Η Διώρυγα του Παναμά και περισσότεροι από 150 άλλοι οργανισμοί σε όλη τη θαλάσσια αλυσίδα αξίας υπογράφουν μια βιομηχανική έκκληση προς τους παγκόσμιους ηγέτες να δεσμευτούν για την απομάκρυνση του άνθρακα από τη διεθνή ναυτιλία έως το 2050, να υποστηρίξουν έργα ναυτιλίας μηδενικών εκπομπών βιομηχανικής κλίμακας μέσω εθνικής δράσης και να εφαρμόσουν τα μέτρα πολιτικής που θα να γίνει η αποστολή μηδενικών εκπομπών ως προεπιλεγμένη επιλογή έως το 2030.

Οι υπογράφοντες το Call to Action for Shipping Decarbonization περιλαμβάνουν πολλούς από τους μεγαλύτερους παράγοντες στον τομέα του παγκόσμιου εμπορίου: AP Moller - Maersk, BHP, BP, BW LPG, Cargill Ocean Transportation, Carnival Corporation, Citi, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Euronav, GasLog, Hapag-Lloyd, Lloyd's Register, Mitsui OSK Lines, MSC Mediterranean Shipping Company, Olympic Shipping and Management, Port of Rotterdam, Rio Tinto, Shell, Trafigura, Ultranav, Volvo, και Yara. Κάθε υπογράφων έχει αναλάβει δεσμεύσεις για το κλίμα και λαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες.

Οι στόχοι της Διώρυγας του Παναμά να γίνει ουδέτερη από άνθρακα μέχρι το 2030 ανακοινώθηκαν επίσημα τον Απρίλιο του 2021, ωστόσο άρχισε να παρακολουθεί το αποτύπωμα άνθρακα το 2013 με την πρόθεση να ευθυγραμμίσει καλύτερα τις δραστηριότητές της με τους παγκόσμιους στόχους μείωσης των εκπομπών για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η Διώρυγα προχώρησε έκτοτε στην εισαγωγή διαφόρων προγραμμάτων για την ενίσχυση της αξίας της και αποτελεί μια «πράσινη» διαδρομή για το θαλάσσιο εμπόριο, από την προσφορά κινήτρων για βιώσιμες ναυτιλιακές γραμμές έως τη συνεργασία με κοινότητες στη λεκάνη της Διώρυγας του Παναμά για να εξασφαλίσει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων της περιοχής.