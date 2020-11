H πολυετής εμπειρία στις ναυτιλιακές εφαρμογές και η διάθεση σημαντικού ποσοστού του ετήσιου τζίρου στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, καθιστούν τη Schneider Electric τον κατάλληλο πάροχο λύσεων αυτοματισμού και ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων.

Ο κ. Γιώργος Δριτσάνος, Secure Power VP SEE & IT Director Greece, APC by Schneider Electric μιλά στο Reporter και παρουσιάζει τις υπηρεσίες της εταιρείας, οι οποίες προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Όπως επισημαίνει, τα προϊόντα της Schneider Electric μειώνουν κατακόρυφα το κόστος εξοπλισμού και συντήρησης των πλοίων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και επεκτείνοντας τη χρονική διάρκεια λειτουργία τους, ενώ περιορίζουν σε μείζονα βαθμό τις εκπομπές CO2.

Αναλυτικά η συνέντευξη του κ. Δριτσάνου στο Reporter:

Ποιές υπηρεσίες προσφέρει η Schneider Electric στη ναυτιλιακή βιομηχανία;

Με πάνω από 90 χρόνια εμπειρίας στις εφαρμογές Marine, η Schneider Electric αποτελεί βασικό παράγοντα στη ναυτιλία. Μέσα από ένα σύνολο καινοτόμων λύσεων και προϊόντων, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του κλάδου, ενώ χάρη στην τεχνογνωσία των τεχνικών και των μηχανικών μας, είμαστε σε θέση να επιλύσουμε κάθε είδους πρόκληση. Βασικός μας γνώμονας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, με στόχο να εξασφαλίσουμε την αδιάκοπη διαθεσιμότητα ενέργειας με ασφάλεια στο πλοίο.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, εξυπηρετούμε τις ανάγκες της ναυτιλίας μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες, engineering και εγκατάσταση, συντήρηση, on site λειτουργία, αναβάθμιση, ανταλλακτικά και εκπαίδευση. Όσο οι δαπάνες στον κλάδο περιορίζονται, τόσο οι ναυπηγοί όσο και οι φορείς εκμετάλλευσης προσπαθούν να βρουν βελτιστοποιημένα πάγια και λύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη ασφάλεια επί των πλοίων. Συνολικά, το edge management συσκευών και software, μαζί με το οικοσύστημα συνεργατών μας και τα ενοποιημένα συστήματα που διαθέτουμε, μας καθιστούν ηγετική δύναμη στον τομέα της ναυτιλίας. Έτσι, οι πελάτες μας μπορούν να αποφύγουν έως και το 77% από τις βλάβες ηλεκτρικού εξοπλισμού, μέσω βελτιωμένης συντήρησης, έως και το 17% από τις ηλεκτρικές βλάβες που οφείλονται σε λάθος υπηρεσίες, αλλά και να επεκτείνουν τη ζωή του σκάφους τους από 25 σε 35 χρόνια.

Πώς συμβάλλουν οι υπηρεσίες της εταιρείας στην ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων;

H Schneider Electric αναπτύσσει διασυνδεδεμένες τεχνολογίες και λύσεις, με σκοπό τη διαχείριση της ενέργειας και των διεργασιών, με τρόπους που είναι πιο ασφαλείς, αξιόπιστοι, αποδοτικοί και βιώσιμοι, βοηθώντας τους πελάτες της να πετυχαίνουν περισσότερα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους. Μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι πελάτες μας έχουν μείωση έως και 80% σε κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού και χρόνο, έως 75% μείωση στα κόστη συντήρησης και το πιο σημαντικό, έως και 50% μικρότερο αποτύπωμα εκπομπών CO2.

Εστιάζουμε στη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας και στη συνεχή λειτουργία των δραστηριοτήτων των πελατών μας. Η ποιότητα και η διαθεσιμότητα της ηλεκτρικής ισχύος έχουν καθοριστική σημασία σε πολλές κρίσιμες εφαρμογές, όπως οι ναυτιλιακές και οι υπεράκτιες εφαρμογές. Οποιαδήποτε έλλειψη ηλεκτρικής ισχύος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διεργασιών και της ανθρώπινης ζωής και να οδηγήσει σε διακοπή λειτουργίας. Σ’ αυτό δίνει λύση το APC Marine Smart-UPS Online UPS που προσφέρει υψηλή πυκνότητα, διπλή μετατροπή σε λειτουργία online, προστασία ισχύος με επεκτάσιμο χρόνο αυτονομίας, ενώ είναι ιδανικό για παροχή ισχύος χωρίς διακοπή σε κρίσιμες θαλάσσιες εφαρμογές. Σκοπός μας, είναι να βελτιώνουμε την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τις επιδόσεις των υπεράκτιων λειτουργιών μέσω των ολοκληρωμένων λύσεών μας για εξοικονόμηση ενέργειας και μηχανημάτων.

Επιπλέον, με τις λύσεις της Schneider Electric, οι πελάτες μας μπορούν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πίεση για μείωση των εκπομπών ρύπανσης. Το Edge Control αφορά την ενοποίηση των συστημάτων αυτοματοποίησης, καθώς συγκεντρώνει τα δεδομένα από τα υποσυστήματα του πλοίου, επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων αυτών των συστημάτων και, παράλληλα, προσφέρει καθολική βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του πλοίου.

Ποιά είναι η συνεισφορά της εταιρείας στην εξεύρεση λύσεων καινοτομίας για τη ναυτιλία; Πώς εφαρμόζονται και τι εξυπηρετούν αυτές οι υπηρεσίες;

Η ανοιχτή πλατφόρμα μας EcoStruxure αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των καινοτόμων λύσεών μας, που αποσκοπούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας. Από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο, ένα πλοίο μπορεί να είναι συνδεδεμένο με την πλατφόρμα μας και τους ειδικούς της ομάδας υπηρεσίας σέρβις. Χάρη στην πλατφόρμα EcoStruxure Asset Advisor, αξιοποιούμε τα σημαντικά δεδομένα από τον ζωτικής σημασίας ηλεκτρικό εξοπλισμό επί του πλοίου, ώστε να παρέχουμε υλοποιήσιμες προτάσεις. Ειδικότερα, οι συνδεδεμένες πλατφόρμες, καθώς και το maritime IoT που είναι ήδη ευρέως γνωστό και παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, συνεισφέρουν στην ασφάλεια των κρίσιμων IT & ΟΤ συστημάτων, στη διευκόλυνση της επικοινωνίας εντός των πλοίων, στην πλοήγηση, αλλά και στην παρακολούθηση της απόδοσης του κινητήρα.

Στην εποχή των big data και του Internet of Things (IoT), υπάρχουν πλέον νέες, αυξημένες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια, την τυποποίηση (standardization), την εφεδρεία (redundancy) και τη διαχείριση των πόρων που βρίσκονται στα άκρα (edge) των δικτύων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το περιβάλλον ΙΤ να είναι σήμερα πιο αποκεντρωμένο (distributed) και εικονικό (virtualized) από ποτέ. Οι hyperconverged λύσεις, με την ευελιξία και την ευκολία επέκτασης (scalability) που τις διακρίνει, ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών, ενώ παράλληλα, προσφέρουν μικρότερο κόστος κτήσης/χρήσης (TCO) και μικρότερο χρόνο εγκατάστασης. Ωστόσο, σε αυτά τα συστήματα, απαιτείται υψηλότερο επίπεδο προστασίας, καλύτερη ενεργειακή απόδοση και μεγαλύτερος βαθμός τυποποίησης, ενώ η διαδικασία που διασφαλίζει τη συμβατότητα ανάμεσα στις διάφορες συσκευές που τα απαρτίζουν μπορεί να είναι πολύπλοκη, δαπανηρή και χρονοβόρα, τόσο για τον τελικό χρήστη, όσο και για την ομάδα των προμηθευτών.

Θεωρείτε ότι η πανδημία επιτάχυνε, κατά έναν τρόπο, την ψηφιοποίηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας; Παρατηρείτε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ΙΤ λύσεις εκ μέρους των ναυτιλιακών εταιρειών;

Η πανδημία έδωσε έμφαση εκ νέου στην ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού για να διασφαλίσει ότι μπορούμε να εργαστούμε, να μάθουμε και να ζήσουμε όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα από οπουδήποτε κι αν είμαστε. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί βασίζονται στα δίκτυά τους - από κέντρα δεδομένων on-prem, έως τοπικές εφαρμογές και ντουλάπες καλωδίωσης - περισσότερο από ποτέ.

Καθώς μεταμορφώνουμε τα δίκτυα για αυξημένη ανθεκτικότητα, πρέπει, επίσης, να εξετάσουμε τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα. Με τον τρέχοντα ρυθμό μας έως το 2040, προβλέπουμε ότι το τοπικό πλεονέκτημα θα κυριαρχήσει στην κατανάλωση ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων. Η βιομηχανία μας πρόκειται να καταναλώνει το ισοδύναμο των 275 εκατομμυρίων νοικοκυριών ηλεκτρικής ενέργειας με μικρές εγκαταστάσεις. Η κοινωνία δεν πρόκειται να μας αφήσει να συνεχίσουμε να καταναλώνουμε ενέργεια με αυτόν τον ρυθμό. Η Schneider Electric συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα data centers στον κόσμο για να μειώσει την απώλεια ενέργειας και να αυξήσει την απόδοση κατά 80% τα τελευταία 10 χρόνια. Είμαστε σε θέση να μοιραστούμε πώς πιστεύουμε ότι η βιομηχανία μας μπορεί να ενωθεί για να αποφύγει ένα μη βιώσιμο μέλλον. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ναυτιλία, για την οποία κρίνονται αναγκαία σύγχρονα μέσα που βελτιστοποιούν τόσο την αποδοτικότητα όσο και την ασφάλεια των πλοίων.

Πώς αντιμετωπίζει η εταιρεία την κρίση του κορονοϊού και ποιό είναι το επενδυτικό πλάνο της για τη συνέχεια;

Η εταιρεία μας διαχειρίστηκε την κρίση του κορονοϊού, με υψηλό συναίσθημα ευθύνης για την κοινωνία και για το στελεχιακό της δυναμικό. Συγκεκριμένα, διέθεσε όλα τα ψηφιακά εργαλεία ώστε να υπάρχει η δυνατότητα τηλεργασίας, όπως και η διαδραστικότητα με συνεργάτες και χρήστες. Επιπλέον, διέθεσε όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν όλες οι διαδικασίες της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, παρέχοντας προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες όχι μόνο στους παραδοσιακούς κλάδους δραστηριότητάς μας, αλλά και στους κρίσιμους κλάδους (πχ. Υγεία, Παιδεία, Δίκτυα κλπ.).

Επιπλέον, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης η Schneider Electric ίδρυσε το ειδικό κονδύλι αντιμετώπισης της πανδημίας “Tomorrow Rising Fund”. Το συγκεκριμένο κονδύλι έχει σκοπό να υποστηρίξει όλες τις δράσεις αντιμετώπισης του κορονοϊού. Η δράση υποστηρίζεται από τον CEO της εταιρείας, Jean-Pascal Tricoire, ο οποίος δεσμεύτηκε να διαθέσει το 25% του μισθού του. Παράλληλα, παρακίνησε όλους τους υπαλλήλους και συνεργάτες της Schneider Electric, να συνεισφέρουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Η Schneider Electric, ως πρωτοπόρος στην ανάπτυξη καινοτομίας, διαθέτει ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 5% του ετήσιου τζίρου, για την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και λύσεων. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε ώστε να συνεχίζουμε να είμαστε ο Παγκόσμιος Ηγέτης στη Διαχείριση Ενέργειας και τον Αυτοματισμό.

