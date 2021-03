Πλακιωτάκης: Πυλώνας ανάπτυξης η θαλάσσια οικονομία

Την ισχυρή πολιτική βούληση για την προώθηση της θαλάσσιας οικονομίας, ως συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, για την ανάκαμψη από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, εξέφρασαν στην διάσκεψη με τίτλο “Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery” οι υπουργοί της κυβέρνησης Ιωάννης Πλακιωτάκης και Σπήλιος Λιβανός.