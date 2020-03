Για άνθηση των υπηρεσιών ναυπηγοεπισκευής και συντήρησης πλοίων μέχρι το 2026 κάνει λόγο πρόσφατη ανάλυση της Fior Markets.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση, η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να αναπτυχθεί από τα $18,89 δισ. το 2018 στα $39,93 δισ. το 2026, με έναν ετήσιο ρυθμό 7,04%.

Όπως αναφέρεται, κύριες συνιστώσες ανάπτυξης της αγοράς αποτελούν η αυξημένη ζήτηση για βελτιωμένες προδιαγραφές των πλοίων, η αύξηση του θαλάσσιου εμπορίου, παρά τις σημαντικές προκλήσεις, οι αυξημένες ναυπηγήσεις νεότευκτων και η μείωση του χρόνου που απαιτείται στα ναυπηγεία για τέτοιου είδους εργασίες.

Tα bulk carriers εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην κορυφή της αγοράς υπηρεσιών ναυπηγοεπισκευής και συντήρησης, με την αξία τους να ανέρχεται στα $4,12 δισ. H περιοχή Ασίας-Ειρηνικού συγκέντρωσε το 2018 το μεγαλύτερο μερίδιο της εν λόγω αγοράς, με την αξία των επισκευών και της συντήρησης πλοίων να αγγίζει τα $7,9 δισ.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ηγέτιδες δυνάμεις στην αγορά αποτελούν μεταξύ άλλων οι εξής: Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), Damen Shipyards Group, Cochin Shipyard Limited, Swissco Holdings Limited, Egyptian Ship Repair & Building Company, Desan Shipyard, Sembcorp Marine Ltd. και United Shipbuilding Corporation.