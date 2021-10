Μερικοί από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές στον κόσμο έχουν δεσμευτεί να μεταφέρουν τα προϊόντα τους μόνο με πλοία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040.

Η Amazon, η Ikea, η Michelin, η Unilever και άλλοι έχουν αναλάβει τη δέσμευση στο Aspen Institute, μια εταιρική ομάδα απαλλαγής από τον άνθρακα, υπό τον νεοσύστατο όμιλο Cargo Owners for Zero Emission Vessels.



Ο διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου Aspen, Νταν Πόρτερφιλντ, περιέγραψε τη δέσμευση ως «ιστορικό βήμα στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής».

«Η ναυτιλία, όπως όλοι οι τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, πρέπει να απαλλαγεί από τον άνθρακα για να επιλύσουμε την κλιματική κρίση και οι πολυεθνικές εταιρείες θα είναι βασικοί παράγοντες στην καταλυτική μετάβαση καθαρής ενέργειας στη ναυτιλία», είπε.



Η ναυτιλία αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 3% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά η ναυτιλιακή ομάδα είπε ότι ο αριθμός αυτός θα εκτοξευτεί στο 10% μέχρι το 2050, εκτός εάν ληφθούν μέτρα.



Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός δεσμεύεται επί του παρόντος να αναπτύξει κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στη ναυτιλία στο ήμισυ, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008, έως το 2040.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος Cargo Owners for Zero Emissions Vessels ζητά από τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για απανθρακοποίηση της ναυτιλίας μέχρι το 2040.



Ωστόσο, περιβαλλοντικές ομάδες πρότειναν ότι η δέσμευση του Ινστιτούτου Aspen δεν είναι ακόμα επαρκής για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο συνασπισμός Ship it to Zero και οι ομάδες περιβάλλοντος του Ειρηνικού ζητούν πλοία μηδενικών εκπομπών έως το 2030.