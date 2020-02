Το “11ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum” πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, 2020 με τεράστια επιτυχία σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και το Nasdaq. Κύριος Χορηγός του Συνεδρίου ήταν η Bank of Communications Financial Leasing. Κατά τη διάρκεια του επίσημου μεσημεριανού γεύματος πραγματοποιήθηκε η απονομή του Βραβείου “Capital Link Greek Shipping Leadership Award”.

Η απονομή του "2020 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" στον κ. Γιώργο Προκοπίου – Founder, Dynacom Tankers Management, Sea Traders – Dynagas, στα πλαίσια μιας συγκινητικής και λιτής τελετής, αποτέλεσε το αποκορύφωμα του συνεδρίου. Η βράβευση έγινε σε αναγνώριση της μακροχρόνιας συμβολής του και των επιτευγμάτων του στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία, της ηγετικής του σκέψης και των πρωτοποριακών πρωτοβουλιών του καθώς και της συμβολής του στην Ελλάδα μέσω των πολυάριθμων πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δράσεών του. Με μια εξαιρετικά συγκινητική ομιλία ο κ. Προκοπίου καθήλωσε τα 570 άτομα που παρέστησαν στο γεύμα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν όλη η οικογένειά του, φίλοι του και σημαντικά στελέχη της ναυτιλίας αντιπροσωπεύοντας την ελίτ της ναυτιλιακής κοινότητας.

Το Κεντρικό Γεύμα άνοιξε με την επίσημη ομιλία του, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

O κ. Άδωνις Γεωργιάδης, στην ομιλία του τόνισε ότι:

«Το μήνυμα το οποίο απηύθυνα στην Capital Link στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν μήνυμα αισιοδοξίας για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2020 και τα επόμενα χρόνια.

Και τώρα, σχεδόν 2,5 μήνες μετά, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι πολλά από αυτά τα οποία προβλέψαμε μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Και το κυριότερο, οι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους στην χώρα μας, μας εμπιστεύονται και αυτό αποτυπώνεται στο επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι αν στο ίδιο forum πέρυσι, κάποιος προέβλεπε ότι την επόμενη χρονιά το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου θα έχει υποχωρήσει κάτω του 1%, όλοι θα τον θεωρούσαν τρελό. Όμως, να, είμαστε σήμερα εδώ, με τα επιτόκια της Ελληνικής Δημοκρατίας στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με σταθερή οικονομία και αυξημένες προσδοκίες για το μέλλον.

Φυσικά, η Ελλάδα δεν υπάρχει χωρίς ναυτιλία. Ο πυρήνας της οικονομίας μας, ο πυρήνας της παράδοσής μας, ο πυρήνας του πολιτισμού μας είναι η ναυτιλία.

Χθες, εδώ στο Hilton, στη συνάντηση που είχαμε με μία πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κατά την οποία είχαμε πολύ σοβαρές συζητήσεις για διάφορα θέματα της οικονομίας μας, ένα από αυτά που μας επισήμαναν ήταν το πόσο σημαντική και δυνατή είναι η ελληνική ναυτιλία κι ένα από τα θέματα για τα οποία έδειξαν ενδιαφέρον ήταν τα ναυπηγεία. Ξέρω ότι ίσως κάποιοι από εσάς δεν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ξανά ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στην Ελλάδα, θα σας αποδείξω, όμως, ότι κάνετε λάθος.

Η επένδυση της ΟΝΕΧ στη Σύρο πηγαίνει ήδη πάει πάρα πολύ καλά και πολύ σύντομα θα έχουμε καλά νέα, πιστεύω, και για το ναυπηγείο της Ελευσίνας. Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ήδη δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. Προσωπικά έχω ήδη πάει δύο φορές στην Ουάσιγκτον για το ναυπηγείο, την περασμένη Δευτέρα ήρθαν από την αμερικανική Κυβέρνηση και ίσως την επόμενη βδομάδα έρθει νέα αντιπροσωπεία. Στόχος είναι έως τα τέλη Μαρτίου, να έχουμε στην Ελευσίνα το ίδιο μοντέλο που είχαμε και στο ναυπηγείο της Σύρου ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την δυνατότητα στους έλληνες εφοπλιστές να επιλέξουν ένα ναυπηγείο εδώ στην Αττική για ανακαινίσουν και να επισκευάσουν τα πλοία τους σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και πολύ καλή και ποιοτική εργασία.

Προσπαθούμε, λοιπόν, να σας δώσουμε την ευκαιρία να έρθετε και να χρησιμοποιήσετε τα ναυπηγεία μας τώρα, έπειτα από δέκα χρόνια κρίσης, με την ελληνική κοινωνία και τα σωματεία να είναι πιο λογικά.

Πρέπει να σας πω ότι στη Σύρο ζήσαμε μία φανταστική εμπειρία να ακούμε τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Ναυπηγείου να λέει κάτι το οποίο δεν το πίστευαν τα αυτιά μας: «Θέλω να ευχαριστήσω τους πελάτες μας Έλληνες εφοπλιστές που φέρνουν τα πλοία τους στα ναυπηγεία μας και μας δίνουν δουλειά». Αυτό ήταν κάτι που μερικά χρόνια πριν υπήρχε μόνο στα όνειρά μας, όλοι είχαν κακή εμπειρία στον τομέα αυτό, είμαι σίγουρος, μερικές δεκαετίες πριν. Η κρίση όμως τους έκανε όλους να είναι πιο λογικοί.

Πολύ σύντομα, λοιπόν, θα έχουμε πολύ καλά νέα όσον αφορά τη ναυπηγική βιομηχανία εδώ στην Ελλάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό και εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε αυτό.

Σε γενικές γραμμές γνωρίζετε ότι όχι μόνο αυτή η Κυβέρνηση αλλά παραδοσιακά οι ελληνικές κυβερνήσεις, ευτυχώς, δεν έχουν πραγματικά προβλήματα και διαφορές για την υλοποίηση των πολιτικών τους σε ένα και μόνο τομέα, αυτόν της ναυτιλίας. Και ίσως αυτός είναι ένας από τους λόγους που η ναυτιλία πηγαίνει πολύ καλά στην Ελλάδα και φυσικά, πλέον όλων των άλλων, επειδή δεν έχετε και πολλά να κάνετε με την Πολιτεία και την Κυβέρνηση.

Εμείς, όμως, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με όλους τους τρόπους που μπορούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στον International Maritime Organization και παντού, επειδή πιστεύουμε ότι μας εκπροσωπείτε τίμια, βοηθάτε την οικονομία μας με ένα πολύ εποικοδομητικό τρόπο και θέλουμε να συνεχίσετε να το κάνετε και στο μέλλον με ακόμα πιο παραγωγικό τρόπο.

Έτσι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, εγώ προσωπικά και όλη η Κυβέρνηση είναι εδώ να βοηθάει όταν συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Το ξέρετε ότι η χώρα αυτή έχει γραφειοκρατία και μερικές φορές προβλήματα συμπεριφοράς από τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. Ίσως δεν καταλαβαίνουν όλοι το πνεύμα της Κυβέρνησης, όμως, ξέρετε ότι όταν απαιτείται, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο.

Είμαι πολύ χαρούμενος που η οικονομία μας πηγαίνει πολύ καλά. Η προσδοκία για το 2020, όπως ξέρετε, στον προϋπολογισμό μας είναι να έχουμε σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,8% του ΑΕΠ, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην ευρωζώνη. Για να είμαι ειλικρινής τα νούμερα του Ιανουαρίου είναι πιο πολύ αισιόδοξα για ακόμα καλύτερη απόδοση από αυτή που έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό μας.

Εκτός, λοιπόν, από κάτι απρόβλεπτο - εύχομαι αυτό να μην συμβεί -, το 2020 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την οικονομία μας. Σας περιμένουμε να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα καθώς έχουμε δημιουργήσει ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Μάλιστα τον Μάρτιο παρουσιάζουμε ένα νέο νομοσχέδιο, μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με τον οποίο θα απλοποιηθούν όλες οι αδειοδοτήσεις για όλες τις περιβαλλοντολογικές μελέτες και για οτιδήποτε έχει να κάνει με τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και γενικότερα.

Επιταχύνουμε, λοιπόν, την οικονομία μας, και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να έρθετε. Ελάτε να χτίσουμε μαζί μία νέα Ελλάδα».

Ο κ. Νικόλας Μπορνόζης, President – Capital Link προλόγισε και παρουσίασε τον κ. Γιώργο Προκοπίου, Founder – Dynacom Tankers Management, Sea Traders – Dynagas.

Στην ομιλία του ο κ. Νικόλας Μπορνόζης τόνισε πως αποτελεί προνόμιο η απόδοση φόρου τιμής στον κ. Προκοπίου, για τη συνεισφορά του στη ναυτιλία και την Ελλάδα. Είναι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά πέραν αυτού, ένας ηγέτης, με καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες, ένας πατριώτης και αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Από την ίδρυση της Sea Traders το 1974, έχει κατασκευάσει περισσότερα από 120 πλοία, και μεταξύ των πολλών του επιτευγμάτων συγκαταλέγεται και το ότι το πρώτο πλοίο μεταφοράς LNG που διέσχισε την αρκτική θάλασσα άνηκε στην εταιρία του. Τέλος έκλεισε αναφέροντας ότι είναι ένας άνθρωπος με ισχυρή προσωπικότητα και τεκμηριωμένες απόψεις, ένας ενεργός φιλάνθρωπος και ευεργέτης.

Τιμώμενο πρόσωπο ο κ. Γιώργος Προκοπίου, Founder Dynacom Tankers Management, Sea Traders – Dynagas.

Στην ομιλία του, ο κ. Γιώργος Προκοπίου ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους σε αυτή τη συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή. Στη συνέχεια ανέφερε πως από μικρή ηλικία τον συνάρπαζε η φύση, η πατρίδα και ο κόσμος που μας περιβάλλει. Μέσα από τη δημιουργικότητα και την αντιμετώπιση των δυσκολιών έλαβε πολλά μαθήματα ζωής και είχε τη χαρά να γνωρίσει διαφορετικούς ανθρώπους, τοποθεσίες και καταστάσεις. Η ναυτιλία αποτελεί το χόμπι του. Τέλος ευχαρίστησε όλους εκείνους που τον βοήθησαν να μετατρέψει τα όνειρά του σε πραγματικότητα, καθώς και τους τραπεζίτες για την υποστήριξη που έδωσαν στον ίδιο και στην Ελληνική ναυτιλία γενικότερα.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της Ελληνικής Ναυτιλίας, των προσωπικοτήτων που μέσα από την καταξιωμένη μακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» το 2013 απονεμήθηκε στον Captain Παναγιώτη Ν. Τσάκο, το 2014 στον κ. Περικλή Παναγόπουλο, το 2015 στον κ. Λάμπρο Βαρναβίδη, Vice Chairman of the Baltic Exchange, Trustee of the Lloyds Register Foundation and Managing Director and Global Head of Shipping RBS 1998, το 2016 στους κ.κ. Νικόλα, Γιώργο και Αντρέα Τσαβλίρη, Tsavliris Salvage Group, το 2017 στον Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραμμένο, CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade & Finance, Cass Business School, City, University of London, και το 2018 στους κκ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύμβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd και το 2019 στον Captain Πάρη Δράγνη, Chairman & Founder - Goldenport Group.