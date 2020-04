Νέες κατευθυντήριες γραμμές εξέδωσε το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), προκειμένου να υποστηρίξει τον ζωτικής σημασίας ρόλο της ναυτιλιακής βιομηχανίας για την απρόσκοπτη ροή αγαθών πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και φάρμακα, στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

To «Coronavirus (COVID-19): Managing Ship and Seafarer Certificates during the Pandemic» παρέχει σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές για το πώς οι ναυτιλιακές εταιρείες θα καταφέρουν να εναρμονιστούν με τις οδηγίες φορέων όπως ο ΠΟΥ, ο ΙΜΟ και ο ILO.

Ουσιαστικά το ICS επιχειρεί να βοηθήσει πλοιοκτήτες, αλλά και operators σχετικά με τη διαχείριση πλοίων και τα πιστοποιητικά ναυτικών που απαιτούνται από τις διεθνείς νομοθεσίες.

Υπό κανονικές συνθήκες, η διατήρηση έγκυρων πιστοποιητικών πλοίων και ναυτικών απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό από τους πλοιοκτήτες, ωστόσο κάτι τέτοιο καθίσταται πλέον εξαιρετικά δύσκολο λόγω της πανδημίας.

Ο γ.γ. του ICS, Guy Platten, ανέφερε ότι οι νέες οδηγίες παρέχουν συμβουλές για τους ναυτικούς μας σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία λόγω του κορονοϊού, ωστόσο είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις να διευθετήσουν το ζήτημα της μετακίνησης πληρωμάτων, αντιμετωπίζοντάς το ως άμεση προτεραιότητα.

Να σημειωθεί ότι τα πιστοποιητικά αποτελούν προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του πλοίου, δεδομένου ότι είναι οι αποδείξεις της συμμόρφωσής του με τους διεθνείς κανονισμούς. Υπό κανονικές συνθήκες, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια επιθεώρησης εντοπιστεί η λήξη της ισχύος ενός πιστοποιητικού, τότε το πλοίο μπορεί να οδηγηθεί στην κράτησή του.

Ο κ. Platten υπογράμμισε, τέλος, την ευγνωμοσύνη του για τη ρεαλιστική προσέγγιση που ακολουθούν τα flag states και οι νηογνώμονες κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο.