Σήμερα η, Celebrity Cruises πραγματοποίησε την παραδοσιακή τελετή τοποθέτησης των τυχερών νομισμάτων στα ύφαλα του πλοίου για το Celebrity Beyond, το επόμενο κρουαζιερόπλοιο, τρίτο κατά σειρά, στη πολυβραβευμένη κατηγορία Edge.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η τελετή τοποθέτησης νομισμάτων στα ύφαλα του πλοίου σύμφωνα με την παράδοση φέρνει καλή τύχη στο πλοίο. Η Celebrity Cruises, που συστηματικά παίρνει πρωτοβουλίες για να γεφυρώσει το χάσμα των φύλων (gender gap) στη ναυτιλία, επέλεξε ένα νόμισμα από την ειδική έκδοση των δολαρίων της σειράς Αμερικάνικης Καινοτομίας που τιμά την Annie Jump Cannon, τη κόρη ενός Αμερικάνου ναυπηγού, σουφραζέτα και πρωτοπόρα αστρονόμο στην οποία έχει πιστωθεί η σύγχρονη ταξινόμηση των άστρων.

“Σε μια χρονιά που δοκιμάστηκε συνεχώς η αντοχή της βιομηχανίας της κρουαζιέρας, είναι ενθαρρυντικό ότι προχωράμε με τη κατασκευή του Celebrity Beyond,” εξήγησε ο Richard Fain, Πρόεδρος του Royal Caribbean Group, στο οποίο ανήκει η Celebrity Cruises. “Το Celebrity Beyond σηματοδοτεί ότι προετοιμαζόμαστε για την επιστροφή σε πλήρη λειτουργία με αυτοπεποίθηση και με αισιοδοξία για το μέλλον ”

“Είναι μια στιγμή περηφάνιας και ενθουσιασμού γιατί το Celebrity Beyond θα συνεχίσει να αναβαθμίζει μια ήδη εντυπωσιακή και καινοτόμα κατηγορία κρουαζιερόπλοιων της εταιρείας μας και όλης της βιομηχανίας,” δήλωσε η Lisa Lutoff-Perlo, Πρόεδρος και CEO της Celebrity Cruises. “Ευχαριστώ όλους τους εκπληκτικούς συναδέλφους και συνεργάτες στο ναυπηγείο που βοήθησαν ώστε να πάμε ένα βήμα πιο κοντά στο να φέρουμε στη ζωή το Celebrity Beyond. Έχουμε κάποιες εκπλήξεις για το Celebrity Beyond και ανυπομονούμε να τις μοιραστούμε με όλο τον κόσμο.”

“Αυτή η τελετή είναι ένα νέο ορόσημο στο success story που μοιραζόμαστε εδώ και δεκαετίες με το Royal Caribbean Group και τη Celebrity Cruises,” δήλωσε ο Laurent Castaing, General Manager Chantiers de l’Atlantique.

Ο Tobias King, Project Manager της Celebrity Cruises, και ο Sébastien Le Boulluec, Project Manager Edge Series στα ναυπηγεία Chantiers de l’Atlantique, είχαν τη τιμή να τοποθετήσουν τα νομίσματα στη τελετή..

Το Celebrity Beyond θα προστεθεί στην οικογένεια των κρουαζιερόπλοιων κατηγορίας Edge: το Celebrity Edge, που διακρίθηκε το 2019 από το περιοδικό TIME Magazine’s 2019 World’s Greatest Places και διακρίνεται για το κορυφαίο design και μια σειρά καινοτομιών όπως το Magic Carpet, ένα αιωρούμενο deck που ανεβοκατεβαίνει επίπεδα; και το Celebrity Apex, αδερφάκι κρουαζιερόπλοιο με κορυφαίες γαστρονομικές και ψυχαγωγικές επιλογές καθώς και επιλογές ευζωίας στο Spa που υπόσχονται να προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες εν πλώ.

Το Celebrity Beyond αναμένεται να παραδοθεί την Άνοιξη του 2022 ενώ τα Celebrity Edge και Apex πραγματοποιούν κρουαζιέρες τον χειμώνα στη Καραϊβική και το καλοκαίρι στη Μεσόγειο. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά κρουαζιέρες με το Celebrity Edge, Celebrity Apex εδώ https://bit.ly/37mgKKu