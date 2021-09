Ανοίγοντας το δρόμο για τη μεγαλύτερη περιπέτεια μέχρι σήμερα, η Royal Caribbean International ανακοίνωσε ότι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Wonder of the Seas, θα κάνει το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το πολυαναμενόμενο κρουαζιερόπλοιο πρόκειται να αποπλεύσει από το σπίτι του στο Fort Lauderdale προς την Καραϊβική στις 4 Μαρτίου 2022, πριν ξεκινήσει το υπερατλαντικό του ταξίδι στη Βαρκελώνη και τη Ρώμη για να ξεκινήσει τις καλοκαιρινές διακοπές τον Μάιο.

Οι οικογένειες και οι ταξιδιώτες έχουν πολλές διαφορετικές επιλογές στις οκτώ ξεχωριστές γειτονιές του Wonder, τις ήδη γνωστές και αγαπημένες στα κρουαζιερόπλοια κατηγορίας Oasis Class , που περιλαμβάνουν όμως και νέα χαρακτηριστικά, όπως τη SuiteNeighborhood, ένα pool bar με το όνομα The Vue, και Wonder Playscape – ένα διαδραστικό, υπαίθριο χώρο για παιδιά με εντυπωσιακή θέα. Με αγαπημένα στοιχεία που διατηρούνται στο κατάστρωμα, όπως η Ultimate Abyss, η ψηλότερη τσουλήθρα στη θάλασσα, το Central Park, μια γειτονιά γεμάτη με πραγματικά φυτά και το κατάστρωμα με την πισίνα εμπνευσμένο από την Καραϊβική, το καινοτόμο, νέο πλοίο προσκαλεί επισκέπτες όλων των ηλικιών να εξερευνήσουν και να δημιουργήσουν αξέχαστες αναμνήσεις για άλλη μια φορά.

«Η δυναμική των κρατήσεων και των πλοίων που επιστρέφουν στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη είναι σημαντική. Με το μισό στόλο μας να ταξιδεύει ξανά, μας ενθαρρύνει αυτό που βλέπουμε. Αυτές οι περιοχές είναι σε θέση να καλωσορίσουν ένα ολοκαίνουργιο, καινοτόμο πλοίο όπως το Wonder of the Seas», δήλωσε ο Michael Bayley, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Royal Caribbean International. «Το Wonder of the Seas θα λάμψει ως το νεότερο θαύμα στον κόσμο στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο. Και αυτό που επιφυλάσσεται είναι η απόλυτη εμπειρία διακοπών που αναδεικνύει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της Royal Caribbean, και εισάγει νέες περιπέτειες για κάθε επισκέπτη, ανεξάρτητα από την ηλικία του που μπορεί να απολαύσει εν πλώ»

Με 50 χρόνια πρωτιές και καινοτομίες η Royal Caribbean θέτει πολύ ψηλά το πήχη για υπέροχες διακοπές. Το περίφημο concept της γειτονιάς Oasis Class έρχεται στη ζωή στο Wonder με νέες προσθήκες αλλά και διατηρώντας αγαπημένα χαρακτηριστικά όπως:

Νέες περιπέτειες και τα αγαπημένα χαρακτηριστικά

· Γειτονιά Suite Class — Η όγδοη γειτονιά, που βρίσκεται μόνο στο Wonder, προσφέρει στους επισκέπτες της Royal Suite Class ένα υπερυψωμένο αποκλειστικής πρόσβασης Suite Sun Deck σε μια νέα τοποθεσία, με πισίνα, μπαρ και πολλές ξαπλώστρες και γωνιές για να χαλαρώσει κανείς μαζί με τα αγαπημένα, όπως Coastal Kitchen, το ιδιωτικό εστιατόριο, και το Suite Lounge. Επιπλέον προστίθεται, η μεγαλύτερη σουίτα Ultimate Family ακόμα και για μια οικογένεια 10.

· Wonder Playscape —Η υποβρύχια περιοχή παιχνιδιού είναι μια εντελώς νέα περιπέτεια με τσουλήθρες, τοίχους αναρρίχησης, παιχνίδια, έναν διαδραστικό τοίχο που ενεργοποιείται από το άγγιγμα και παζλ που θα τους κάνει να αναρωτιούνται αν οποιαδήποτε παιδική χαρά θα είναι ποτέ η ίδια.

· Το Vue — Τις πιο ευτυχισμένες ώρες μπορείτε να τις περάσετε σε σε αυτό το νέο μπαρ. Το Vue προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα από ψηλά στο κατάστρωμα της πισίνας όλη την ημέρα, και μετά το ηλιοβασίλεμα, λάμπει φωτεινά με ένα πολύχρωμο μωσαϊκό θόλο από πάνω.

· Η Πισίνα και ΤΟ κατάστρωμα The Lime & Coconut με διακόσμηση που παραπέμπει στην Καραιβική, με δύο μπαρ δίπλα στην πισίνα και ζωντανή μουσική ενώ το πλαισιώνουν οι τρείς υψηλής ταχύτητας νεροτσουλήθρες, , The Perfect Storm, και το παιδικό aqua park Splashaway Bay, κρατούν τους νέους και τους νέους στην καρδιά ψυχαγωγημένους. Casitas, in-pool ξαπλώστρες και πολλά άλλα μέρη για να χαλαρώσει κανείς όπως δίπλα στην πισίνα και να απολαύσει μια ταινία κάτω από τα αστέρια στη μεγαλύτερη οθόνη στον στόλο της Royal Caribbean.



Στην καρδιά του κάθε πλοίου κατηγορίας Oasis Class περιλαμβάνονται ένας συνδυασμός από signature χαρακτηριστικά και εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένης της ψηλότερης τσουλήθρας στη θάλασσα, The Ultimate Abyss, οι πρόσφατα σχεδιασμένοι, αποκλειστικοί χώροι για παιδιά και εφήβους στο Adventure Ocean, Social100 και The Patio · ο προσομοιωτής surf FlowRider, οι δίδυμοι τοίχοι αναρρίχησης βράχου και το zipline. Από το καρουζέλ στην οικογενειακή αγαπημένη συνοικία Boardwalk – εμπνευσμένη από διάσημους πεζόδρομους όπως το Coney Island – μέχρι fine dining στο Central Park, και την ποικιλία των εστιατορίων και τις πολυάριθμες επιλογές ψυχαγωγίας καμία μέρα στο κρουαζιερόπλοιο δεν θα είναι η ίδια.

Το γεμάτο δράση κρουαζιερόπλοίο θα προσφέρει πολλαπλούς τρόπους περιπέτειας με 7 διανυκτερεύσεις προς την Ανατολική και Δυτική Καραϊβική από το Fort Lauderdale, επισκέπτοντας τροπικούς προορισμούς όπως το Cozumel, Μεξικό· Philipsburg, St. Maarten· Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο, και πολλά άλλα. Ανεξάρτητα από το δρομολόγιο που επιλέγουν οι επισκέπτες, κάθε κρουαζιέρα θα επισκεφτεί τον ιδιωτικό προορισμό της Royal Caribbean, Perfect Day στο CocoCay, για μια μέρα γεμάτη συγκινήσεις. Τον Μάιο το θαυμαστό κρουαζιερόπλοιο Oasis Class θα ταξιδέψει στη Μεσόγειο για την εναρκτήρια ευρωπαϊκή σεζόν. Από τη Βαρκελώνη και τη Ρώμη σε 7 νύχτες κρουαζιέρες στη Δυτική Μεσόγειο, οι ταξιδιώτες θα απολύσουν αξέχαστες διακοπές καθώς θα πλέουν στις ακτές των πιο εμβληματικών και ιστορικών προορισμών της Ευρώπης, όπως η Πάλμα ντε Μαγιόρκα, η Ισπανία και το Κάπρι της Ιταλίας.

Τα δρομολόγια της Καραϊβικής θαύματος είναι διαθέσιμα για να κάνετε κράτηση σήμερα. Τα ευρωπαϊκά δρομολόγια του νέου πλοίου θα ανοίξουν την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου.