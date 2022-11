Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έδωσε δυναμικό παρών στην 9η Athens International Tourism & Culture Expo (AIT) 2022 που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 3-5 Νοεμβρίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η φετινή έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και είχε ως τιμώμενη Περιφέρεια την Αττική, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του online τουρισμού, του πολιτιστικού και εναλλακτικού τουρισμού καθώς και στη γαστρονομία. Τα εγκαίνια της Έκθεσης χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης Κικίλιας, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού, κ. Ολυμπία Αναστασοπούλου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης.

Με δυναμικούς Hosted Buyers και υψηλής ποιότητας εκθέτες, η AIT 2022 φιλοξένησε και τη φετινή χρονιά πλήθος B2B συναντήσεων. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συμμετείχε ενεργά στις B2B συναντήσεις, με επαγγελματίες, εταιρείες και φορείς από όλο το φάσμα του τουριστικού κλάδου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά, τη φετινή χρονιά, το ενδιαφέρον των τουριστικών εταιρειών για την Περιφέρεια ήταν σημαντικά αυξημένο.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης πραγματοποίησε σημαντικές συναντήσεις με τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικά γραφεία, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής: All Start Agency, Congress Bookers, Carter, Ciao Tours, Fine Travel Escapes, Anga Business Travel, Genesis Tours, Corporate Travel Agency, Destination by Design, Open Travel, Cosmopolis, Grecia Mia, Hermes Holidays Jsc., Fun Express, Eurolatino Tour Operators, Novo Ortal, OurWeb, Pierre Travel, Stop in Italy, Gtour Travel & Events, Bohemia, Club Aventure, Karlitaria Tour Operator, Next Level Tour, CIT Tours, Ponte Travel, Olympic Travel Doo, Kalimera La Vera Grecia, New Wave Holidays, Atypic Travel, Boho Travels, Mazovia Travel, Barcino Tours, Bel-Art Kunst- und Musikreisen, De Reis Studio, Hi-land, The Globe Trotters και Quattro Passi Viaggi.

Οι συγκεκριμένες συναντήσεις έγιναν στο πλαίσιο υλοποίησης της βασικής επικοινωνιακής καμπάνιας για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία έχει ως κεντρικό μήνυμα «Αγκαλιά Γεμάτη Ελλάδα». Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις δράσεις ενημέρωσης και τουριστικής προβολής, συμμετέχοντας σε σημαντικές διοργανώσεις εγνωσμένου κύρους, με σκοπό να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο του τόπου, όσο και των ανθρώπων του και να γνωστοποιήσει σε όλους τα μοναδικά προϊόντα και τις υπηρεσίες φιλοξενίας που προσφέρει.