Η προβολή της Νάξου ως ιδανικού προορισμού βιώσιμου τουρισμού για την βρετανική αγορά, ήταν ο στόχος του ταξιδίου εξοικείωσης (fam trip )που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, με τη συμμετοχή τεσσάρων στελεχών βρετανικών ταξιδιωτικών οργανισμών στο νησί.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε από 16 ως 19 Σεπτεμβρίου 2024 σε συνεργασία με τον Δήμο Νάξου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Cyclades Preservation Fund και το καταξιωμένο επαγγελματικό τουριστικό περιοδικό TTG.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις σε βιολογική φάρμα, βιολογικό μελισσοτροφείο, μουσεία ελαιοτριβείου και ποτοποιίας κίτρου, περιπατητικές διαδρομές στα ορεινά χωριά της Νάξου, μαθήματα μαγειρικής με βιολογικά υλικά σε ξυλόφουρνο, γευσιγνωσία ΠΟΠ τυριών, καθώς και συνάντηση και ενημέρωση από τον σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΤ, οι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι αποκόμισαν τις καλύτερες εμπειρίες από τη Νάξο και την ποικιλομορφία των δυνατοτήτων βιώσιμου τουρισμού που προσφέρει το νησί και διαβεβαίωσαν ότι θα εντάξουν τη Νάξο στο πελατολόγιο τους ως «Πρεσβευτές βιωσιμότητας».

Στο ταξίδι εξοικείωσης συμμετείχαν ταξιδιωτικοί πράκτορες από τις μεγάλες πλατφόρμες Travel Counsellor, Not Just Travel, The Holiday Village, αλλά και δημοσιογράφος του TTG. Την ομαδική αποστολή συνόδευσε η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας κα Ελένη Σκαρβέλη, ενώ η αρθρογραφία για το εν λόγω ταξίδι προγραμματίζεται να αναρτηθεί εντός Οκτωβρίου.

