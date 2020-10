Ξενοκώστας (ONEX): Μεγάλο ναυπηγικό κέντρο στην Ελλάδα-Δημιουργία 4.000 θέσεων εργασίας

Η περαιτέρω ενδυνάμωση της αμυντικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ, ο ρόλος της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, αποτέλεσαν αντικείμενο της ψηφιακής συζήτησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με τίτλο: "Greece and the United States: Building Stronger Defense Ties through Multilevel Collaborations" που πραγματοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου, συντονιστής της ψηφιακής συζήτησης ήταν o Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, ενώ συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, η διευθύνουσα σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. του Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάϊατ, ο Principal Deputy Assistant Secretary of the Army for Acquisition, Logistics and Technology, Τζέφρι Γουάϊτ, ο Ντένις Πλέσσας, Vice President for Greece, Italy, the Americas and Africa Lockheed Martin Aeronautics International, ο Πάνος Ξενοκώστας, President and CEO, ONEX GROUP, ο Ραλφ Κουνζ, COO of the Greenwich Aerogroup και ο Νίκος Παπατσάς, CEO of the EFA Group.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην κυρίαρχη αντίληψη από την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, ότι η χώρα μας ανήκει στη Δύση, και με τις ΗΠΑ έναν από τους βασικότερους συμμάχους και εταίρους, να υπάρχει μια ισχυρή βάση για ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ιδιαίτερα ο αμυντικός τομέας, όπως επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης, αποτελεί ένα πεδίο στις σχέσεις των δύο πλευρών, το οποίο ενισχύεται δυναμικά μέσα από σαφή και πρακτικά παραδείγματα. Ειδικότερα, υπογράμμισε τη συνεργασία της κυβέρνησης με την ONEX και τον αμερικανικό χρηματοοικονομικό οργανισμό DFC για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, η οποία και θέτει τις βάσεις για ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα.

Ο κ. Πάϊατ, υπογράμμισε: "Η στρατηγική των HΠΑ με την Ελλάδα, βασίζεται στην ιδέα ότι επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, μια χώρα με κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι καλά τοποθετημένη, καθώς η χώρα αρχίζει να βγαίνει από μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, και μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής για εμάς.

Είμαστε ενθουσιασμένοι για την πρόοδο την οποία έχουμε σημειώσει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη ανάπτυξη αυτής της σχέσης άμυνας και ασφάλειας. Δεσμευόμαστε επίσης στην ιδέα, ότι ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή πρέπει να ακολουθεί ένα πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας. Πρέπει να είναι μια περιοχή στην οποία οι συνεργασίες επιδιώκουν την οικοδόμηση ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής ευημερίας. Έχουμε καταστήσει πολύ σαφές σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι ο εξαναγκασμός, οι απειλές και ο εκφοβισμός, η στρατιωτική δραστηριότητα, δεν πρόκειται να επιλύσουν τα ζητήματα, όπως ανέφερε και το υπουργείο Εξωτερικών πριν από λίγες ημέρες".

Ο κ. Πλέσσας σημείωσε: "Εδώ και πολλές δεκαετίες προσπαθούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Πιστεύω ότι το κλειδί για το "success story" της παρουσίας μας στην Ελλάδα είναι η πορεία σύμφωνα με την οποία τα αντισταθμιστικά οφέλη ενίσχυσαν την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία. Αυτό είχε ως συνέπεια η επιτυχία της ΕΑΒ να είναι και επιτυχία δική μας. Δεν μπορούμε να παραδώσουμε παγκοσμίως μεγάλα οπλικά συστήματα όπως τα F-16 , χωρίς τα σημαντικά 'δομικά στοιχεία' τα οποία προέρχονται από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία". Ο κ. Πλέσσας ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε ότι ο ίδιος ελπίζει με τις κατάλληλες κυβερνητικές ενέργειες, η ΕΑΒ να μπορέσει να γίνει πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική μπροστά στις νέες προκλήσεις, να καταφέρει να ολοκληρώσει τα τρέχοντα πρόγραμμα και να αναλάβει νέα. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ. Πλέσσας, "η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία αποτελεί τον 'πυλώνα' όλων των δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των F-16 και ελπίζω στο μέλλον την από κοινού συμμετοχή των F-35".

Από την πλευρά του ο Πάνος Ξενοκώστας, αφού μίλησε για την πορεία του ομίλου Onex υπογράμμισε τη στόχευση που έχει αναφορικά με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, να εξυπηρετηθούν οι τομείς της άμυνας και της ενέργειας, μέσα από ένα μεγάλο ναυπηγικό κέντρο. Η εταιρεία, όπως υπογράμμισε ο κ. Ξενοκώστας, επιδιώκει να είναι εγκαίρως προετοιμασμένη και για την συμπαραγωγή των τριών φρεγατών και να δημιουργήσει συνολικά τις προϋποθέσεις δημιουργίας περισσοτέρων από 4.000 νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, μέσα από το έργο του ναυπηγικού κέντρου.

Ο κ. Παπατσάς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Αναλυτικά τόνισε: "Η πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο, στην Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, αποδεικνύει πόσο ισχυρή είναι η Ελληνο-Aμερικανική σχέση και πως η Ελλάδα αποτελεί έναν σημαντικό σύμμαχο για τις ΗΠΑ σε θέματα αμυντικής ασφάλειας και ενέργειας. Η σύμπραξη εταιρειών των δύο χωρών που δραστηριοποιούνται στην ασφάλεια, μέσα από την πάροδο των χρόνων, έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Η EFA Group, εδώ και τριάντα χρόνια συνεργάζεται με αμερικανικές εταιρείες για να αναβαθμίσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο".

Αξιοσημείωτο παράδειγμα της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας, χαρακτηρίστηκε η στρατηγική συνεργασία της THEON SENSORS, εταιρείας του Ομίλου EFA με την πολύ γνωστή κατασκευάστρια εταιρία συστημάτων νυχτερινής όρασης HARRIS, η οποία αγοράστηκε από την Elbit Systems of America (ESA). Η συμφωνία αυτή παρείχε στην αμερικανική εταιρεία HARRIS/ESA τα δικαιώματα στην αγορά και τη συναρμολόγηση τοπικά του συστήματος διοφθαλμικής νυχτερινής όρασης NYX της THEON, για την αγορά των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος τόνισε: "Η ελληνική αμυντική βιομηχανία εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρές δυνατότητες στη βάση συνεργασιών, συμπαραγωγής και μεταφοράς υψηλής τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό, έχει επιβεβαιωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς εγκαινιάστηκαν και ανακοινώθηκαν συνεργασίες ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών, τόσο κατά τη διάρκεια της Έκθεσης AUSA όσο και γενικότερα. Ειδικά τώρα, με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, στο πλαίσιο της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), πιστεύουμε ότι θα εγκαινιαστεί μια νέα εποχή στους τομείς άμυνας και ασφάλειας της Ελλάδας. Μια νέα εποχή που θα αναβαθμίσει τον γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς".