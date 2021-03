Ο Έλληνας εφοπλιστής Μάριος Ηλιόπουλος, ο επικεφαλής της SeaJets, φέρεται να απέκτησε ένα ακόμη κρουαζιερόπλοιο, το οποίο πούλησε ο «γίγαντας» του κλάδου, Royal Caribbean Cruises το Δεκέμβριο.

Ο λόγος για το Majesty of the Seas, κατασκευής 1992 και χωρητικότητας 74.100 gt. To πλοίο, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στον Πειραιά αγόρασε η Eaglepower Shipping, συμφερόντων του κ. Ηλιόπουλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tradewinds, το κρουαζιερόπλοιο πουλήθηκε αρχικά σε εταιρεία από την Ινδία, η οποία το παραχώρησε στον κ. Ηλιόπουλο στα μέσα Ιανουαρίου.

Πηγές της αγοράς έχουν επισημάνει από την πρώτη αγορά πλοίου ότι ο εφοπλιστής δεν προτίθεται να τα προγραμματίσει σε κρουαζιέρες, αλλά να τα μεταπωλήσει είτε σε άλλο αγοραστή είτε για διάλυση, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Μέχρι σήμερα η στρατηγική του είναι επιτυχημένη, καθώς έχει πουλήσει για scrap δύο από τα πλοία σε συμφέρουσες τιμές, ενώ τα είχε αποκτήσει σε χαμηλά επίπεδα μέσω δημοπρασιών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της VesselsValue, αν ο κ. Ηλιόπουλος παραχωρήσει για scrap και το Majesty of the Seas στην Ινδία, θα κερδίσει περίπου 13 εκατ. δολάρια.

Τα υπόλοιπα τέσσερα πλοία, τα οποία απέκτησε το 2020, είναι δεμένα σε διάφορα ελληνικά λιμάνια.