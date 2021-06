Η Seanergy Maritime Holdings Corp. παρέλαβε δύο Capesize πλοία που αποτελούν μέρος των αγορών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ναυτιλιακής, οι παραλαβές αφορούν στο Capesize M/V Patriotship, χωρητικότητας 181.709 dwt και κατασκευής 2010 στο ναυπηγείο Imabari Shipbuilding Co., Ltd της Ιαπωνίας και στο Capesize M/V Tradership, 176.925 dwt, κατασκευής 2006 στο ναυπηγείο Namura Shipbuilding Co., Ltd της Ιαπωνίας. Η Εταιρεία έχει ήδη 15 Capesize πλοία στο δυναμικό της, ενώ εντός Αυγούστου αναμένει ακόμα ένα.

Εκμεταλλευόμενη τα υψηλά επίπεδα της αγοράς, η Εταιρεία συμφώνησε χρονοναύλωση για το M/V Patriotship διάρκειας 12 με 18 μήνες με διεθνούς φήμης ναυλωτή και σταθερό ημερήσιο ναύλο στα 31.000 δολάρια, ενώ ναύλωσε το M/V Tradership σε άλλο διεθνή ναυλωτή με ημερήσιο ναύλο συνδεδεμένο με τον δείκτη BCI. Και τα δύο πλοία ξεκινούν άμεσα τις ναυλώσεις τους.

Η Εταιρεία είναι σε τελική ευθεία για συμφωνία με μεγάλο χρηματοδοτικό οργανισμό στην Ασία, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτήσει μέρος της αξίας του M/V Patriotship με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνω την παραλαβή του 14ου και του 15ου Capesize πλοίου μας και την ταυτόχρονη έναρξη χρονοναύλωσης τους.

Επιπλέον, επεκτείνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες, με δύο ακόμα διεθνούς φήμης ναυλωτές, όσο και με νέο χρηματοδοτικό οργανισμό στην Ασία. Μετά την παράδοσή του M/V Patriotship και του M/V Tradership, το 87% του στόλου μας είναι χρονοναυλωμένο σε μεσο-, μακροπρόθεσμα time charters.

Η Seanergy έχει αυξήσει σημαντικά το μέγεθος του στόλου της με ιδιαίτερα ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις, έχοντας κύριο γνώμονα την αύξηση αξίας για τους μετόχους μας».