Calilo Group: Η βιωσιμότητα μονόδρομος για την τουριστική ανάπτυξη

O Όμιλος Calilo, ο πρωτοπόρος τουριστικός όμιλος που δραστηριοποιείται στην Ίο υλοποιώντας στρατηγικές επενδύσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, συμμετείχε στο TEDxATHENS, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Διευθύντρια Στρατηγικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου CALILO, κ. Έρικα Μιχαλοπούλου, συμμετείχε στο πάνελ «Sustainability at the forefront of Hospitality, όπου συζητήθηκε η σημαντική διάσταση της βιωσιμότητας στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.