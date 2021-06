Η ολλανδική κυβέρνηση αναμένεται να χρηματοδοτήσει με 2,1 δισ. ευρώ (2,56 δισ. δολάρια) μέσω επιδοτήσεων τους τέσσερις διαχειριστές του έργου «Porthos» (Air Liquide, Air Products, ExxonMobil και Shell), το οποίο αναμένεται να μειώσει τα επίπεδα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο λιμάνι Ρότερνταμ.

Το Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage) υποστηρίζει μια κοινοπραξία μεταξύ του λιμανιού του Ρότερνταμ, του ολλανδικού ενεργειακού φορέα Gasunie και του EBN (European Business and Innovation Centre Network).

Το έργο αφορά την αποθήκευση 2,5 εκατ. τόνων CO2 ετησίως από τη ναυτιλιακή βιομηχανία και την αποδέσμευσή τους σε άδειες κυψελίδες φυσικού αερίου κάτω από τη Βόρεια Θάλασσα από το 2024.

Η κοινοπραξία θα αναλάβει την κατασκευή των εγκαταστάσεων στην περιοχή του λιμανιού του Ρότερνταμ και στη συνέχεια θα αναλάβει τη μεταφορά και την αποθήκευση CO2.

Όσοι φορείς υπέγραψαν την Ολλανδική Συμφωνία για το Κλίμα, συμφώνησαν ότι το ήμισυ της μείωσης των εκπομπών CO2, που θα επιτευχθεί έως το 2030, θα πραγματοποιηθεί μέσω της δέσμευση και της αποθήκευσης άνθρακα (Carbon Capture and Storage - CCS), με το έργο Porthos να αναμένεται να καλύψει περισσότερο από το 1/3.

Η τελική απόφαση για την πραγματοποίηση του έργου Porthos θα ληφθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022.