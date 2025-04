Περισσότεροι από 200 κορυφαίοι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου θα βρεθούν το διήμερο 7-8 Απριλίου στην Αθήνα, στον εμβληματικό χώρο του Ζαππείου. Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της θέσης της ελληνικής πρωτεύουσας ως κορυφαίου προορισμού για ταξίδια αναψυχής, συνεδριακό τουρισμό και επαγγελματικές συναντήσεις.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται μέσω του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών (This is Athens - Convention & Visitors Bureau) της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., συναντώνται στο This is Athens – Agora, τη μεγαλύτερη B2B τουριστική διοργάνωση της πόλης.

O Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Η Αθήνα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι μόνο μια πόλη με σπουδαία ιστορία, αλλά κι ένας προορισμός με παρόν και μέλλον στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Το This is Athens – Agora επιβεβαιώνει τη δυναμική της πρωτεύουσας, φέρνοντας αυτές τις δύο ημέρες σε επαφή τους σημαντικότερους παράγοντες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Ως δημοτική αρχή, θέσαμε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του προορισμού, σύμφωνα με τους όρους της βιωσιμότητας και της διασφάλισης της ποιότητας ζωής των Αθηναίων. Έχοντας διενεργήσει τη Μελέτη Φέρουσας Τουριστικής Ικανότητας, προτού η πόλη έρθει αντιμέτωπη με σημάδια υπερτουρισμού, αξιοποιήσαμε τα στοιχεία της και ιδρύσαμε το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού, προκειμένου να χαράξουμε τη βιώσιμη στρατηγική μας για την πόλη. Θέλουμε να αναδείξουμε την Αθήνα ως έναν σύγχρονο και φιλόξενο προορισμό, που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες όλο τον χρόνο στους επισκέπτες της και μία ευχάριστη και λειτουργική καθημερινότητα σε όλους όσοι ζουν στην πόλη».



Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών (ΔΑΑ), Ιωάννης Παράσχης, στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «H Αθήνα διανύει τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετικά δυναμική περίοδο τουριστικής ανάπτυξης, έχοντας κατακτήσει πλέον μια από τις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς αστικούς προορισμούς. Καθώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, με έμφαση στη διαχείριση και στην ενίσχυση του βιώσιμου αποτυπώματος της πόλης μας, η αξιοποίηση των συνεργασιών αποτελεί έναν κρίσιμο και καθοριστικό παράγοντα. Η σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, This is Athens – Agora εμπεριέχει την έννοια του διαλόγου και της συνεργασίας και συγκεκριμένα της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη συντονισμένη προσέγγιση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης. Αποτελεί χρέος όλων όσοι δραστηριοποιούμαστε στους ζωτικούς κλάδους του τουρισμού και του ταξιδιού να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε όσα έχουμε πετύχει, έχοντας τώρα μια σημαντική ευκαιρία να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια για το επόμενο σημαντικό κεφάλαιο της εξέλιξης και της αναβάθμισης της πόλης μας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού».



Ο Πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχης Βασιλάκης, ανέφερε: «Η διαχρονική και ουσιαστική συνεργασία όλων μας είναι αυτή που έχει φέρει τα πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία καταγράφονται μέχρι τώρα για την πόλη της Αθήνας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Σε μια περίοδο που η αναβάθμιση της εμπειρίας τόσο για τους επισκέπτες όσο και τους μόνιμους κατοίκους είναι κοινή επιδίωξη, καθώς και η διατήρηση της ζήτησης, την οποία δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένη, η AEGEAN θα συνεχίζει να στηρίζει με το δίκτυο, τη δραστηριότητά της, αλλά και την πάντα ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία της, τη γεωγραφική και χρονική διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ιωάννης Γεώργιζας, υπογράμμισε: «Η φετινή διοργάνωση αντανακλά το νέο όραμα της πόλης: μια βιώσιμη, σύγχρονη και συμπεριληπτική μητρόπολη. Στο πλαίσιο αυτό, το This is Athens – Agora ενσωματώνει “πράσινες” πρακτικές και προωθεί την αυθεντική εμπειρία της Αθήνας ως προορισμού που εξελίσσεται και επανατοποθετείται δυναμικά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Μέσα από στοχευμένες Β2Β συναντήσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης, επαναπροσδιορίζουμε τον ρόλο της Αθήνας ως μιας μητρόπολης που καινοτομεί και πρωτοπορεί στον τουριστικό τομέα



Το πρώτο σκέλος της πρώτης μέρας

Τις εργασίες της πρώτης μέρας, άνοιξε νωρίς το πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος καλωσόρισε στον χώρο του Ζαππείου τους συμμετέχοντες. Αμέσως μετά πήρε μέρος στην πρώτη συζήτηση του «Agora Insights», με τίτλο: «Athens Forward: Collaborative Visioning for a Sustainable Future», τονίζοντας τη σημασία της ανάδειξης της βιωσιμότητας της Αθήνας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού.



Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών (ΔΑΑ) Ιωάννη Παράσχη, τον Πρόεδρο της AEGEAN, Ευτύχη Βασιλάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων, Ιωάννη Γεώργιζα.



Η Αθήνα, ένας προορισμός με σύγχρονο όραμα



Φέτος, η επετειακή 10η διοργάνωση του This is Athens – Agora (πρώην Travel Trade Athens), φιλοξενεί πάνω από 120 Έλληνες εκπροσώπους τουριστικών επιχειρήσεων και αντίστοιχα 100 εκπροσώπους του τουρισμού από 25 χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων, για πρώτη φορά, εκπροσώπων από τις μεγάλες αγορές της Κίνας και της Ινδίας. Με περισσότερες από 2.500 προγραμματισμένες B2B συναντήσεις, η εκδήλωση προσφέρει την ευκαιρία σύναψης νέων συνεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας της πόλης και ταυτόχρονα της παρουσίας της Αθήνας στον διεθνή τουριστικό χάρτη.



Κατά τη διάρκεια του διημέρου, διακεκριμένοι ομιλητές συμμετέχουν στο «Agora Insights», έναν κύκλο συζητήσεων με έμφαση τον πολιτισμό, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.



Παράλληλα, για πρώτη φορά, το This is Athens-Agora δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον συνεδριακό και επαγγελματικό τουρισμό, με ισότιμη συμμετοχή εταιρειών από τον κλάδο των συνεδρίων και των εκδηλώσεων. Αυτή η στρατηγική επιλογή αντανακλά τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου για την Αθήνα.



Μέσω της διοργάνωσης, στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες της Αθήνας ως κορυφαίου, βιώσιμου αστικού προορισμού, καθώς και το έργο ανάπτυξης και προβολής της πρωτεύουσας που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων μέσα από δράσεις και προγράμματά της, όπως το This is Athens-Convention & Visitors Bureau, το Athens –Film Office (Γραφείο Προσέλκυσης Κινηματογραφικών Παραγωγών της Αθήνας) και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ της πόλης, που και αυτόν τον Μάιο διοργανώνει περισσότερες από 200 εκδηλώσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας σε όλη την πόλη.

