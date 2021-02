«Θολό» είναι το τοπίο για την επανέναρξη της κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά, καθώς οι καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εμβολιασμού και η έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών ελέω πανδημίας, οδηγούν σε συνεχείς αναβολές τα προγραμματισμένα ταξίδια.

Οι εκδρομές Φεβρουαρίου-Μαρτίου ακυρώθηκαν και πλέον γίνεται προσπάθεια να επανεκκινήσουν κάποια πλοία με ορίζοντα το Μάιο. Η MSC Cruises ανακοίνωσε πρόσφατα ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με το υπουργείο Τουρισμού για ταξίδια το Πάσχα, η Costa Cruises σκοπεύει να ξεκινήσει ένα πλοίο στις αρχές Μαΐου, ενώ η Celestyal Cruises προτίθεται να ξεκινήσει κρουαζιέρες στις 24 Απριλίου.

Ωστόσο, όπως λέει στο Reporter, ο Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), κ. Θεόδωρος Κόντες, «η κατάσταση είναι ρευστή, δεν υπάρχει κίνηση και όλοι είναι "κουμπωμένοι". Η έναρξη των εμβολιασμών έδωσε ελπίδα στον κλάδο, αλλά οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στον προγραμματισμό, δημιουργούν προβλήματα και αυξάνουν τις ανησυχίες μας για ένα κακό φετινό καλοκαίρι». Παράλληλα, ο κ. Κόντες επισημαίνει ότι υπάρχουν εταιρείες, οι οποίες ανακοινώνουν ταξίδια με την προϋπόθεση όλοι οι επιβάτες να είναι εμβολιασμένοι, κάτι, που σύμφωνα με τον ίδιο, μοιάζει ανέφικτο, δεδομένων των καθυστερήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2021 η ΕΕΚΦΝ έχει προβλέψει πως η δραστηριότητα θα αυξηθεί μόλις 20%, σε σχέση με το 2020, μειωμένη 74% εν συγκρίσει με το 2019. «Οι επιβάτες θορυβήθηκαν από τα κρούσματα στα κρουαζιερόπλοια και θα είναι δύσκολο να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη τους» υπογραμμίζει ο κ. Κόντες και συμπληρώνει ότι αυτό δε θα συμβεί πριν από το 2025.

Στα ύψη το κόστος παροπλισμού

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλά πλοία κορυφαίων εταιρειών του κλάδου είναι είτε παροπλισμένα είτε ταξιδεύουν σε διάφορα ασφαλή μέρη με μειωμένη ταχύτητα. Σε ερώτηση για το κόστος παροπλισμού (lay-up), ο κ. Κόντες σημειώνει ότι για τους μεγάλους operators (Royal Caribbean, Carnival κτλ), ανέρχεται περίπου στα 40-50 εκατ. δολάρια ανά μήνα. Αυτό διότι παρά τα μειωμένα πληρώματα, τα έξοδα παραμονής σε ένα λιμάνι παραμένουν υψηλά.

Τα μικρά πλοία στο επίκεντρο

Με τις παρούσες συνθήκες, αναδεικνύεται μία νέα τάση στην αγορά, για την κατασκευή πλοίων μικρού μεγέθους και ταυτόχρονα συρρικνώνονται οι παραγγελίες των λεγόμενων «mega ships». Με βάση της εκτιμήσεις του κ. Κόντε, περίπου 38 πολυτελέστατα πλοία, χωρητικότητας 200-500 επιβατών, κατασκευάζονται και πολλά από αυτά αναμένεται να προσεγγίσουν και ελληνικά λιμάνια. «Τα μικρά κρουαζιερόπλοια αναμένεται να είναι και τα πρώτα που θα ξεκινήσουν τα ταξίδια» συμπληρώνει.

Οι κινήσεις του Μάριου Ηλιόπουλου

Ιδιαίτερα δραστήριος στην αγορά κρουαζιέρας είναι ο εφοπλιστής Μάριος Ηλιόπουλος, o οποίος απέκτησε πλοία σε χαμηλές τιμές, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η πανδημία «βύθισε» την αξία τους. Ειδικότερα, σε τέσσερις μήνες εντός του 2020, αγόρασε έξι κρουαζιερόπλοια, τα: Queen of the Oceans, Aegean Myth, Aegean Majesty, Aegean Goddess, Columbus και Magellan. Μάλιστα, πηγές της αγοράς τον έχουν συνδέσει πρόσφατα με την απόκτηση του Majesty of the Seas που πούλησε η Royal Caribbean.

Το Reporter έχει γράψει ότι ο εφοπλιστής δεν προτίθεται να προγραμματίσει τα πλοία σε κρουαζιέρες, αλλά να τα μεταπωλήσει είτε σε άλλο αγοραστή είτε για διάλυση, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Ήδη το ένα από αυτά, το Magellan παραχωρήθηκε για scrap στα μέσα Ιανουαρίου 2021, σε μία κερδοφόρα για τον ίδιο συμφωνία, ενώ νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα ακόμη πλοίο έχει πουληθεί για διάλυση, χωρίς να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά.

«Δε θα είναι εύκολο να πουληθούν τα πλοία, διότι οι συνθήκες δεν ευνοούν νέες συμφωνίες» επισημαίνουν στο Reporter κορυφαίοι παράγοντες της κρουαζιέρας.

Γιώργος Γεωργίου