Η ναυτιλιακή εταιρεία Swire Shipping με έδρα τη Σιγκαπούρη έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο να μειώσει το αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου μέχρι να φτάσει την τιμή μηδέν, κατά προτίμηση πολύ πριν από το 2050.

Η μείωση των εκπομπών που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη απαιτείται για την ίδια την ύπαρξή του.

"Για τις χώρες που εξυπηρετούμε στον Νότιο Ειρηνικό, η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι υπαρξιακό πρόβλημα. Κινδυνεύουν να εξαφανιστούν κάτω από το νερό", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος James Woodrow ,σε πρόσφατο συνέδριο στη Σιγκαπούρη.

Η Swire Shipping εργάζεται για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων εδώ και πολλά χρόνια, δήλωσε ο Simon Bennett, γενικός διευθυντής βιώσιμης ανάπτυξης για τις ναυτιλιακές εταιρείες του ομίλου Swire και την China Navigation Co.

Ο Bennett είπε ότι τα πλοία που ανήκουν στην Swire Shipping και την Swire Bulk έχουν τα τεχνικά και λειτουργικά εφόδια που είναι γνωστά και εύκολα στην εγκατάσταση.

Η εταιρεία όμως, συνεχίζει να επενδύει επιπλέον, σε νέες τεχνολογίες και λειτουργικές βελτιώσεις, αναμένοντας ότι θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περαιτέρω μείωση των εκπομπών.

Η Swire Shipping είναι ένας ενεργός συνεργάτης με κορυφαία κέντρα απανθρακοποίησης και ομοϊδεάτες οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας Sustainable Shipping Initiative και του Getting To Zero Coalition.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της εταιρείας είναι να λειτουργήσει στόλο χαμηλού ή μηδενικού άνθρακα χρησιμοποιώντας εναλλακτικά καύσιμα.