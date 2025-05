ΕΟΤ: Η Δήλος στο προσκήνιο πολιτισμού και τουρισμού στο Λονδίνο

Στον ρόλο του πολιτισμού ως κινητήριας δύναμης για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και στο όραμα του ΕΟΤ για μια σύγχρονη τουριστική ταυτότητα που βασίζεται στην πολιτιστική εμπειρία, αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Ανδρέας Φιορεντίνος, μιλώντας στην εκδήλωση με τίτλο «Delos: Intersections of Heritage and Innovation through Time and People», που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο.