Το Πόρτο Χέλι και η Ερμιόνη, σταθερά αποτελούν σημείο αναφοράς για την εξοχική κατοικία επωνύμων. Τα δε προηγούμενα χρόνια, κύρια τη δεκαετία του ‘60 και ‘70, όπως καθένας και κάθε μια μπορεί να δει στις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου αποτελούσαν και το “βαρύ πυροβολικό” της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Με την παρέλευση των ετών, την ανάπτυξη των Κυκλάδων, και την διευκόλυνση της προσβασιμότητας στα νησιά του Αρχιπελάγους η περιοχή πέρασε, ξενοδοχειακά, τουλάχιστον, σε δεύτερη μοίρα.

Η τουριστική αναγέννηση έρχεται σε Πόρτο Χέλι και Ερμιόνη

Το Πόρτο Χέλι και η Ερμιόνη, σταθερά αποτελούν σημείο αναφοράς για την εξοχική κατοικία επωνύμων. Τα δε προηγούμενα χρόνια, κύρια τη δεκαετία του ‘60 και ‘70, όπως καθένας και κάθε μια μπορεί να δει στις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου αποτελούσαν και το “βαρύ πυροβολικό” της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Με την παρέλευση των ετών, την ανάπτυξη των Κυκλάδων, και την διευκόλυνση της προσβασιμότητας στα νησιά του Αρχιπελάγους η περιοχή πέρασε, ξενοδοχειακά, τουλάχιστον, σε δεύτερη μοίρα.

Σταδιακά, όμως, με την άνοδο της Πελοποννήσου, κύρια λόγω της εγγύτητάς της με το ΔΑΑ ‘Ελ. Βενιζέλος”, αλλά και λόγω της ύπαρξης πεπαλαιωμένων υποδομών, που όμως, χωρίς πολλές αδειοδοτικές απαιτήσεις, μπορούσαν, με τις κατάλληλες επενδύσεις, να δώσουν μια νέα εκδοχή της πολυτελούς ξενοδοχίας, η περιοχή ξεκίνησε να ανεβάζει μετοχές στο διεθνές τουριστικό χρηματιστήριο. Έτσι, πλέον, τρεις κορυφαίες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων έχουν ανεβάσει τον πήχη και αποτελούν μια μεγάλη διαφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό.

Ο λόγος για τη Waldorf Astoria της Hilton, τη Six Senses της Intercontinental Hotels Group (IHG Hotels & Resorts) και τη Four Seasons.

Η Waldorf Astoria

https://rdcuae.com/storage/ gallery_project/ MieW5R01EQI8egYt9Igx1vWxy6UJgO PhkoT5hqD7.jpg

Η Waldorf Astoria, που αποτελεί ένα από τα πολυτελή “σήματα” της Hilton, με παρουσία στην Αθήνα στο The Ilisian, θα έχει παρουσία και στην Ερμιόνη, στο Scarlet Beach Resort & Spa, το project της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι. Το τουριστικό project της «Σκάρλετ Μπητς – Ξενοδοχειακαί & Τουριστικαί Επιχειρήσεις Monoπρόσωπη Α.Ε.» προβλέπει την ανάπτυξη ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος στη θέση του Ermioni Club στην Αργολίδα, με τον προϋπολογισμό του έργου να έχει ανέβει στα 250 εκατ. ευρώ (287 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Royal Development Company, από 203 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί αρχικά. Με βάση τον σχεδιασμό, το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα θα είναι δυναμικότητας 121 δωματίων και 14 βιλών προς πώληση ή/και εκμετάλλευση, με στόχο την προσέλκυση της ελίτ του τουρισμού.

Η όλη επένδυση, της οποίας το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) ενεκρίθη, τον περασμένο Οκτώβριο, αναπτύσσεται σε ιδιόκτητη έκταση 223 στρεμμάτων της εταιρείας, με τη συνολική δόμηση να ανέρχεται σε 39.000 τετραγωνικά μέτρα. Η «Σκάρλετ Μπητς – Ξενοδοχειακαί & Τουριστικαί Επιχειρήσεις Monoπρόσωπη Α.Ε.» αναμένει τώρα την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος προκειμένου να προχωρήσει την επένδυση.

Η Six Senses

https://cdn.bfldr.com/ B60H3R33/at/ cw7bs76gjswh7qtjgsrgmw/Six_ Senses_Porto_Heli.jpg?

Επίσης στην περιοχή αναμένεται το ξενοδοχείο Six Senses Porto Heli που πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του το 2026, μία συνεργασία της CBE Capital, της Taconic Capital και της οικογένειας Γούτου. Το Six Senses Porto Heli, που πρόκειται να ανοίξει το 2026, πιστοποιημένο με LEED, θα προσφέρει περίπου 60 δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα με ιδιωτικές πισίνες και ιδιωτικές βεράντες ή κήπους, καθώς και μια βίλα τριών υπνοδωματίων. Επιπλέον, θα υπάρχουν 10 επώνυμες βίλες κατοικιών προς πώληση, που θα προσφέρουν πέντε έως οκτώ υπνοδωμάτια.

Η Four Seasons

https://news.gtp.gr/wp- content/uploads/2020/05/AKS- Hinitsa-Bay.jpg

Η τρίτη μονάδα που ετοιμάζεται στο Πόρτο Χέλι είναι το νέο τουριστικό συγκρότημα «Ηinitsa Bay Holdings», του Ιρλανδού επιχειρηματία Πολ Κόλσον (Paul Richard Coulson), σε γήπεδο έκτασης 642,51 στρέμματα, σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση Χηνίτσα του Δήμου Ερμιονίδας ιδιοκτησίας της εταιρείας HINITSA BAY HOLDINGS MOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Την διαχείριση της μονάδας θα έχει η Four Seasons και το θέρετρο θα φέρει την επωνυμία Four Seasons Resort and Residences Porto Heli , το οποίο θα προσφέρει θέα στον Αργολικό Κόλπο και στο κοντινό νησί των Σπετσών. Η επέκταση και η αναβάθμιση θα μετατρέψει την υπάρχουσα παραθαλάσσια εγκατάσταση που σήμερα εκτείνεται σε 750 στρέμματα και 3,25 χιλιόμετρα ακτογραμμής, σε μια νέα εμπειρία Four Seasons με 80 δωμάτια και σουίτες, 30 μπανγκαλόου, καθώς και ιδιωτικές βίλες με την υπογραφή της Four Seasons.

Γιώργος Αλεξάκης

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr