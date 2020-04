Η φινλανδική εταιρεία τεχνολογίας DIMECC (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation) λάνσαρε πρόσφατα ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο παρέχει σχέδια ψηφιοποίησης, καινοτομίας υπηρεσιών και ροής πληροφοριών στις θαλάσσιες μεταφορές.

Το DIMECC Sea for Value είναι μία σύμπραξη βιομηχανίας, έρευνας και κυβερνητικών οργανώσεων. Η αποστολή του προγράμματος Sea for Value (S4V) είναι να προετοιμάσει τις προηγμένες αυτόνομες λειτουργίες και την πλοήγηση.

Ειδικότερα, το S4V είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει συγκεκριμένες συστάσεις για τις κανονιστικές ρυθμίσεις, τις επιχειρήσεις, τη χρήση και την ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και την τυποποίηση των θαλάσσιων μεταφορών.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε πολλά έργα. Το πρώτο project επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τον πειραματισμό με τις μελλοντικές υπηρεσίες πλωτών οδών, συμπεριλαμβανομένης της απομακρυσμένης πλοήγησης.

Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας μπορεί να επιτρέψει νέες υπηρεσίες πλοήγησης. Ο στόχος είναι να καταστεί εφικτό το ταξίδι προς ένα έξυπνο και αυτόνομο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα μελλοντικά σχέδια θα αφορούν την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας για την υποστήριξη του στόχου για ασφαλέστερη, αποδοτικότερη και βιώσιμη αλυσίδα θαλάσσιων μεταφορών και εφοδιαστικής.

Γιώργος Γεωργίου