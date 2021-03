Με έξι νέα containerships ενισχύθηκε o Όμιλος Capital Maritime του εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη.

Σύμφωνα με το report της ναυλομεσιτικής Intermodal, η ναυτιλιακή απέκτησε τα panamaxes Spirit of Auckland, Spirit of Singapore, Spirit of Shanghai, Spirit of Melbourne, Spirit of Hamburg και Spirit of Sydney, χωρητικότητας 3.630 TEUs και κατασκευής 2007 έκαστο. To νοτιοκορεάτικο Daewoo αναμένεται να παραδώσει τα πλοία μέσα στο 2022.

Υπενθυμίζεται πως ο Όμιλος του κ. Μαρινάκη «τρέχει» ένα μεγάλο ναυπηγικό πρόγραμμα. Τον περασμένο Δεκέμβριο, τοποθέτησε παραγγελία στο νοτιοκορεάτικο ναυπηγείο Hyundai Heavy Industries για την κατασκευή τεσσάρων containerships, χωρητικότητας 13.000 TEUs, με option για δύο ακόμα, το οποίο και ασκήθηκε.

Παράλληλα, προχώρησε στην παραγγελία τεσσάρων ακόμη πλοίων, παρόμοιας χωρητικότητας, στο επίσης νοτιοκορεάτικο ναυπηγείο Samsung Heavy Industries. Η αρχική παραγγελία αφορούσε δύο πλοία με option για δύο ακόμη, δικαίωμα, το οποίο ασκήθηκε και σε αυτήν την περίπτωση.

Με τα νέα δεδομένα, το βιβλίο παραγγελιών της εταιρείας στα δύο ναυπηγεία αριθμεί πλέον δέκα πλοία.