Στη διεθνή αγορά, με την εξαγορά της γερμανικής εταιρείας RWO, επεκτείνεται η κορυφαία ελληνική εταιρεία κατασκευής συστημάτων επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος, ERMA FIRST.

Η γερμανική εταιρεία RWO, ιδρύθηκε το 1975 στη Βρέμη και παρέχει συστήματα επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων/λυμάτων για πλοία, λιμάνια και υπεράκτιες εγκαταστάσεις και αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στην αγορά για συστήματα διαχωρισμού νερού και ελαιοειδών.

Το χαρτοφυλάκιο της RWO περιλαμβάνει συστήματα επεξεργασίας πόσιμου νερού, ελαιωδών μειγμάτων, θαλασσίου έρματος, υγρών αποβλήτων αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από ανταλλακτικά και υπηρεσίες για τους πελάτες της. Από το 1975, περισσότερα από 16.000 πλοία έχουν εξοπλιστεί με διαχωριστήρες νερού-πετρελαίου της RWO.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERMA FIRST, Κωνσταντίνος Σταμπεδάκης (φωτο) δήλωσε:

«Αυτή είναι μια σημαντική κίνηση με θετικές συνέπειες όχι μόνο για την ERMA FIRST, αλλά και για τους πελάτες και το προσωπικό της RWO. Επενδύσαμε σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στον κλάδο συστημάτων επεξεργασίας νερού για την ναυτιλιακή βιομηχανία με ισχυρή πελατειακή βάση και διεθνή φήμη υπεροχής των προϊόντων της αλλά και αξιοπιστίας.

Στην ERMA FIRST έχουμε αναπτύξει πρωτοπόρα-καινοτόμα συστήματα για την επεξεργασία θαλάσσιου έρματος. Παράλληλα έχουμε δημιουργήσει πολύ καλή φήμη για την υψηλή ποιότητα στις τεχνικές λύσεις και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Δεσμευόμαστε να οικοδομήσουμε με βάση τα 46 χρόνια εμπειρίας της RWO και να βοηθήσουμε την εταιρεία, τα προϊόντα και τους ανθρώπους της να περάσουν στο επόμενο επίπεδο διεθνούς επιτυχίας».

Ο κ. Σταμπεδάκης συμπλήρωσε ότι: «Όλα τα προϊόντα της RWO θα εξακολουθήσουν να κατασκευάζονται στην Γερμανία και δεν θα υπάρξει καμμιά αλλαγή στο ανθρώπινο δυναμικό της ή στο παγκόσμιο δίκτυο που διαθέτει. Επίσης όλες οι συμφωνίες με τους τρέχοντες πελάτες παραμένουν ως έχουν».

Το εύρος των προϊόντων της RWO καλύπτει συστήματα επιτήρησης και επεξεργασίας για:

Ελαιώδη μίγματα

Λύματα

Αφαλάτωση

Θαλάσσιο έρμα

Από την έναρξη λειτουργίας της το 2009, η ERMA FIRST έχει εγκαταστήσει συστήματα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος σε περισσότερα από 2.500 πλοία. Στα τελευταία 14 έτη, η ERMA FIRST έχει θέσει υψηλά στάνταρ για αποδοτική επεξεργασία του θαλάσσιου έρματος με υψηλή επιχειρησιακή υποστήριξη, ποιότητα κατασκευής και φιλικότητα προς τον χρήστη. Η ERMA FIRST είναι ευρέως γνωστή ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές BWTS, παγκοσμίως.

Υπενθυμίζεται ότι η ERMA FIRST ανακοίνωσε πρόσφατα και τη συνεργασία της με την Schneider Electric, με στόχο την αποτελεσματικότερη επεξεργασία θαλάσσιου έρματος.