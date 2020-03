Το “11ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum” πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, 2020 με τεράστια επιτυχία σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και το Nasdaq. Κύριος Χορηγός του Συνεδρίου ήταν η Bank of Communications Financial Leasing.

Κατά τη διάρκεια του επίσημου μεσημεριανού γεύματος πραγματοποιήθηκε η απονομή του Βραβείου “Capital Link Greek Shipping Leadership Award” στον κ. Γιώργο Προκοπίου, Founder, Dynacom Tankers Management, Sea Traders – Dynagas, στο πλαίσιο μιας συγκινητικής και λιτής τελετής, που αποτέλεσε το αποκορύφωμα του συνεδρίου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε την Εισαγωγική Ομιλία του Μεσημεριανού Γεύματος.

Η ναυτιλία της Ελλάδος παραμένει σημαντική για την παγκόσμια ναυτιλιακή οικονομία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου. Παρά τη ρευστότητα και τους χαμηλούς οικονομικούς δείκτες των αγορών, οι Έλληνες επαγγελματίες έχουν επιδείξει συνεχή προσαρμοστικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, αναζητώντας τις ευκαιρίες για ανάπτυξη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο εστίασε στα ακόλουθα βασικά θέματα:

Στις τρέχουσες τάσεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και των κύριων αγορών των εμπορευμάτων, της ενέργειας και της ναυτιλίας.

Στις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία σε σχέση με τις γεωπολιτικές και κανονιστικές εξελίξεις, και πιο συγκεκριμένα: στη συμμόρφωση με τον κανονισμό για τα ναυτιλιακά καύσιμα μικρής περιεκτικότητας σε θείο, στη μείωση των εκπομπών άνθρακα στο περιβάλλον, καθώς και στον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της τεχνολογίας.

Όπως κάθε χρόνο, το βασικό θέμα του Συνεδρίου ήταν η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, με επίκεντρο την χρηματοδότηση προερχόμενη από Τραπεζικούς Οργανισμούς, τις κεφαλαιαγορές, το Κινεζικό Leasing, τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Με προσέλευση που ξεπερνάει τους 1000 συμμετέχοντες κάθε χρόνο, οι Σύνεδροι παρακολούθησαν ένα Συνέδριο που τους προσέφερε ταυτόχρονα ενημέρωση και ευκαιρίες δικτύωσης με πολύ σημαντικούς παράγοντες της ναυτιλίας, καθώς και με σημαντικούς εκπροσώπους από τον Χρηματοοικονομικό χώρο, από Εμπορικές και Επενδυτικές τράπεζες και άλλους. Πρόκειται για ένα ολοήμερο Συνέδριο, το οποίο είναι γνωστό για τη μεγάλη συμμετοχή πλοιοκτητών, το πλούσιο πληροφοριακό του περιεχόμενο και τις εκτεταμένες ευκαιρίες μάρκετινγκ, δικτύωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης που προσφέρει.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ & ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Εναρκτήρια Ομιλία (VIA VIDEO WEBCAST from Shanghai)

Ο κ. Sun Lei, Vice President – Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd., δήλωσε: “Είναι τιμή μου που απευθύνομαι στο φόρουμ από τη Σαγκάη, και είμαστε υπερήφανοι που είμαστε χορηγοί σε μια εκδήλωση με εξαιρετική οργάνωση και φήμη. Δυστυχώς, λόγω του Κορωναϊού, δεν μπόρεσα να επισκεφτώ την Ελλάδα, συνεργαζόμαστε εξ αποστάσεως με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά είμαστε πεπεισμένοι πως η κατάσταση θα είναι σύντομα υπό έλεγχο. Η Bank of Communications αντιπροσωπεύει 36 δις δολάρια και περισσότερα από 400 σκάφη – ευχαριστούμε όλους τους ναυτιλιακούς παράγοντες για τη συνεργασία και θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε στο μέλλον.”

Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link πραγματοποίησε τα εισαγωγικά σχόλια.

Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, τόνισε: “Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Το πρόγραμμα του φόρουμ είναι εξαιρετικό, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας για τη στήριξή τους. Ξεκινούμε με έναν χαιρετισμό από τον κ. Sun Lei, Αντιπρόεδρο της Bank of Communications, επίτιμου χορηγού μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.”

INVESTOR ATTITUDES IN SHIPPING

κ. Ben Nolan, Managing Director – Stifel Financial Corp.

Ο κ. Joakim Hannisdahl, Head of Research – Cleaves Securities AS, ανέφερε: “Η παρουσίαση επεσήμανε τους κινδύνους από την έξαρση του Κορωναϊού, μιας και προβλέπεται ένα αδύναμο πρώτο εξάμηνο για το 2020, προτού προκύψει ενδεχόμενη ανάκαμψη στο δεύτερο μισό με θετικότερες για την αγορά συνθήκες. Για τα πλοία LNG και LPG, τα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη των στόλων αναμένεται να υπερκεράσει την αύξηση της ζήτησης. Οι προβλέψεις είναι πιο αισιόδοξες για τα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου και τα πετρελαιοφόρα, με αύξηση τιμών των μετοχών και των στοιχείων ενεργητικού.”

Ο κ. Ben Nolan, Managing Director – Stifel Financial Corp., αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές προσεγγίζουν το ναυτιλιακό τομέα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, ποια κριτήρια αντιστοιχούν σε υψηλότερη αξία ή μικρότερο κεφαλαιουχικό κόστος. Ο βασικός παράγοντας λήψης αποφάσεων είναι οι βραχυπρόθεσμοι καταλύτες, αλλά για να διαλέξουν εταιρείες, οι επενδυτές δημόσιου μετοχικού κεφαλαίου εστιάζουν στα εξής: α) ρευστότητα κεφαλαίων, β) χαμηλό χρέος, και, γ) ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια.

Πάνελ συζήτησης: IMO 2020 – REALITY HIT – AND NOW WHAT?

Lessons learned – experience gained – scrubbers future? – HFO availability – status of compliant fuels market

Συντονιστής: κ. Stamatis Fradelos, Business Development Manager – DNV GL

Ομιλητές:

κ. Iraklis Prokopakis , COO – Danaos Corporation

, COO – κα . Claire Wright , Business Economics Manager – Shell International Trading and Shipping Company

, Business Economics Manager – κ. Hamish Norton , President – Star Bulk Carriers

, President – κ. George Saroglou , COO – Tsakos Energy Navigation

, COO – κ. Anders Mjølsnes Sørheim, Technical Sales Manager – Yara Marine Technologies

Ο κ. Stamatis Fradelos, Business Development Manager – DNV GL, ανέφερε: “Η εφαρμογή του νέου ορίου 0.5% περιεκτικότητάς σε θείο των ναυτιλιακών καυσίμων ξεκίνησε την 1η Ιανουάριου και καθώς φαίνεται για τους δυο πρώτους μήνες δεν παρουσιάστηκαν μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των καυσίμων. Ωστόσο, η σημαντική αύξηση της τιμής τους παρόλο που πλέον άρχισε να σταθεροποιείται, δημιούργησε στρέβλωση στην αγορά που αποδείχθηκε αρκετά επώδυνη για ορισμένους πλοιοκτήτες. Ανησυχία παραμένει για την εφαρμογή του σύντομα επικείμενου κανονισμού κατά την 1η Μαρτίου για την απαγόρευση της μεταφοράς για χρήση καυσίμων που δεν τηρούν την προδιαγραφή περιεκτικότητας θείου καθώς επίσης και για πιθανά προβλήματα στον μηχανολογικό εξοπλισμό του πλοίου από την μακροχρόνια χρήση των νέων καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο καθώς και την χρήση συστημάτων αποθείωσης των καυσαερίων. ”

Ο κ. Iraklis Prokopakis, COO – Danaos Corporation, ανέφερε: "Για τη Danaos Corporation, ως εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με μακροχρόνιες ναυλώσεις, η προμήθεια καυσίμου αποτελεί ευθύνη του ναυλωτή. Από επιχειρησιακής άποψης ωστόσο, έχουμε διαπιστώσει πως η χρήση συμμορφούμενου καυσίμου στον στόλο μας γίνεται χωρίς προβλήματα. Σε μια περίπτωση βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τη μη διαθεσιμότητα VLSFO στο Πουσάν, ενώ άλλη μια φορά προσφάτως, παραδόξως, με τη μη διαθεσιμότητα μαζούτ (HFO) στη Σιγκαπούρη, όπου ο ναυλωτής αναγκάστηκε να καταφύγει σε ένα σκάφος VLSFO με εγκατεστημένα scrubbers. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να αποφανθούμε σχετικά με τυχόν προβλήματα στους κινητήρες εξαιτίας των μειγμάτων VLSFO ή με θέματα διάβρωσης λόγω των πλυντρίδων. "

Η κα. Claire Wright, Business Economics Manager – Shell International Trading and Shipping Company, ανέφερε: “Δουλέψαμε επί μακρόν ώστε να προετοιμαστούμε για τη μετάβαση, επενδύοντας με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία των διυλιστηρίων και την παροχή μεγαλύτερης γκάμας προϊόντων, όπως καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και περισσότερων μειγμάτων. Εργαζόμαστε δια ζώσης με τους πελάτες μας και αναμένουμε πως η παραγωγή μας θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση, στον δρόμο για το 2030 και τις επόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις του IMO.”

Ο κ. Hamish Norton, President – Star Bulk Carriers, ανέφερε: “Δεν έχουμε προς το παρόν αντιμετωπίσει προβλήματα διαθεσιμότητας. Η κύρια διαφοροποίηση στον προγραμματισμό του ανεφοδιασμού, σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, είναι ότι πλέον απαιτείται μεγαλύτερη προνοητικότητα, ειδοποιώντας επί παραδείγματι τους προμηθευτές δέκα μέρες πριν, αντί για δύο μέρες, ως προς το τι χρειαζόμαστε και σε ποιο λιμάνι. Αναφορικά με το βαρύ πετρέλαιο συγκεκριμένα, θα είναι διαθέσιμο για όσο καιρό εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση.”

Ο κ. George Saroglou, COO – Tsakos Energy Navigation, ανέφερε: “Συνολικά, η προσαρμογή στα νέα μέτρα έχει υπάρξει ομαλή. Πολλοί προμηθευτές περίμεναν έως την τελευταία στιγμή προτού καταστήσουν διαθέσιμα τα καύσιμα, γεγονός που δημιούργησε στρεβλώσεις και ραγδαία αύξηση των τιμών. Ωστόσο, έκτοτε, η διαθεσιμότητα έχει αυξηθεί και πολλά από τα τεχνικά προβλήματα επιλύθηκαν. Σε γενικές γραμμές, οι συνθήκες μετάβασης βελτιώνονται ολοένα και περισσότερο.”

Ο κ. Anders Mjølsnes Sørheim, Technical Sales Manager – Yara Marine Technologies, ανέφερε: “Παρά τις καθυστερήσεις των εγκαταστάσεων σε υφιστάμενα σκάφη, τόσο λόγω χωρητικότητας όσο και λόγω του Kορωναϊού, όλο και περισσότερα σκάφη με scrubbers τίθενται σε λειτουργία κάθε εβδομάδα. Παράλληλα, γίνεται σαφές πως η διαφορά τιμής μεταξύ HFO και συμμορφούμενων καυσίμων θα σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο υψηλότερο από το όριο απόδοσης επί της επένδυσης, με τον τωρινό ορίζοντα ανταπόδοσης να μετριέται σε μήνες, όχι χρόνια. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα νέο μεγάλο κύμα παραγγελιών scrubbers. Αυτή τη φορά μάλιστα, οι πλοιοκτήτες και οι εφοπλιστές είναι καλύτερα προετοιμασμένοι με σοφά ερωτήματα αναφορικά με την επιχειρησιακή αριστεία, καθώς και την ποιότητα των πλυντρίδων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερες χώρες, προληπτικά, υιοθετούν τοπικές κανονιστικές ρυθμίσεις μηδενικών εκπομπών, ενώ πληθύνονται οι έρευνες σύμφωνα με τις οποίες η απόθεση στις θάλασσες έχει μηδενικές ή αμελητέες επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Δεν μπορεί άλλωστε να υπάρξει ατμοσφαιρική ρύπανση στο νερό.”

Πάνελ συζήτησης: CONQUERING THE NEXT FRONTIER – DECARBONIZATION – REDUCING GREEN HOUSE EMISSIONS

The reduction of greenhouse emissions is the next challenge which will have transformational impact on the industry. Regulators, fossil and alternative fuel producers, engine manufacturers and shipbuilders, shipowners, charterers, financiers and a wider range of industry participants need to come up with a workable and sustainable framework. The panel will discuss strategies, options and initiatives in this direction as the industry sets out to address the complexities involved.

Συντονιστής: κ. George Paleokrassas, Partner – Watson Farley & Williams

Ομιλητές:

κ. Giorgos Plevrakis , Director, Global Sustainability Center – ABS

, Director, Global Sustainability Center – κ. Andreas Hadjipetrou , Managing Director – Columbia Shipmanagement

, Managing Director – κ. Jason Stefanatos, M.Sc , Business Development Manager – DNV GL

, Business Development Manager – κ. Jeffrey D. Pribor , CFO – International Seaways

, CFO – Dr. Michalis Pantazopoulos , Managing Director – Liberian Registry (LISCR Hellas)

, Managing Director – κα. Ioanna Procopiou, CEO – Prominence Maritime

Ο κ. George Paleokrassas, Partner – Watson Farley & Williams, ανέφερε: “Η εγκατάλειψη του άνθρακα είναι δεδομένα ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα, καθώς απασχολεί έντονα όχι μόνο τη ναυτιλία, αλλά και τον πολιτικό κόσμο και την κοινωνία στο σύνολό τους.”

O κ. Giorgos Plevrakis, Director, Global Sustainability Center – ABS, ανέφερε: “Από νομικής πλευράς, οι κανόνες που διέπουν τη ναυτιλία τα τελευταία 30 χρόνια διαμορφώθηκαν μέσα από περιόδους διαταραχής, τεχνολογικής καινοτομίας και κανονιστικών αλλαγών, οι οποίες είχαν στην πλειοψηφία τους ως στόχους την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Για κάθε μια από τις αλλαγές αυτές, προηγήθηκε εκτενής έρευνα και συζήτηση, καθώς και σημαντική προσπάθεια από την Eπιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του IMO, που μετατρέπει τις νομοθετικές προτάσεις σε αποτελεσματικές τεχνικές ρυθμίσεις.

Καθώς η βιομηχανία προσαρμόζεται στον αντίκτυπο του ανωτάτου ορίου θείου 2020 του IMO – και προετοιμάζεται για τις κανονιστικές τροποποιήσεις του 2030 και του 2050 – είναι κοινώς αποδεκτό πως η προσαρμογή στις νέες προκλήσεις, με στόχο τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα, θα δημιουργήσει αντίστοιχες αν όχι μεγαλύτερες αναταράξεις με τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις του παρελθόντος.

Παρότι η μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων που συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια διαφορετική πρόκληση από τις τωρινές προσπάθειες μείωσης ρύπων όπως τα NOx και SOx, και στις δύο περιπτώσεις ζημιώνεται το περιβάλλον και όσοι εξαρτώνται από αυτό. Ένα μέλλον μηδενικής κατανάλωσης άνθρακα ανήκει στις φιλοδοξίες της ναυτιλίας, και οι κανονιστικές διαδικασίες θα εξελίσσονται παράλληλα με τις αλλαγές στον σχεδιασμό των πλοίων, την τεχνολογία και τις πρακτικές.

Κυρίως, η πρόοδος πρέπει να επιτευχθεί στρατηγικά και ολιστικά για να μπορέσει η ναυτιλία να αναδυθεί πιο αποτελεσματική, αποδοτική και βιώσιμη απ’ ότι σήμερα.”

Ο κ. Jason Stefanatos, M.Sc, Business Development Manager – DNV GL, ανέφερε: “Η μηδενική κατανάλωση άνθρακα και η πράσινη ναυτιλία αποτελούν επιτακτικές ανάγκες για τους πλοιοκτήτες, τόσο από κανονιστικής πλευράς, όσο και, κυρίως, από εμπορικής σκοπιάς. Αν και οι λύσεις για την επίτευξη των στόχων του IMO δεν είναι ακόμη διαθέσιμες και απαιτείται περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη, υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν. Για ένα πλοίο που χτίζεται σήμερα, ο καθορισμός του σχεδιασμού που θα το καταστήσει ανταγωνιστικό στο μέλλον είναι δύσκολος. Για να μειώσουν το ρίσκο, οι πλοιοκτήτες πρέπει να εξασφαλίσουν πως τα νέα πλοία θα είναι ευέλικτα ως προς τα καύσιμα, καθώς στο μέλλον ενδέχεται να χρησιμοποιούν περισσότερες από μία πηγές ενέργειας οι οποίες θα αλλάζουν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του πλοίου.”

Ο κ. Andreas Hadjipetrou, Managing Director – Columbia Shipmanagement, ανέφερε: “Υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει κανείς, αναλόγως τον χρονικό ορίζοντα του καθενός, βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο. Επίσης, παρατηρείται μια αλλαγή νοοτροπίας στη ναυτιλία, η οποία γίνεται ολοένα και πιο διαφανής και ψηφιοποιημένη. Ας ελπίσουμε πως η αβεβαιότητα θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας και της Ανάπτυξης.”

Η κα. Ioanna Procopiou, CEO – Prominence Maritime, ανέφερε: “Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναλογιστούμε τον αντίκτυπο των τωρινών και μελλοντικών κανονιστικών ρυθμίσεων. Οι αποφάσεις πρέπει να παρθούν με ολιστικό τρόπο, αξιολογώντας το κόστος και τις περιβαλλοντικές απόψεις, για να καταλήξουμε στην κατάλληλη επιλογή. Πολλά εκ των προτεινόμενων καυσίμων για παράδειγμα δεν παράγονται με βιώσιμο τρόπο, γεγονός που τα καθιστά προσωρινή λύση στην καλύτερη των περιπτώσεων.”

Ο Dr. Michalis Pantazopoulos, Managing Director – Liberian Registry (LISCR Hellas), ανέφερε: “Το Νηολόγιο Λιβερίας έχει δηλώσει πως η μείωση της κατανάλωσης άνθρακα στη παγκόσμια ναυτιλία αποτελεί περίπλοκο εγχείρημα. Ως εκ τούτου, στηρίζει μια προσέγγιση επίτευξης στόχων που θα επιτρέψει στη βιομηχανία να καινοτομήσει και να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά καύσιμα και τεχνολογίες για να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους στρατηγικής του IMO όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου. Απαιτείται μια ολιστική και ευέλικτη προσέγγιση που ενθαρρύνει και επιβραβεύει την καινοτομία και παρέχει ένα πραγματιστικό μονοπάτι μείωσης των αερίων θερμοκηπίου που εκπέμπουν τα πλοία.

Η Λιβερία αναγνωρίζει την οπτική γωνία της Ελλάδας και επιθυμεί να γεφυρώσει το χάσμα, διασφαλίζοντας ότι οι αρχικοί στόχοι του IMO για τα αέρια θερμοκηπίου δεν θα επιβαρύνουν μόνο τους πλοιοκτήτες αλλά και τους ναυλωτές και άλλους παράγοντες της βιομηχανίας, οι οποίοι πρέπει και εκείνοι να συνεισφέρουν. Τέλος, η Λιβερία συμμετέχει σε κοινά αναπτυξιακά/βιομηχανικά σχέδια σχεδιασμού πλοίων, ενώ βοηθά τη βιομηχανία να επιτύχει μειώσεις στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέσω του ονομαστικού δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEDI) και καινοτόμων μέτρων, καυσίμων και τεχνολογιών.”

Ο κ. Jeffrey D. Pribor, CFO – International Seaways, ανέφερε: “Εμείς ως πλοιοκτήτες προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις καθημερινές προκλήσεις, οι οποίες εξελίσσονται διαρκώς. Εργαζόμαστε σκληρά για να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα και το αντιλαμβανόμαστε ως πρόκληση, ενθαρρύνοντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων μας και ακολουθώντας τη λογική ότι το περιβαλλοντικό συμφέρον είναι και εταιρικό συμφέρον. Ακόμη και το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επίτευξη των οικολογικών μας στόχων. Αυτό που θα επιθυμούσαμε είναι σαφείς και ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές από τους νομοθέτες.”

Παρουσιάσεις: INNOVATION & DIGITALIZATION TRANSFORMING SHIPPING

CYBERCRIME: TOWARDS A SOPHISTICATED SEABORNE CYBER THREAT LANDSCAPE

κ. Fotis Sofronis, Manager – EY Advisory Practice

DIGITALIZATION OF THE FLEET FOR IMPROVED REVENUE;

κ. Navneet Singh Rainu, Head of DCR – Tototheo Maritime

Ο κ. Fotis Sofronis, Manager – EY Advisory Practice, τόνισε: “Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ναυτιλίας και η αυξανόμενη εξάρτηση του κλάδου από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, δημιουργούν νέες ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους. Καθώς το 53% των ναυτιλιακών στελεχών δηλώνει πως η επιχείρησή τους δε διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για προστατευθεί από πιθανές κυβερνοεπιθέσεις, ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων προστασίας δεδομένων στη θάλασσα και η ανάπτυξη νέων μηχανισμών κυβερνοασφάλειας, είναι επιτακτική ανάγκη.”

Ο κ. Navneet Singh Rainu, Head of DCR – Tototheo Maritime, τόνισε: “Η εφαρμογή μας, επιτρέπει τη διαχείριση όλων των δεδομένων και των πληροφοριών από το πλοίο ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση απόδοσης.

Είναι μια ισχυρή και πολύπλευρη πλατφόρμα, που παρέχεται υπό τη μορφή Software-as-a-Service (SaaS). Έχοντας ως βάση τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών πηγών πληροφορίας εσωτερικών και εξωτερικών καθώς και των επιχειρησιακών σας πόρων, σας ανατροφοδοτεί με αναλυτικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, σε ευανάγνωστη μορφή, διαμορφωμένη σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

Επιτυγχάνεται, με αυτόν τον τρόπο η βέλτιστη εκμετάλλευση των δεδομένων σας, παρέχοντας σας με επίγνωση της απόδοσης του κάθε πλοίου ξεχωριστά αλλά και του στόλου, με συγκριτικές αναλύσεις των αναλόγων παραμέτρων. Το σύστημα βασίζεται σε διαδικασίες και δεδομένα που ήδη συλλέγετε, αλλά και σε συνδυασμούς δεδομένων από άλλες επικυρωμένες πηγές.

Κάποιες από τις κύριες λειτουργίες του συστήματος είναι: προκαθορισμένα ταμπλό, βαθμολογίες και κατάταξη πλοίων σε σχέση με το στόλο,, λεπτομερής ανάλυση δεδομένων και λειτουργίες που επιτρέπουν τη γρήγορη υιοθέτηση διαδικασιών μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεων του στόλου σας. Επίσης, επιτρέπει την αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών, την αύξηση ορατότητας και την ομαλή εισαγωγή του στόλου και του γραφείου στη ‘ψηφιακή εποχή’.”

Παρουσίαση: CHINESE LEASING

Ο κ. Channing Wang ανέφερε: “Το 2019, δεκατέσσερις κινέζικες εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων δραστηριοποιήθηκαν στο ναυτιλιακό κλάδο. Το ποσοστό εκμισθωτών στη ναυτιλία συνεχίζει να αυξάνεται, αποκτώντας κυριαρχική θέση στην αγορά, ενώ το χαρτοφυλάκιο τους εξελίσσεται διαρκώς. Έχοντας ήδη επεκταθεί σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ιρλανδία, θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να είμαστε κοντά στους πελάτες μας, στρατηγική που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και μια αυξημένη παρουσία στην Αθήνα.”

Πάνελ συζήτησης: CHINESE LEASING PANEL (VIA VIDEO WEBCAST from China)

Συντονιστής: κ. Dylan Potter, Partner – VedderPrice

Ομιλητές:

κ. Fang Xiuzhi , Head of Shipping Finance – Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.

, Head of Shipping Finance – κ. Jack Xu , Deputy Head of Shipping Finance Department – CMB Financial Leasing

, Deputy Head of Shipping Finance Department – κ. Bill Guo, Executive Director, Shipping – ICBC Financial Leasing

Ο κ. Dylan Potter, Partner – VedderPrice, ανέφερε: “Έχουμε μαζί μας εκπροσώπους από τρεις σημαντικές κινέζικες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, είναι λοιπόν τιμή μου ο συντονισμός μιας συζήτησης με καλεσμένους που διαθέτουν εις βάθος γνώση της βιομηχανίας. Τα δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύουν μιλούν από μόνα τους.”

Ο κ. Fang Xiuzhi, Head of Shipping Finance – Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd. ανέφερε: “Το συνολικό ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο της Boccom Leasing έφτασε τα 12 δις δολάρια στα τέλη του 2019, με ποικιλία διαφορετικών ειδών σκαφών. Ο Kορωναϊός μας έχει επηρεάσει προσωρινά, αλλά η κυβέρνηση και η χώρα στο σύνολό της είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει την επιδημία, είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι πως αυτό θα συμβεί σύντομα.”

Ο κ. Jack Xu, Deputy Head of Shipping Finance Department – CMB Financial Leasing, ανέφερε: “Οι κινέζικες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης έχουν επενδύσει πλέον συνολικά 59 δις δολάρια, ένα πραγματικά τεράστιο ποσό. Διαθέτουμε ήδη μια καρποφόρα σχέση με τους Έλληνες φίλους μας και επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε περισσότερες συμφωνίες στο μέλλον, καθώς η Ελλάδα είναι μια από τις σημαντικότερες αγορές μας.”

Ο κ. Bill Guo, Executive Director, Shipping – ICBC Financial Leasing, ανέφερε: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Capital Link για την πρόσκληση. Αυτήν την περίοδο εστιάζουμε στην εξάπλωση των δραστηριοτήτων μας στην ευρωπαϊκή και φυσικά την ελληνική αγορά. Η εγκατάστασή μας στην Αθήνα και η δημιουργία ενός ισχυρού διεθνούς δικτύου είναι οι βασικοί μας στόχοι για το μέλλον.”

Πάνελ συζήτησης: GREEK & CYPRIOT BANKS STEP UP THEIR ROLE IN SHIP FINANCING

Συντονιστής: κ. Chris Vartzis, Partner, Stephenson Harwood

Ομιλητές:

κ. Philippos Tsamanis , Head of Shipping – Aegean Baltic Bank S.A.

, Head of Shipping – κ. Christos Xygkakis , Manager – Shipping Unit – AstroBank

, Manager – Shipping Unit – κ. Antonios Spanakis , Head of Ship Finance – Hellenic Bank

, Head of Ship Finance – κ. Konstantinos Petropoulos, General Manager – Shipping & Structured Finance – Piraeus Bank

Ο κ. Chris Vartzis, Partner, Stephenson Harwood, δήλωσε: “Είναι χαρά μου να συμμετέχω σε μια συζήτηση για τον ρόλο των τραπεζών στο τωρινό περιβάλλον, καθώς οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες σιγά σιγά επιστρέφουν στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας. Είναι λοιπόν μια επίκαιρη κουβέντα. Είναι γνωστό πως το τοπίο άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια της κρίσης, όταν πολλές τράπεζες εγκατέλειψαν ή μείωσαν τις δραστηριότητές τους, ενώ οι εναλλακτικοί χρηματοδότες κάλυψαν μέρος του κενού. Τέλος, τόσο η ναυτιλία όσο και ο τραπεζικός τομέας διαθέτουν πλέον αυστηρότερα κανονιστικά πλαίσια.”

Ο κ. Philippos Tsamanis, Head of Shipping – Aegean Baltic Bank S.A., ανέφερε: “Στις απαρχές αυτής της νέας και απαιτητικής δεκαετίας, εμείς στην ABBank, τη μόνη ελληνική τράπεζα που αντιστάθηκε στις σαρωτικές αλλαγές του τοπικού τραπεζικού συστήματος, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να εξυπηρετούμε την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.

Μένουμε πιστοί στις αρχές και στην ιστορία μας, αυξάνοντας προσεκτικά και επιλεκτικά το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιό μας, σε όγκο και πελατεία, ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων της αγοράς που ενδεχομένως επιφυλάσσει το μέλλον, έχοντας ως θεμελιώδη κριτήρια επιλογής πελατών την ικανότητα διακυβέρνησης και τη φήμη/ιστορικό τους.”

Ο κ. Christos Xygkakis, Manager – Shipping Unit – AstroBank, ανέφερε: “Είμαστε η πιο πρόσφατη άφιξη στον κλάδο της χρηματοδότησης της ναυτιλίας. Ο στόχος μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, οικοδομώντας και επιβραβεύοντας τις μακροχρόνιες σχέσεις μας, προσεγγίζοντας την αγορά με αντι-κυκλικό τρόπο. Πιστεύουμε πως η αγορά προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας, και αυτό σχεδιάζουμε να πράξουμε.”

Ο κ. Antonios Spanakis, Head of Ship Finance – Hellenic Bank, ανέφερε: “Μέσα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον, η Ελληνική Τράπεζα έχει καταφέρει να καθιερώσει την παρουσία της στον τομέα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης.

Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της δραστηριότητας μας καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε επιτυχώς τις εργασίες μας με μια προσεκτική προσέγγιση, βασιζόμενοι περισσότερο στην ποιότητα από ότι το μέγεθος του χαρτοφυλακίου μας.”

Ο κ. Konstantinos Petropoulos, General Manager – Shipping & Structured Finance – Piraeus Bank, ανέφερε: “Η έξοδος παραδοσιακών ναυτιλιακών τραπεζών από την αγορά αντιμετωπίστηκε ως ευκαιρία για την προσέλκυση νέων πελατών και την επέκταση της πελατειακής βάσης με αξιόπιστα ονόματα. Όλο και περισσότεροι ναυτιλιακοί όμιλοι που ιστορικά δεν είχαν σχέσεις με το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συνειδητοποιούν πλέον την στρατηγική σημασία της ανάπτυξης σχέσης με εγχώρια τράπεζα. Από πλευράς μας διαθέτουμε τους πόρους και την τεχνογνωσία για να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στους απαιτητικούς ναυτιλιακούς πελάτες. Η προσέγγισή μας στον ναυτιλιακό κλάδο παραμένει ωστόσο προσεκτική και επιλεκτική για συναλλαγές με αξιόχρεους υφιστάμενους και νέους πελάτες, που καλύπτουν τα απαιτούμενα κριτήρια ως προς τη σχέση απόδοσης - κινδύνου.”

Η απονομή του "2020 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" στον κ. Γιώργο Προκοπίου, Founder, Dynacom Tankers Management, Sea Traders – Dynagas, στο πλαίσιο μιας συγκινητικής και λιτής τελετής, αποτέλεσε το αποκορύφωμα του συνεδρίου. Η βράβευση έγινε σε αναγνώριση της μακροχρόνιας συμβολής του και των επιτευγμάτων του στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία, της ηγετικής του σκέψης και των πρωτοποριακών πρωτοβουλιών του καθώς και της συμβολής του στην Ελλάδα μέσω των πολυάριθμων πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δράσεών του. Με μια εξαιρετικά συγκινητική ομιλία ο κ. Προκοπίου καθήλωσε τα 570 άτομα που παρέστησαν στο γεύμα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν όλη η οικογένειά του, φίλοι του και σημαντικά στελέχη της ναυτιλίας αντιπροσωπεύοντας την ελίτ της ναυτιλιακής κοινότητας.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ:

Το Κεντρικό Γεύμα άνοιξε με την επίσημη ομιλία του, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link, προλόγισε και παρουσίασε τον κ. Γιώργο Προκοπίου Founder, Dynacom Tankers Management, Sea Traders – Dynagas.

Στην ομιλία του ο κ. Νίκος Μπορνόζης τόνισε πως αποτελεί προνόμιο η απόδοση φόρου τιμής στον κ. Προκοπίου, για τη συνεισφορά του στη ναυτιλία και την Ελλάδα. Είναι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά πέραν αυτού, ένας ηγέτης, με καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες, ένας πατριώτης και αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Από την ίδρυση της Sea Traders το 1974, έχει κατασκευάσει περισσότερα από 120 πλοία, και μεταξύ των πολλών του επιτευγμάτων συγκαταλέγεται και το ότι το πρώτο πλοίο μεταφοράς LNG που διέσχισε την αρκτική θάλασσα άνηκε στην εταιρία του. Τέλος έκλεισε αναφέροντας ότι είναι ένας άνθρωπος με ισχυρή προσωπικότητα και τεκμηριωμένες απόψεις, ένας ενεργός φιλάνθρωπος και ευεργέτης.

Στην ομιλία του, ο κ. Γιώργος Προκοπίου ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους σε αυτή τη συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή. Στη συνέχεια ανέφερε πως από μικρή ηλικία τον συνάρπαζε η φύση, η πατρίδα και ο κόσμος που μας περιβάλλει. Μέσα από τη δημιουργικότητα και την αντιμετώπιση των δυσκολιών έλαβε πολλά μαθήματα ζωής και είχε τη χαρά να γνωρίσει διαφορετικούς ανθρώπους, τοποθεσίες και καταστάσεις. Η της ναυτιλία αποτελεί το χόμπι του. Τέλος ευχαρίστησε όλους εκείνους που τον βοήθησαν να μετατρέψει τα όνειρά του σε πραγματικότητα, καθώς και τους τραπεζίτες για την υποστήριξη που έδωσαν στον ίδιο και στην Ελληνική ναυτιλία γενικότερα.

CAPITAL LINK GREEK LEADERSHIP SHIPPING AWARD

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της Ελληνικής Ναυτιλίας, των προσωπικοτήτων που μέσα από την καταξιωμένη μακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά

στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» το 2013 απονεμήθηκε στον Captain Παναγιώτη Ν. Τσάκο, το 2014 στον κ. Περικλή Παναγόπουλο, το 2015 στον κ. Λάμπρο Βαρναβίδη, Vice Chairman of the Baltic Exchange, Trustee of the Lloyds Register Foundation and Managing Director and Global Head of Shipping RBS 1998, το 2016 στους κ.κ. Νικόλα, Γιώργο και Αντρέα Τσαβλίρη, Tsavliris Salvage Group, το 2017 στον Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραμμένο, CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade & Finance, Cass Business School, City, University of London, και το 2018 στους κκ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύμβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd και το 2019 στον Captain Πάρη Δράγνη, Chairman & Founder - Goldenport Group.

Πάνελ συζήτησης: BANK FINANCE & SHIPPING

Συντονιστής: κ. Jasel Chauhan, Partner, Head of International Finance – Hill Dickinson International

Ομιλητές:

κ α . Danai Kotsia , Head of Lending Transportation Athens Branch – ABN AMRO

, Head of Lending Transportation Athens Branch – κ. Philipp Wuenschmann , Global Head of Shipping – Berenberg Bank

, Global Head of Shipping – κ. Evan Cohen , Managing Director & Group Head of Maritime Finance – CIT

, Managing Director & Group Head of Maritime Finance – κ. Vassilios Maroulis , Managing Director Head, EMEA Shipping, Logistics & Offshore – Citi

, Managing Director Head, EMEA Shipping, Logistics & Offshore – κ. Christos Tsakonas, Global Head of Shipping – DNB

Ο κ. Jasel Chauhan, Partner, Head of International Finance – Hill Dickinson International, ανέφερε: “Το 2019 ήταν μια χρονιά κομβικής σημασίας, μιας και οι κανονιστικές ρυθμίσεις του IMO για τις οποίες προετοιμαζόμασταν, έγιναν πραγματικότητα. Γι’ αυτό και έχουμε πολλά να μάθουμε από την προοπτική που υιοθέτησαν οι τράπεζες και οι χρηματοδότες τούτη την περίοδο, πολλοί εκ των οποίων είναι ενεργοί στον χώρο εδώ και πολλά χρόνια.”

Η κα. Danai Kotsia, Head of Lending Transportation Athens Branch – ABN AMRO, ανέφερε: “Καθώς η ναυτιλία μεταμορφώνεται σταδιακά, βλέπουμε τους Έλληνες πλοιοκτήτες να προσαρμόζονται στη νέα εποχή και αναμένουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η ABN είναι και θα είναι εκεί για να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που θα επιτρέψει στον ναυτιλιακό κλάδο να κινηθεί προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον συμμετέχοντας σε μια σειρά πρωτοβουλιών που προωθούν την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση μεταξύ όλων των παραγόντων αλλά και στη χρηματοδότηση επενδύσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα νεότερους, πιο οικολογικά φιλικούς στόλους.”

Ο κ. Philipp Wuenschmann, Global Head of Shipping – Berenberg Bank, ανέφερε: “Όσον αφορά τον δανεισμό, το 2019 ήταν ένα βαρετό, αλλά εν τέλει θετικό έτος. Μετά από πολλά χρόνια κρίσης, χρειάστηκε πειθώ ώστε να αντιστραφούν οι επενδυτικές στρατηγικές και να υπάρξει μια επιστροφή στη ναυτιλία. Οι χρηματοδοτικές πηγές είναι καθοριστικής σημασίας για κάθε βιομηχανία, και εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε πως οι επενδυτές μας θα επεξεργαστούν το ενδεχόμενο ενασχόλησης με τη ναυτιλία, κάτι το οποίο φαίνεται να συμβαίνει.”

Ο κ. Evan Cohen, Managing Director & Group Head of Maritime Finance – CIT, δήλωσε: “Ύστερα από μια περίοδο κατά την οποία δεν ήμασταν ενεργοί στη ναυτιλία, το 2018 πάρθηκε η απόφαση να επιστρέψουμε και να ανοικοδομήσουμε την παρουσία μας στον κλάδο. Όσον αφορά το περιβάλλον, δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου κίνδυνος ‘αστυνόμευσης’ από την πλευρά των τραπεζών, μιας και οι θεσμικές κανονιστικές ρυθμίσεις είναι το βασικό μέσο πίεσης.”

Ο κ. Vassilios Maroulis, Managing Director Head, EMEA Shipping, Logistics & Offshore – Citi, ανέφερε: “Το 2019 ήταν ένα εξαιρετικά δραστήριο έτος για τη Citi, καθώς το χαρτοφυλάκιο μας συνέχισε να επιδεικνύει αυξητική τάση. Είμαστε ανέκαθεν εταιρικοί χρηματοδότες: Τόσο οι αρχές μας, όσο και η αγορά στην οποία στοχεύουμε, δεν έχουν αλλάξει.”

Ο κ. Christos Tsakonas, Global Head of Shipping – DNB, ανέφερε: “Σε μια εποχή κατά την οποία οι παραδοσιακοί παίκτες έχουν αποχωρήσει από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, είτε για λόγους στρατηγικής είτε εξαιτίας σημαντικών απωλειών, οι κεφαλαιακές δομές γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες. Οι τράπεζες που παραμένουν ενεργές έχουν ένα διαφοροποιημένο επιχειρησιακό μοντέλο, αποκτώντας τον ρόλο του συμβούλου επιπλέον από αυτόν του απλού δανειοδότη. Αυτός είναι ο παράγοντας που κάνει τη διαφορά. Τέλος, τα περιβαλλοντικά θέματα είναι πλέον στο προσκήνιο, ενώ η αύξηση της ευαισθητοποίησης σε αυτά είναι εμφανής.”

Πάνελ συζήτησης: ALTERNATIVE FINANCE – BECOMING MAINSTREAM FINANCE FOR SHIPPING!

Συντονιστής: κα. Kalliopi Karaiskaki, Partner – Holman Fenwick Willan

Ομιλητές:

κ. Robbert Jan Sougé , Managing Director – Direct Ship Finance

, Managing Director – κ. George Fikaris , Managing Director – EnTrust Global

, Managing Director – κ. Jeremy Dean , Principal – Hayfin-Breakwater

, Principal – κ. Michael Kirk , Co-Founder and Managing Director – RMK and Ascension

, Co-Founder and Managing Director – κ. Stefanos Fragos, Senior Representative – YieldStreet Marine Finance (Athens)

Η κα. Kalliopi Karaiskaki, Partner – Holman Fenwick Willan, ανέφερε: “Σε συνέχεια των όσων ακούσαμε για τις τραπεζικές και παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης, έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε για τις εναλλακτικές λύσεις σε αυτές, οι οποίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο.”

Ο κ. Robbert Jan Sougé, Managing Director – Direct Ship Finance, ανέφερε: “Η εναλλακτική δανειοδότηση ήρθε για να μείνει και μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές. Στη Direct Ship Finance προσφέρουμε απλή, τραπεζικού τύπου ασφαλή χρηματοδότηση, βασιζόμενοι κατά κύριο λόγο στην ικανότητα κέρδους του σκάφους. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο, επιδεικνύουμε ευελιξία. Στο υψηλό σημείο του εμπορικού κύκλου, μπορούμε να συνάψουμε συμφωνίες υψηλής μόχλευσης, κάποιες φορές σε συνδυασμό με εμπροσθοβαρές πρόγραμμα αποπληρωμής. Αντιθέτως, στο χαμηλό σημείο – προς υποστήριξη των αντικυκλικών επενδύσεων – στρεφόμαστε σε οπισθοβαρή προγράμματα αποπληρωμής για μεγαλύτερη ρευστότητα τον πρώτο καιρό. Κατανοούμε τον δυναμικό, κυκλικό χαρακτήρα της ναυτιλίας ανοικτής θαλάσσης και θέλουμε αυτό να αντανακλάται στα παρεχόμενα δάνεια της Direct Ship Finance.”

Ο κ. George Fikaris, Managing Director – EnTrust Global, ανέφερε: “Μέχρι σήμερα, το Blue Ocean Fund της EnTrust Global έχει συγκεντρώσει 1.6 δις δολάρια προς επένδυση στη ναυτιλία και έχει παρέχει κεφάλαια στη πρωτογενή και δευτερογενή δανειοληπτική αγορά. Αν και η στρατηγική μας εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ασφαλή δανειοδότηση, είμαστε ευέλικτοι στην προσέγγιση μας και διαθέτουμε καινοτόμα προγράμματα για προνομιούχους συμμετοχικούς τίτλους και ίδια κεφάλαια. Η ταχύτητα, δημιουργικότητα και αξιοπιστία της ομάδας μας καθιστά το Blue Ocean Fund εξαιρετικό εταίρο για τους πλοιοκτήτες.”

Ο κ. Jeremy Dean, Principal – Hayfin-Breakwater, ανέφερε: “Η αγορά ιδιωτικού χρέους συνεχίζει να εξελίσσεται. Στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση παρατηρούμε τον αυξανόμενο ρόλο της άμεσης δανειοδότησης. Με μια πολυπληθή και αφοσιωμένη στη ναυτιλία ομάδα με αγνωστικιστική προσέγγιση και επενδύσεις στον κλάδο της τάξεως των 2,5 δις δολαρίων, η Hayfin ηγείται των λεγόμενων ‘εναλλακτικών χρηματοδοτών’ στη ναυτιλία. Προσφέρουμε ευέλικτες, εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες των πελατών μας και υιοθετούμε συνδυαστικές προσεγγίσεις όποτε χρειάζεται. Είμαστε αποτελεσματικοί, πραγματοποιώντας συναλλαγές σε διμερή βάση με ικανότητα συνεργασιών στο σύνολο των κεφαλαιακών δομών, είτε πρόκειται για μικρές είτε για μεγάλες επενδύσεις. Εξυπηρετούμε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, χρηματοδοτούμε σκάφη όλων των ηλικιών και παρέχουμε δάνεια πλήρους και περιορισμένης αναγωγής. Στόχος μας είναι η οικοδόμηση μακρόπνοων σχέσεων, εργαζόμενοι με συνέπεια για την επιτυχία των πελατών μας.”

Ο κ. Michael Kirk, Co-Founder and Managing Director – RMK and Ascension, ανέφερε: “Έχουμε αντικαταστήσει κάποιες από τις παραδοσιακές τράπεζες που έπαψαν να ασχολούνται με τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, προσφέροντας τέτοιους όρους ώστε ο πλοιοκτήτης να μπορεί να έχει κέρδος. Η ναυτιλία είναι ούτως ή άλλως μια βιομηχανία με πολλές κανονιστικές ρυθμίσεις, εμείς επομένως δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε περαιτέρω τους ιδιοκτήτες και τους εφοπλιστές.”

Ο κ. Stefanos Fragos, Senior Representative – YieldStreet Marine Finance, ανέφερε: “Αναμένω ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διανομή χρηματοοικονομικών προϊόντων προς τους επενδυτές λιανικής, βλέπουμε ότι συνεχίζουν να αναδύονται ολοένα και περισσότερες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι καλά νέα για τον δανειολήπτη ο οποίος αποκτά πρόσβαση σε μια σχεδόν ανεξάντλητη δεξαμενή κεφαλαίων με ποικίλα όρεξη κινδύνου. Είναι εξίσου καλά νέα και για τους επενδυτές λιανικής, οι οποίοι πλέον αποκτούν πρόσβαση σε μια σειρά επενδύσεων που δεν είχε προηγουμένως κανείς άλλος πέραν των θεσμικών επενδυτών και των εξαιρετικά πλουσίων ιδιωτών.”

Πάνελ συζήτησης: CAPITAL MARKETS

Συντονιστής: κ. Edward Horton, Partner – Seward & Kissel

Ομιλητές:

κ. Espen Lysdahl , Vice President, Investment Banking – Clarksons Platou Securities

, Vice President, Investment Banking – κ α . Christa Volpicelli , Managing Director, Global Transportation Group – Citi

, Managing Director, Global Transportation Group – κ. Erling Gangnes , Investment Banking, Partner – Fearnley Securities

, Investment Banking, Partner – κ. Douglas Mavrinac, Global Head, Maritime Investment Banking – Jefferies LLC

Ο κ. Edward Horton, Partner – Seward & Kissel, ανέφερε: “Μετά την εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων 2020 του IMO, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε την πορεία μας σε σχέση με τις προσδοκίες που υπήρχαν πέρυσι τέτοια εποχή, υπό το πρίσμα του Κορωναϊού και των επιπτώσεων του.”

Ο κ. Espen Lysdahl, Vice President, Investment Banking – Clarksons Platou Securities, ανέφερε: “Το 2019 ήταν μια χρονιά αβεβαιότητας για τη ναυτιλία με χαμηλή κεφαλαιακή δραστηριότητα. Για την ακρίβεια, το 2019 είδαμε το πρώτο τρίμηνο εδώ και 7 χρόνια χωρίς κινητικότητα ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων, ενώ η τελευταία IPO ήταν αυτή της Genco το 2015. Ως εκ τούτου, οι ιδιωτικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ακολουθήσει εναλλακτικά μονοπάτια προς επίτευξη ρευστότητας, όπως άμεσες καταχωρήσεις και συναλλαγές ανταλλαγής πλοίων και μετοχών. Έως ότου οι επενδυτές μετοχικών κεφαλαίων επιστρέψουν στη ναυτιλία, η ανάπτυξη θα επιτυγχάνεται μέσω συμπράξεων και εναλλακτικών πηγών κεφαλαίου, όπως οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.”

Η κα. Christa Volpicelli, Managing Director, Global Transportation Group – Citi, ανέφερε: “Αν το παρελθόν μας έχει διδάξει κάτι, είναι πως είναι πιο δύσκολο να σηκωθεί κανείς από το να πέσει. Σίγουρα ο Κορωναϊός θα επηρεάσει σημαντικά το πρώτο μισό του 2020.

Σχετικά με το περιβάλλον, οι επενδυτές με μακροχρόνιες περιβαλλοντικές ανησυχίες δύσκολα θα επιλέξουν τη ναυτιλία αρχικά, ωστόσο συνειδητοποιούν στην πορεία πως οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν καλή εταιρική διακυβέρνηση, και επομένως αποτελούν δυνητικούς συνεργάτες.”

Ο κ. Erling Gangnes, Investment Banking, Partner – Fearnley Securities, ανέφερε: “Ο Κορωναϊός έχει πλήξει τη ναυτιλία και συνεχίζει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά. Ωστόσο, άπαξ και σταθεροποιηθεί η κατάσταση, θα υπάρξει σημαντική αύξηση της ζήτησης στην Κίνα, όσο η χώρα ανακάμπτει.”

Ο κ. Douglas Mavrinac, Global Head, Maritime Investment Banking – Jefferies LLC, ανέφερε: “Ο Κορωναϊός αποτελεί σίγουρα μια κακή παρένθεση, αλλά μετά από χρόνια σημαντικής προσπάθειας από μέρους μας, κάτι τέτοιο δεν αρκεί για να μας αποσταθεροποιήσει. Θα καταλήξουμε σε μια υγιή αγορά, άλλωστε μετά από κάθε στρέβλωση ακολουθεί μια περίοδος ανάπτυξης, πιθανότητα στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο. Ο αστάθμητος παράγοντας δεν είναι άλλος από τη διάρκεια της επιδημίας, ωστόσο παραμένω αισιόδοξος.

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, η σχετική εταιρική ευαισθητοποίηση αποτελεί δείγμα μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης, κάτι το οποίο πάντοτε συνεκτιμάται θετικά.”

Πάνελ συζήτησης: PRIVATE EQUITY, M&A & INDUSTRY CONSOLIDATION

Συντονιστής: κ. Greg Chase, Partner – Reed Smith LLP

Ομιλητές:

κ. Axel Siepmann , Managing Director – Braemar Shipping Services

, Managing Director – κ α . Christa Volpicelli , Managing Director, Global Transportation Group – Citi

, Managing Director, Global Transportation Group – κ. Per Olav Karlsen , CEO – Cleaves Securities AS

, CEO – κ. Roberto Rondelli , Partner – Pillarstone

, Partner – κ. Paulo Almeida, Portfolio Manager, Asset Backed Investments – Tufton Oceanic

Ο κ. Greg Chase, Partner – Reed Smith LLP, ανέφερε: “Έχοντας παρουσία σε πολλές διαφορετικού τύπου συναλλαγές, είναι σαφές πως τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και οι ενοποιήσεις συνιστούν ένα ευρύ θέμα με πολλά ερωτήματα, τα οποία θα επιχειρήσουμε να διαλευκάνουμε.”

Ο κ. Axel Siepmann, Managing Director – Braemar Shipping Services, ανέφερε: “Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο παρά τις φήμες για το αντίθετο. Είναι μια ανεπτυγμένη βιομηχανία με σαφείς κανόνες. Οι παραδοσιακές τράπεζες ναυτιλιακής χρηματοδότησης δεν είναι πλέον παρούσες, εν μέρει λόγω των πολλών περιοριστικών κανονισμών. Τα ιδιωτικά κεφάλαια έχουν μεγαλύτερη ελευθερία, επιχειρηματικό πνεύμα και προσπαθούν να εξάγουν κέρδος από τη διαδικασία. Εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, απαιτείται όμως μεγαλύτερη έρευνα για να βρεθούν.”

Η κα. Christa Volpicelli, Managing Director, Global Transportation Group – Citi, ανέφερε: “Είναι αλήθεια πως μερίδα των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων έχει στραφεί στη δανειοδότηση. Πολλά χρήματα έχουν συγκεντρωθεί για τη χρηματοδότηση υποδομών, όπως λιμένων. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γύρω από τη ναυτιλία ταιριάζουν καλύτερα στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς επιτρέπουν τη δημιουργία επιπρόσθετης αξίας. Τέλος, οι ενοποιήσεις θα συνεχιστούν σε όλους τους τομείς.”

Ο κ. Per Olav Karlsen, CEO – Cleaves Securities AS, ανέφερε: “Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια, και πρόκειται για κάτι που ξεκίνησε στη Νορβηγία, είναι μια μετάβαση από μια ευκαιριακή αντιμετώπιση σε ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τη ναυτιλία, μέσω δανειοδοτήσεων. Είναι ένας τρόπος διασφάλισης υψηλών επιτοκίων αναλόγως τη μόχλευση. Πάντως, η δανειοδότηση φαίνεται να είναι πιο επικερδής, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών προνομιούχων επενδύσεων.”

Ο κ. Roberto Rondelli, Partner – Pillarstone, ανέφερε: “Στην Ιταλία συνάψαμε μια μορφή συνεργασίας με τις τράπεζες, προσπαθώντας να ενοποιήσουμε μια εξαιρετικά διασπασμένη αγορά, η οποία αποτελείτο από πολλές μικρές επιχειρήσεις, με 10-20 πλοία έκαστη. Από τη δική μας οπτική γωνία, μια τέτοιου είδους επενδυτική δραστηριότητα φαντάζει προτιμότερη.”

Ο κ. Paulo Almeida, Portfolio Manager, Asset Backed Investments – Tufton Oceanic, ανέφερε: “Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι ένας ευρύς όρος, του οποίου η σημασία έχει αλλάξει συγκριτικά με την ισχύουσα κατάσταση πριν δεκαπέντε χρόνια, πριν από την οικονομική κρίση. Μετά την κρίση, η ναυτιλία δεν ανταποκρινόταν πλέον στο μοντέλο που αναζητούσαν οι επενδυτές. Κάποιοι επένδυσαν σε οικολογικά νέα σκάφη, αλλά αυτό που επιχειρούμε εμείς είναι να προσελκύσουμε θεσμικούς επενδυτές σε μια αγορά με αξία και ρευστότητα, κάνοντας τους να στραφούν στα πλοία από τα αεροπλάνα και τα ξενοδοχεία.”

Κλείσιμο εργασιών Συνεδρίου – Ομιλία:

Ο κ. Theo Xenakoudis, Director, Worldwide Business Operations – IRI/The Marshall Islands Registry, ανέφερε: “Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον κ. Προκοπίου για το βραβείο που έλαβε. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις στον ορίζοντα. Έξι μήνες πριν, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει μια επιδημία, κάτι που αποτελεί παράδειγμα του αβέβαιου και απρόβλεπτου χαρακτήρα της βιομηχανίας μας. Ωστόσο, σας καλώ να μην ξεχνάτε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, τα πληρώματά μας, που βασίζονται πάνω μας.

Αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Πρέπει να μείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του IMO και της ναυτιλιακής κοινότητας. Κλείνοντας, είναι σαφές πως η κλίση μας για εξερεύνηση και εύρεση λύσεων, το ανήσυχο πνεύμα μας δηλαδή, είναι τα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν και στο μέλλον.”