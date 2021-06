Σε αγορές πλοίων κατευθύνθηκε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, που άντλησε η Costamare με την πρόσφατη έκδοση ομολόγου 100 εκατ. ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Costamare αναφέρει σε νέα της ανακοίνωση ότι έως τις 2 Ιουνίου προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

Αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co: 85,6 εκατ. ευρώ

Αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή πλοίων της Costamare Inc. ή και τρίτων,κατόπιν αποτίμησης από́ εγνωσμένου κύρους εκτιμητή εντός 18 μηνών: 9,8 εκατ. ευρώ

Κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της εταιρείας και των θυγατρικών τηςμέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εντός 18 μηνών: 1,5 εκατ. ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ομολογιακή έκδοση είναι η πρώτη, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που αφορά ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία.

Ειδικότερα, η Costamare τονίζει στην ανακοίνωσή της για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») και την απόφαση υπ' αριθ. 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και, κατόπιν θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού, όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 συνεχίζουν να ισχύουν, από την εταιρεία με την επωνυμία «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας με την επωνυμία «Costamare Inc.» (η «Εγγυήτρια»), που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις από 25.01.2021 και 05.05.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις από 26.01.2021 και 05.05.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας καθώς και την από 12.05.2021 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000). Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (€3.100.000) περίπου και μείωσαν αντιστοίχως τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 25.05.2021. Τα αντληθέντα κεφάλαια κατατέθηκαν και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε δολάρια ΗΠΑ έως την πλήρη διάθεσή τους.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την από 03.06.2021 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000), μείον ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€3.100.000), το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν μέχρι την 02.06.2021 ως ακολούθως:

Χάριν πληρότητος, σημειώνεται ότι το ποσό των €85,6 εκατ. για την αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co. διατέθηκε σε δολάρια ΗΠΑ ($105,011 εκατ.), δεδομένου ότι τα αντληθέντα κεφάλαια είναι και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε δολάρια ΗΠΑ έως την πλήρη διάθεσή τους.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.».