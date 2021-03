Συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκόλλησης του τεράστιου containership που έχει «μπλοκάρει» τη Διώρυγα του Σουέζ και κατ' επέκταση τη ροή του διεθνούς εμπορίου, με τον ορίζοντα ολοκλήρωσης των διαδικασιών να παραμένει «θολός».

To μήκους 400 μέτρων, βάρους 200.000 τόνων και χωρητικότητας 20.388 TEUs, Ever Given προσάραξε την Τρίτη, καθώς έπλεε βόρεια μέσω της Διώρυγας με κατεύθυνση από την Κίνα προς την Ολλανδία. Περίπου το 12% του διεθνούς εμπορίου διακινείται μέσω της Διώρυγας, η οποία ενώνει τη Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα και προσφέρει τη συντομότερη θαλάσσια σύνδεση ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη. Όπως είπε χθες στο Reporter ο επικεφαλής αναλυτής ναυτιλίας της BIMCO, Peter Sand «η επανεκκίνηση των διελεύσεων δε θα είναι εφικτή πριν την Κυριακή ή τη Δευτέρα».

Ναυλομεσιτικές πηγές σημειώνουν στο Reporter πως αρκετές φορές στο παρελθόν έχουν «κολλήσει» στο σημείο πλοία, απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο και φορτωμένο containership, το οποίο «έκατσε» στην πλημμυρίδα (high tide), η οποία την άνοιξη είναι ακόμη πιο ψηλά. Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι για τη μετακίνηση του πλοίου πιθανότατα θα αφαιρεθούν μικρές ποσότητες έρματος (ballast) και καυσίμου, καθώς μία επιχείρηση αφαίρεσης των containers θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

Δείτε γραφήματα για τα εγκλωβισμένα πλοία στο σημείο:

Πηγή: BIMCO

Πηγή: MarineTraffic

Αλλάζουν διαδρομές τα πλοία

Η ναυλομεσιτική εταιρεία Braemar ACM έχει ήδη εντοπίσει τέσσερα bulkers, τα οποία άλλαξαν πορεία και κατευθύνονται στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ δύο LNG carriers στα μέσα του Ατλαντικού έχουν, επίσης, αλλάξει τροχιά. Παράλληλα, ναυλωτές δεξαμενόπλοιων ζητούν από ναυλομεσίτες να τους υποδείξουν διαδρομές μέσα από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος.

Όπως λέει στο Reporter ο κ. Φίλιππος Προκοπάκης, Commercial Manager / Chartering, Sale & Purchase της Danaos Shipping, η οποία ειδικεύεται στα containerships «τα πλοία μπορούν εναλλακτικά να μεταβούν γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος και ήδη ορισμένα αυτό κάνουν. Μία τέτοια μετατόπιση έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις έως και 20 ημερών ή και περισσότερο, με τις ίδιες προγραμματισμένες ταχύτητες των πλοίων των τακτικών γραμμών».

{https://twitter.com/MarineTraffic/status/1375174267109793794}

Πώς επηρεάζονται οι ναυλαγορές

Ναυλομεσιτικές πηγές επισημαίνουν ότι η παρούσα κατάσταση θα επηρεάσει σε ένα βαθμό τις τιμές του πετρελαίου, αλλά δε υπάρξει κάποιο «boom». «Θεωρητικά οι τιμές πρέπει να ανέβουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα μέτρα lockdown σε κομβικές περιοχές παραμένουν σε ισχύ, ενώ και τα διυλιστήρια βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε κατάσταση συντήρησης. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε την πανδημία και το υψηλό απόθεμα πετρελαίου και από την άλλη το Σουέζ. Συνεπώς, οι τιμές δεν αναμένεται να σημειώσουν σημαντική άνοδο, πάντα φυσικά σε συνάρτηση και με το διάστημα που θα παραμείνει κλειστή η Διώρυγα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως μεταφέρεται στο Reporer, στα δεξαμενόπλοια τη δεδομένη χρονική στιγμή επωφελούνται περισσότερα τα suezmaxes και τα πιο μικρά μεγέθη, δηλαδή τα LR και τα MR tankers, καθώς αυτά τα πλοία, τα οποία χρησιμοποιούσαν το Κανάλι, υποχρεώνονται τώρα να ταξιδέψουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Για παράδειγμα, σήμερα (26/3) οι ναύλοι στα suezmaxes είναι ενισχυμένοι κατά 4.000 δολάρια την ημέρα, με τη διαδρομή Μαύρη Θάλασσα - Μεσόγειος να κερδίζει επιπλέον 6.000 δολάρια. Στον αντίποδα, τα υπερ-δεξαμενόπλοια, τα VLCCs δε θα επηρεαστούν σημαντικά, καθώς δε χρησιμοποιούν το Κανάλι, στο οποίο οι χρεώσεις υπολογίζονται βάσει χωρητικότητας (Gross tonnage) και επομένως είναι ασύμφορο. «Μόνο εάν οι ναύλοι στα suezmaxes ανέβουν σε τέτοιο βαθμό που δε θα είναι συμφέρουσα πλέον η μεταφορά με αυτά, θα υπάρξει μία στροφή της ζήτησης προς τα μεγαλύτερα μεγέθη» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Στο ξηρό φορτίο, δεν αναμένεται δραματική αύξηση των ναύλων σε κανένα μέγεθος πλοίου. Αυτό το διάστημα η προσφορά και η ζήτηση σε Ατλαντικό και Ειρηνικό είναι ισορροπημένη, ενώ οι περισσότερες εξαγωγές πραγματοποιούνται από τη Λατινική Αμερική προς την Άπω Ανατολή. Μία εβδομάδα, λοιπόν, «μπλόκου» στη Διώρυγα δε θα αλλάξει σημαντικά τα επίπεδα των ναύλων για τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Εξαίρεση, ίσως, αποτελέσουν τα supramaxes και τα handysizes, αλλά και πάλι η άνοδος δε θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, υπογραμμίζουν ναυλομεσιτικές πηγές.

Στα containerships ο κ. Προκοπάκης αναφέρει ότι η ναυλαγορά επηρεάζεται όλο και πιο θετικά κάθε μέρα που παραμένει κλειστή η Διώρυγα. Αυτό διότι, όπως λέει, «μιλάμε για τακτικές γραμμές, άρα μιλάμε για καθυστερήσεις, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν με κάποια άλλα πλοία, καθώς τα προϊόντα πρέπει να μεταφερθούν». «Ο βαθμός της επίδρασης φυσικά θα εξαρτηθεί από το διάστημα της καθυστέρησης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι "βοηθητικό" το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη σε μία περίοδο, κατά την οποία η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά» προσθέτει.

Ασφαλιστικά ζητήματα και αποζημιώσεις

H Evergreen με έδρα το Ταϊβάν διαχειρίζεται το πλοίο, το οποίο είναι ιδιοκτησίας της ιαπωνικής Shoei Kisen.

Ναυτασφαλιστικές πηγές αναφέρουν στο Reporter ότι οι κανόνες πλοήγησης του Καναλιού επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του πλοίου για την αποζημίωση τρίτων (P+Ι: καλύψεις υποχρεώσεων έναντι τρίτων). Συνεπώς, η ιαπωνική εταιρεία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με αξιώσεις εκατομμυρίων τόσο από την διοικητική αρχή της Διώρυγας για απώλειες εσόδων και φθορές όσο και από τις εταιρείες, των οποίων τα πλοία βρίσκονται «παγιδευμένα» στο σημείο.

H Shoei Kisen έχει αναθέσει σε δύο εταιρείες διάσωσης το έργο επαναλειτουργίας του πλοίου, στην ολλανδική Smit Salvage και στην ιαπωνική Nippon Salvage. Το Reporter εχει απευθυνθεί και στις δύο για σχόλια σχετικά με το κόστος απελευθέρωσης του πλοίου, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.

Γιώργος Γεωργίου