Το διεθνούς φήμης και βραβευμένο εστιατόριο LPM Restaurant & Bar αποτελεί την τελευταία προσθήκη της MHV Mediterranean Hospitality Venture Ltd ενισχύοντας την καταξίωση του Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol ως του απόλυτου γαστρονομικού προορισμού της Λεμεσού.

Το LPM Restaurant & Bar, αποτελεί ένα μοναδικό γαστρονομικό concept που ξεκίνησε το 2007 στο Λονδίνο, εμπνευσμένο από κομψά εστιατόρια και μπαρ της Γαλλικής Ριβιέρας, και επεκτάθηκε γρήγορα σε Χονγκ Κονγκ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Μαϊάμι και Ριάντ.

Φημίζεται για την ευφάνταστη κουζίνα του, τα συναρπαστικά, πρωτότυπα κοκτέιλ και την αρμονική ατμόσφαιρα. Ταξιδεύει τους επισκέπτες στο μενού του με λεπτές εντάσεις και αξέχαστους και απολαυστικούς συνδυασμούς που προσδίδουν ξεχωριστά τα μεσογειακά συστατικά. Είναι ένας ολοκληρωμένος γαστρονομικός προορισμός εμπνευσμένος από την κομψή κουλτούρα των ακτών της Νότιας Γαλλίας, με τολμηρές αλλά εκλεπτυσμένες γεύσεις και υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

Η εμπειρία ξεκινάει σε ένα εκλεπτυσμένο αλλά τολμηρό χώρο με φωτεινή και αυθόρμητη ατμόσφαιρα που δίνει την εντύπωση ότι κάτι εξαιρετικό θα συμβεί ανά πάσα στιγμή, ενώ τα έντονα χρώματα με τις εντυπωσιακές επιρροές τέχνης, δημιουργούν αισθήσεις ζωντάνιας που θυμίζουν ότι η ζωή είναι για να αγαπάς!

Τους καλοκαιρινούς μήνες, η ατμόσφαιρα του χώρου πλαισιώνεται από μια κλασσική αλλά ταυτόχρονα κομψή υπαίθρια διάταξη που θυμίζει τη Γαλλική Ριβιέρα, δημιουργώντας μοναδικούς φιλόξενους ρυθμούς και αξέχαστες βραδιές που θέτουν τον πήχη της διασκέδασης σε πρωτόγνωρα ψηλά επίπεδα.

Για πληροφορίες και κρατήσεις | T +35725862222

Το Parklane Resort & Spa στη Λεμεσό, που φιλοξενεί επίσης το Nammos Limassol, είναι μέλος της αλυσίδας Marriott International και συγκεκριμένα του brand The Luxury Collection. Ανήκει στην οικογένεια της MHV Mediterranean Hospitality Venture Ltd, που είναι ο κοινός επενδυτικός βραχίονας των Invel Real Estate, Prodea Investments και Yoda Group και δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς του τουρισμού και ανάπτυξης ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο της MHV αποτελείται από εμβληματικές ξενοδοχειακές μονάδες, όπως το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol, το The Landmark Nicosia, το Aphrodite Hills Resort, το Nikki Beach Resort & Spa στο Πόρτο Χέλι. Στον τομέα των ακινήτων, η MHV είναι ιδιοκτήτης έργων όπως το Park Tower, το Landmark Towers, και των οικιστικών μονάδων στο Aphrodite Hills Resort, ενώ παράλληλα μελετά σημαντικό αριθμό εγχειρημάτων και στους δύο κλάδους, κυρίως στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο.