Η Slide2Open Communications διοργανώνει το 4ο Συνέδριο Slide2Open Shipping Finance 2021.

Φέτος έχει ετοιμαστεί ένα συνεδριακό show με συνδυασμό βιντεοσκοπημένων συνεντεύξεων και ομιλιών και ζωντανών συζητήσεων πάνελ μεταξύ απομακρυσμένων ομιλητών και φυσικά παρόντων σε τηλεοπτικό πλατώ συντονιστών – ένα συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και σε όλο τον κόσμο από την Τρίτη 16 έως και την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, ώρες 16:30 – 20:30 (ΕΕΤ).

So we beat on είναι ο τίτλος από τον Great Gatsby. Προχωράμε, ενδεχομένως όχι πάντα στην ευθεία, αλλά πηγαίνουμε μπροστά, με σταθερά βήματα, με διορθωτικές κινήσεις, αλλά προχωράμε μπροστά! Βρίσκουμε νέους τρόπους εργασίας, μετακίνησης, επαφής. Η φυσική παρουσία συνδυάζεται με την ψηφιακή και οι τεχνολογικές λύσεις έχουν μπει σε κάθε σπίτι και κάθε επιχείρηση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ναυτιλία, για άλλη μια φορά, απέδειξε την αξεπέραστη αξία της. Συνέχισε να λειτουργεί και κίνησε την παγκόσμια οικονομία κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Πώς τα καταφέραμε μέχρι τώρα και πώς θα σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματά μας; Αυτά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στο Slide2Open Shipping Finance 2021.

93 εξέχουσες προσωπικότητες από τους κλάδους της ναυτιλίας, των τραπεζών, του εμπορίου, της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και εκπρόσωποι πολιτειακών και ρυθμιστικών αρχών θα συμμετάσχουν ως ομιλητές στο υβριδικό Slide2Open Shipping Finance 2021 Conference.

Ανάμεσά τους ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS) και εκτελεστικός Πρόεδρος ENESEL PTE. LTD, κ. Esben Poulsson, η Πρόεδρος Δ.Σ. της BIMCO, Δρ Sadan Kaptanoglu, ο Πρεσβευτής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στην Ελλάδα και Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και Γενικός Διευθυντής της Apollonia Lines SA, κ. Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος, ο κ. Πέτρος Παππάς της Star Bulk, ο κ. Γιάννης Δράγνης της Goldenport Shipmanagement, ο κ. Δημήτρης Φαφαλιός, Πρόεδρος της INTERCARGO και Πρόεδρος/Διευθυντής της Fafalios Shipping S.A., ο ναυτιλιακός Ιστορικός και Ιδρυτής του Greek Shipping Miracle, κ. Γιώργος Μ. Φουστάνος, ο κ. Νικόλαος Φραγκίστας της Franco Compania Naviera S.A., o κ. Κωστής Ι. Φραγκούλης της Franman και Πρόεδρος του International Propeller Club, Port of Piraeus, ο κ. Γεώργιος Δ. Γουρδομιχάλης της Phoenix Shipping & Trading, ο κ. Αλέξανδρος Κ. Χατζηπατέρας της Dorian LPG LLC, ο κ. Γεώργιος Μακρυμίχαλος, της Empros Lines Shipping Company Sp. S.A., ο κ. Γεώργιος Γ. Μάνγκος της Interunity Group, ο κ. Σταμάτης Β. Μόλαρης της Empire Group of Companies, η Πρόεδρος της HELMEPA και Chief Executive Officer της Diana Shipping Inc., κα Σεμίραμις Σ. Παληού, ο κ. Βασίλης Α. Παπαγιαννόπουλος της Common Progress Co. Na Ltd, ο κ. Νικόλας Παπαλιός της Vantage Shipping Lines, ο κ. Γιάννης Πλατσιδάκης, επίτιμος Πρόεδρος INTERCARGO, ο κ. Βασίλειος Θεοχ. Τερζής της Queensway Navigation Co. Ltd, ο κ. Γεώργιος Α. Τσαβλίρης της Tsavliris Salvage Group, ο κ. Σήφης Βαρδινογιάννης της SEKAVIN, κ.ά.

Τις εξελίξεις στα δορυφορικά συστήματα και πώς αυτές θα επηρεάσουν την ναυτιλιακή βιομηχανία θα αναλύσουν ο Πρόεδρος ναυτιλιακού του Inmarsat, κ. Ronald Spithout και ο καθηγητής του San Jose State University, κ. Περικλής Παπαδόπουλος, ενώ ο καθηγητής Hua Harry Li θα παρουσιάσει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη στεριά και στη θάλασσα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές εκπλήξεις και ειδικές ενότητες όπως η συνομιλία μεταξύ των καθηγητών από το Silicon Valley με τον Dinno, το ανθρωποειδές ρομπότ του ΙΤ Innovation Center του Ομίλου ΟΤΕ και η άσκηση επιχειρησιακής επάρκειας καπετάνιου εμπορικού πλοίου κάτω από πιεστικές συνθήκες σε προσομοιωτή από την νευροψυχολόγο, executive trainer και ιδρυτή της Self Balance, κα Ελισσάβετ Κάλμπαρη.

Σε έναν τρισδιάστατο ψηφιακό συνεδριακό χώρο που θα ανοίξει τις πύλες του λίγο πριν από την έναρξη του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα περιηγούνται με τρόπο 360ο και θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τα τρισδιάστατα περίπτερα των χορηγών.

Για συμμετοχή απαιτείται δωρεάν εγγραφή στο www.slide2open.net/ShippingFinance2021