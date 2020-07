Βραβείο αειφορίας σε project που συμμετέχει το λιμάνι του Πειραιά

Στο ευρωπαϊκό έργο Green C Ports, το οποίο υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΟΛΠ, απονεμήθηκε Βραβείο «Αειφορίας Λιμένων του Κόσμου 2020» της Διεθνούς Ένωσης Λιμένων (IAPH), σε τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 24 Ιουνίου, με τη συμμετοχή λιμενικών αρχών από όλο τον κόσμο και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του ίδιου του έργου.

Συγκεκριμένα το Green C Ports διακρίθηκε στην κατηγορία που αφορά στην ανθεκτικότητα των υποδομών.

Το Green C Ports, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιείται από δώδεκα διακρατικούς εταίρους από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, και προσβλέπει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας μέτρησης της περιβαλλοντικής απόδοσης των λιμένων. Η πλατφόρμα αυτή μέσα από τη χρήση αισθητήρων και τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, θα επεξεργάζεται μεγάλους όγκους δεδομένων, επιτρέποντας την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης από τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τα πλοία στο αστικό περιβάλλον, αλλά και την ενημέρωση αρχών και πολιτών για τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν οι λιμενικές υπηρεσίες.

Για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιμένων, μάλιστα, οι εταίροι του έργου θα δοκιμάσουν σειρά καινοτόμων λύσεων για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τη μείωση των επιπέδων θορύβου, την πρόβλεψη της παραγωγικότητας των γερανογεφυρών και τη μέτρηση των εκπομπών σε πραγματικό χρόνο στους λιμένες του Πειραιά, της Βαλένθιας, της Βρέμης, της Βενετίας και του Βίλχελμσχαφεν.

Για τις πιλοτικές δράσεις στον Λιμένα του Πειραιά υπεύθυνοι είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ο Οργανισμός Λιμένων Πειραιώς (ΟΛΠ) και ο Δήμος Πειραιά, ενώ στην υλοποίηση συμμετέχουν και οι εταιρείες ΖΕΝ TRAVEL Ltd και Global Maritime Enterprises LTD.

«Στον λιμένα του Πειραιά θα υλοποιηθούν δύο ιδιαίτερα σημαντικές πιλοτικές δράσεις για το έργο αλλά και την ίδια την πόλη του Πειραιά, σε συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ και τον Δήμο Πειραιά.

Οι πιλοτικές δράσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση από τον ΟΛΠ σε στρατηγικά σημεία εντός του λιμανιού, ενός δικτύου περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών αισθητήρων, καθώς και αισθητήρων μέτρησης επιπέδων θορύβου.

Παρόμοιοι αισθητήρες θα εγκατασταθούν και από τον Δήμο Πειραιά κοντά στα όρια του λιμανιού, ενώ προβλέπεται εγκατάσταση και από τις εταιρείες ΖΕΝ TRAVEL Ltd και Global Maritime Enterprises LTD σε ένα αριθμό φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων, τα οποία κινούνται εντός και περιφερειακά του λιμανιού» ανέφερε σχετικά ο κ. Δημήτρης Σπύρου διαχειριστής του έργου Green C Ports από πλευράς ΟΛΠ.

Οι μετρήσεις από το σύνολο των αισθητήρων θα συγκεντρώνονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Green C Ports. Από εκεί, με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων, θα γίνεται λήψη πληροφοριών για τα επίπεδα και τις πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, στις προεπιλεγμένες λιμενικές περιοχές, ενώ παράλληλα, θα παρέχεται και η δυνατότητα προβλέψεων για τη μελλοντική εξέλιξη της συνολικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

«Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι για την τόσο σημαντική βράβευση του Green C Ports, στο οποίο το ΕΠΙΣΕΥ συμμετέχει ενεργά με την υλοποίηση πιλοτικών δοκιμών σε ένα από τα δέκα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λιμάνια, τόσο σε εμπορευματικό επίπεδο, όσο και επίπεδο επιβατών, αυτό του Πειραιά.

Η διεθνής αναγνώριση που κέρδισε η κοινοπραξία Green C Ports, αποδεικνύει ότι ο στόχος μας για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλούν οι λιμένες αποτελεί, εκτός από βασικό ζητούμενο στην νέα Ευρωπαϊκή ατζέντα προς μια κλιματική ουδέτερη ήπειρο, παγκόσμια προτεραιότητα αλλά και καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας διεθνώς.

Μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σκοπεύουμε να επιτύχουμε την μετάβαση σε μια εποχή όπου η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και η ανάπτυξη του λιμένα θα συμβαδίσουν αρμονικά, προς όφελος τόσο των φορέων και των χρηστών, όσο και της κοινωνίας γενικότερα» πρόσθεσε με την ευκαιρία της βράβευσης ο Δρ. Αγγελος Αμδίτης υπεύθυνος για τις πιλοτικές δοκιμές στον λιμένα του Πειραιά και Διευθυντής Έρευνας στο ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ.