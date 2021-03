Με «φόρα» εισήλθε στο 2021 η Enesel, συμφερόντων των Φίλιππου και Αντώνη Λαιμού, καθώς μετά την παραγγελία για δύο bulkers τον Ιανουάριο, αποφάσισε να επενδύσει τις τελευταίες ημέρες στα «αγαπημένα» της δεξαμενόπλοια.

Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες από ναυλομεσιτικούς οίκους, η ναυτιλιακή τοποθέτησε παραγγελία στο νοτιοκορεάτικο ναυπηγείο Daehan για την κατασκευή ενός aframax/LR2 tanker με option για ένα ακόμη. Το πλοίο, χωρητικότητας 114.900 dwt, αναμένεται να παραδοθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2022, ενώ είναι ταξινομημένο στον νηογνώμονα DNV GL. Οι ναυλομεσίτες τοποθετούν τη συμφωνία στα 51 εκατ. δολάρια για κάθε πλοίο.

Ναυλομεσιτικές πηγές λένε στο Reporter πως το ύψος της συμφωνίας συμπίμπτει με τα τωρινά επίπεδα της αγοράς, ενώ αυτού του είδους τα πλοία κοστίζουν περίπου 2 εκατ. δολάρια περισσότερο από τα συμβατικά aframaxes. Αυτό διότι έχουν πλήρως επικαλυμμένες (fully coated) δεξαμενές, προκειμένου να μεταφέρουν και προϊόντα πετρελαίου, εκτός από αργό πετρέλαιο. Η ναυτιλιακή διαθέτει δύο ακόμη πλοία τέτοιου τύπου στο στόλο της, τα οποία κατασκευάστηκαν στο ίδιο ναυπηγείο, παραδόθηκαν το 2020 και ταξιδεύουν υπό τη σημαία της Μάλτας.

Υπενθυμίζεται ότι τον πρώτο μήνα του τρέχοντος έτους, η Enesel έκανε «come back» στο ξηρό φορτίο, συνάπτοντας συμφωνία με το κινεζικό ναυπηγείο DACKS για δύο bulkers, τύπου ultramax. Τα πλοία χωρητικότητας 62.000 dwt έκαστο εκτιμάται ότι θα παραδοθούν στη ναυτιλιακή το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Με ιστορία 173 ετών, η οικογένεια Λαιμού αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές οντότητες της χώρας. Σήμερα ο Όμιλος Λαιμού αποτελείται από τέσσερις εταιρείες, τις Enesel S.A., Enesel Limited, N.S. Lemos & Co. Ltd., και Enesel Pte Ltd. όλες υπό τον έλεγχο των Φίλιππου και Αντώνη Λαιμού.

Ο Όμιλος ελέγχει ένα στόλο 25 πλοίων, δεξαμενόπλοιων (15) και containerships (10). Στο τέλος του 2021, η μέση ηλικία του στόλου θα είναι τα 4,9 έτη.

Όπως έγραψε πρόσφατα το Reporter, μετά από ένα «χλιαρό» Ιανουάριο, οι Έλληνες εφοπλιστές επέστρεψαν με δυναμικό τρόπο στα ναυπηγεία το δεύτερο μήνα του έτους. Σύμφωνα με στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Golden Destiny, η ελληνική πλοιοκτησία παρήγγειλε 22 πλοία το Φεβρουάριο του 2021, καταλαμβάνοντας το 20,95% της συνολικής ναυπηγικής δραστηριότητας. Από αυτές, επτά παραγγελίες αφορούσαν δεξαμενόπλοια, χωρητικότητας 1 εκατ. dwt, έναντι 214 εκατ. δολαρίων.

Γιώργος Γεωργίου