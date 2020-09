Η Schneider Electric παρουσίασε εξειδικευμένες Edge λύσεις πληροφορικής για τον κλάδο της Ναυτιλίας

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, συμμετείχε ως χορηγός στο 6ο Ship IT Conference με θέμα: «Underpinning the maritime digital transformation» που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού συνεδρίου, η εταιρεία παρουσίασε σε περισσότερους από 300 επαγγελματίες του κλάδου τις εξειδικευμένες λύσεις της APC by Schneider Electric για τις Nαυτιλιακές κρίσιμες IT εφαρμογές.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της σημασίας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία και στις επιχειρηματικές επιδόσεις της Ναυτιλιακής βιομηχανίας. Εκπρόσωποι εταιρειών και ανώτερα στελέχη υπογράμμισαν και ανέλυσαν τους τρόπους με τους οποίους η ψηφιακή τεχνολογία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, συμβάλλει στη βελτίωση των επιχειρηματικών στόχων και στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ναυτιλίας. Ειδικότερα, οι συνδεδεμένες πλατφόρμες, καθώς και το maritime IoT που είναι ήδη ευρέως γνωστό και παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, συνεισφέρουν στην ασφάλεια των κρίσιμων IT & ΟΤ συστημάτων, στην διευκόλυνση της επικοινωνίας εντός των πλοίων, στην πλοήγηση, αλλά και στην παρακολούθηση της απόδοσης του κινητήρα.

Ο κ. Τάσος Σαρρής, Secure Power Channel Sales Business Developer SEE, APC by Schneider Electric, στην ομιλία του στην ενότητα «Maritime Technology Trends to Watch in 2020 – Accelerate Agility and Efficiency» με τίτλο «IT Infrastructures & Edge Solutions for Marine Applications» ανέφερε σχετικά: «Η αλληλένδετη σχέση μεταξύ τεχνολογίας πληροφορικής και επιχειρηματικών επιδόσεων στην Ναυτιλία, όπως και στους περισσότερους κλάδους, είναι αδιαμφισβήτητη. Στην Schneider Electric διαθέτουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών και ένα πλήρες portfolio εξειδικευμένων λύσεων υποδομής και υπηρεσιών IT που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα και ασφαλή λειτουργία κάθε κρίσιμης ΙΤ υποδομής ενός πλοίου για ένα εύρος εφαρμογών από τα SOLAS μέχρι τα συστήματα πλοήγησης, καθώς και την επικοινωνία και την διαχείριση πληροφοριών».

Η Schneider Electric επιδιώκει μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών της να συμβάλλει στη μέγιστη αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου τομέα και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών πληροφορικής των εμπορικών και επιβατηγών πλοίων, χάρη στις εφαρμογές του edge computing. Από αποδεδειγμένες τεχνολογίες με παγκοσμίως εγκατεστημένες βάσεις, αναπτύσσονται προσαρμοσμένες λύσεις σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ισχύοντα πρότυπα και τους κανόνες εμπορικών νηογνωμόνων φέροντας πιστοποιήσεις διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων.