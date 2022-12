Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά 2022-2023 με μοναδικά Ρεβεγιόν και εορταστικά πακέτα διαμονής σε ξενοδοχεία της Zeus International Hotels & Resorts.

Η Zeus International Hotels & Resorts μετράει αντίστροφα για τις μέρες των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς και προτείνει εορταστικά πακέτα διαμονής ή μεμονωμένα δείπνα για τις φετινές urban ή κοσμοπολίτικες αποδράσεις σας.

Πέντε μοναδικά city hotels σε πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης, φορούν τα γιορτινά τους και σας προσκαλούν σε εντυπωσιακά ρεβεγιόν με DJ sets ή live μουσική, γευστικά μενού, εορταστικά πακέτα διαμονής και πολλές εκπλήξεις για όλους. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μιλάνο ή Βουκουρέστι, τα φετινά Χριστούγεννα θα σας μείνουν αξέχαστα.

Στη λαμπερή και στολισμένη Αθήνα, το 5άστερο Wyndham Grand Athens στην Πλατεία Καραϊσκάκη, είναι μια ιδανική επιλογή για να ζήσετε το vibe των Χριστουγέννων στην καρδιά της πόλης, ενώ μπορείτε να επιλέξετε και το ολοκαίνουριο Athens Key Hotel, Trademark Collection by Wyndham, μερικά βήματα μακριά για μια πιο ρομαντική ατμόσφαιρα με την ίδια λάμψη.

Στη Β. Ελλάδα και τη συναρπαστική Θεσσαλονίκη επιλέξτε το art hotel Lazart Trademark Collection by Wyndham, με μοναδικές προτάσεις ρεβεγιόν.

Αν ωστόσο θελήσετε μια απόδραση στο φαντασμαγορικό Μιλάνο, το Hilton Garden Inn είναι η κατάλληλη επιλογή για αυθεντικά ιταλικά Χριστούγεννα, ενώ το εντυπωσιακό και πρόσφατα ανακαινισμένο, Central Hotel, Trademark Collection by Wyndham, στο κέντρο της πόλης του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να εξερευνήσετε την κοσμοπολιτική πρωτεύουσα ακόμα και με τα πόδια.

Κλείστε τώρα τη διαμονή σας και απολαύστε ξεχωριστές γευστικές εμπειρίες, μοναδικά parties αλλά και στιγμές χαλάρωσης με προσφορές στις υπηρεσίες spa, μέσα στη ζεστή ατμόσφαιρα των ξενοδοχείων με την σφραγίδα της Zeus International.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις εορταστικές προσφορές των ξενοδοχείων.

Wyndham Grand Athens

Γιορτάστε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στην καρδιά της Αθήνας, απαράμιλλή θέα στην Ακρόπολη και πολυτελή διαμονή πέντε αστέρων στο Wyndham Grand Athens. Η αντίστροφη μέτρηση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και τα εντυπωσιακά βεγγαλικά πάνω από την Αθήνα θα σας αφήσουν την πιο γλυκιά εορταστική ανάμνηση!

Christmas Eve Dinner 24.12.2022

Μοναδική παραμονή Χριστουγέννων στο Above Roof Top Bar & Restaurant του ξενοδοχείου με ένα απολαυστικό εορταστικό μενού 5 πιάτων, σε μία φιλόξενη ατμόσφαιρα, με ζωντανή μουσική, εντυπωσιακή 3600 θέα στην πόλη φόντο την Ακρόπολη.

70€ | άτομο

New Year’s Eve Gala Dinner & Party 31.12.2022

Στον 9ο όροφο του ξενοδοχείου, με θέα τη φωτισμένη πόλη και την εορταστική γοητεία της μπροστά σας, απολαύστε ένα εκλεκτό μενού 6 πιάτων εμπνευσμένο από τον Chef μας Κώστα Κατσάνα συνοδεία live saxophone και DJ μουσικής.

160€ | άτομο

Νew Year Early Breakfast 01.01.2023

H πρώτη μέρα του χρόνου επιβάλλεται να ξεκινήσει με FOS στο ομώνυμο αίθριο, στην καρδιά του ξενοδοχείου, λαχταριστά εδέσματα σε μπουφέ που θα σας αναζωογονήσουν από το hangover της παραμονής.

35€ | άτομο

Συνδυάστε τις παραπάνω γευστικές εμπειρίες με τη διαμονή σας και απολαύστε μια ολοκληρωμένη εορταστική εμπειρία πέντε αστέρων στο Wyndham Grand Athens:

Προσφορά Χριστουγέννων 210€ (Για κρατήσεις μεταξύ 23-27/12)

Προσφορά Πρωτοχρονιάς 280€ (Για κρατήσεις μεταξύ 29/12-02/01)

Welcome drink

Early check in (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Δωρεάν UPGRADE σε Executive Room Acropolis or City view (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Christmas Eve Dinner/New Year's Eve Gala Dinner στο Above Roof Top Bar Restaurant με θέα τη μαγευτική Ακρόπολη για 2 άτομα συνοδεία μουσικής

Εορταστικό πλούσιο πρωινό

30’ δωρεάν μασάζ & 30% έκπτωση στις θεραπείες του Spa

Δώρο έκπληξη

Late check out

*Παιδιά έως 6 ετών διαμένουν δωρεάν στο δωμάτιο των γονιών.

*Η παραπάνω προσφορά ισχύει ανά ημέρα, ανά δωμάτιο, με ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύεις και περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους. Τα ποτά δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των εορταστικών μενού. Ισχύουν ειδικές τιμές για 2 διανυκτερεύσεις και πάνω.

Reservations: +30 216 8009900, www.wyndhamgrandathens.com

Athens Key Hotel

Το Athens Key Hotel αποτελεί το κλειδί για την πιο ξεκούραστη διαμονή φέρνοντας έναν φρέσκο αέρα στην καρδιά της Αθήνας, άνοιξε τις πόρτες του την πιο όμορφη εποχή του χρόνου και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Απολαύστε τα ψώνια σας στο κέντρο της πρωτεύουσας, μαγευτείτε από το χριστουγεννιάτικο ρυθμό της και επιστρέψτε στο ολοκαίνουριο Rooftop του ξενοδοχείου για να δοκιμάσετε τις γευστικές εκπλήξεις που προτείνει ο σεφ για τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Christmas Eve Dinner 24.12.2022

Κάντε το Χριστουγεννιάτικο δείπνο σας μοναδικό προσφέροντας σε εσάς και τους αγαπημένους σας την ευκαιρία να δοκιμάσετε εκλεκτές γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις στο Rooftop του Athens Key Hotel.

65€ | άτομο

Νew Year’s Eve Dinner 31.12.2022

Καλωσορίστε το νέο έτος απολαμβάνοντας την απολυτή κομψότητα και γιορτινή διάθεση του ολοκαίνουριου Athens Key Hotel. Μοναδικά εδέσματα για το ρεβεγιόν σας με φόντο το λόφο του Λυκαβηττού και την Ακρόπολη για το πιο ρομαντικό αντίο στο 2022.

85€ | άτομο

Πακέτο Χριστουγέννων 180€ (Για κρατήσεις μεταξύ 23-27/12)

Πακέτο Πρωτοχρονιάς 196€ (Για κρατήσεις μεταξύ 29/12-02/01)

Welcome drink

Early check in (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Δωρεάν UPGRADE δωματίου (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Christmas Eve Dinner/New Year's Eve Dinner στο Roof Top Bar Restaurant με θέα την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό για 2 άτομα συνοδεία μουσικής

Εορταστικό πλούσιο πρωινό

Late check out (κατόπιν διαθεσιμότητας)

*Η παραπάνω προσφορά ισχύει ανά ημέρα, ανά δωμάτιο, με ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύεις και περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους. Τα ποτά δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των εορταστικών μενού. Ισχύουν ειδικές τιμές για 2 διανυκτερεύσεις και πάνω.

Τηλέφωνο κρατήσεων: 214 408 6600, www.athenskeyhotel.com

Lazart Hotel, Θεσσαλονίκη

Χριστούγεννα στο Lazart όπως θα έπρεπε να είναι: ανεπιτήδευτα, κομψά, οικεία και μαγευτικά για μικρούς και μεγάλους! Το Lazart Hotel προσφέρει την άνεση και την πολυτέλεια που επιθυμείτε για να γιορτάσετε σε μία artistic ατμόσφαιρα. Έπειτα από μία βόλτα στους στολισμένους δρόμους, τις πλατείες της Θεσσαλονίκης και την παραλιακή με θέα στο Θερμαϊκό, σας περιμένει μία χαλαρωτική ατμόσφαιρα με διακριτικό service συνδυασμένα σε ένα εορταστικό πακέτο διαμονής.

Christmas Eve Gala Dinner 24.12.22

Γιορτάστε μαζί μας την παραμονή των Χριστουγέννων σε ένα artistic περιβάλλον με ένα ειδικό μενού 5 πιάτων και Dj μουσική, απολαμβάνοντας πολύτιμο χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

60€ | άτομο

New Year’s Eve Gala Dinner 31.12.22

Αν αναζητάτε κάτι ιδιαίτερο για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το Lazart Hotel έχει την ιδανική πρόταση! Μία αξέχαστη βραδιά σας περιμένει στο Rotonda Hall στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου με πανοραμική θέα στην πόλη, έναν νόστιμο εορταστικό μπουφέ εμπνευσμένο από την εποχή και χορό μέχρι το πρωϊ με Dj music.

65€ | άτομο

Πακέτο Χριστουγέννων από 180€ (Για κρατήσεις μεταξύ 23-27/12)

Πακέτο Πρωτοχρονιάς από 195€ (Για κρατήσεις μεταξύ 29/12-02/01)

Welcome treats

Christmas Eve Gala Dinner menu συνοδεία μουσικής/New Year’s Gala Dinner σε μπουφέ συνοδεία DJ set

Εορταστικό Brunch στις 26/12 / Πρωτοχρονιάτικο Brunch 01/01/23

Holiday Cinema, προβολές χριστουγεννιάτικων ταινιών με snacks και ζεστή σοκολάτα (άνευ επίβλεψης)

Playroom για παιδιά με επιτραπέζια παιχνίδια (άνευ επίβλεψης)

Δώρο έκπληξη για τους μικρούς μας επισκέπτες

Δωρεάν Parking

Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου

*Παιδιά έως 6 ετών διαμένουν δωρεάν στο δωμάτιο των γονιών.

*Η παραπάνω προσφορά ισχύει ανά ημέρα, ανά δωμάτιο, με ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύεις και περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους. Τα ποτά δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των εορταστικών μενού. Ισχύουν ειδικές τιμές για 2 διανυκτερεύσεις και πάνω.

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2316 015000, www.lazarthotel.com

Hilton Garden Inn Milan Malpensa, Ιταλία

Μόλις 40 λεπτά από το κέντρο και τις must Χριστουγεννιάτικες αγορές του Μιλάνου το Hilton Garden Inn, στο γραφικό προάστιο Μαλπενσα, είναι η ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να χαλαρώσουν έπειτα από τις γιορτινές εξορμήσεις και να απολαύσουν μαγευτική ατμόσφαιρα και ανεπιτήδευτη φιλοξενία. Αυτές τις γιορτές ζήστε την εμπειρία του Iταλικού aperitivo, απολαύστε τοπικά εδέσματα και απαραιτήτως αυθεντικό panettone, μέσα από τις επιλογές που προτείνει ο σεφ του ξενοδοχείου.

Greetings Aperitif 30€ | άτομο

Christmas Lights Buffet menu 38€ | άτομο

Τhe Christmas Star Buffet menu 46€ | άτομο

Central Hotel, Βουκουρέστι, Ρουμανία

Στα στενά της γραφικής παλιάς πόλης του Βουκουρεστίου, λίγα μόλις λεπτά από τα πιο σημαντικά του αξιοθέατα, το πρόσφατα ανακαινισμένο, Central Hotel σας υποδέχεται με πλήρως εορταστική ατμόσφαιρα και μενού που θα εκπλήξουν τους ουρανίσκους σας.

Βόλτες στις υπαίθριες αγορές της πλατείας Constitutiei και του πάρκου Drumul Taberei, θεματικές παραστάσεις, συναυλίες, παγοδρόμια και event που διαδραματίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, θα κάνουν τις φετινές χριστουγεννιάτικες διακοπές σας στη Ρουμανία αξέχαστες.

Christmas Eve Dinner 25€ | άτομο

New Year’s Eve Dinner 40€ | άτομο

www.centralhotel.ro