακές καινοτόμες δράσεις και αναδεικνύουμε συνεχώς καλές πρακτικές που αποδεικνύουν στην πράξη μια μεγάλη αλήθεια: Αν μπορείς να το ονειρευτείς, τότε μπορείς και να το κάνεις. Ο τουρισμός, εκτός από μια πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα, έχει και μια μεγάλη δύναμη μετασχηματισμού. Δημιουργεί συνέργειες στη βάση αξιών και διαμορφώνει πρότυπα και συμπεριφορές. Αυτή τη μεγάλη μετασχηματιστική δύναμη αξιοποιούμε προκειμένου να καλλιεργηθεί μια νέα κουλτούρα βιωσιμότητας, με οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, δημιουργούμε σήμερα την «πράσινη γέφυρα» προς το βιώσιμο αύριο».