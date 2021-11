Ο γίγαντας εξόρυξης Anglo American με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει θέσει ως φιλοδοξία να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα στις ελεγχόμενες θαλάσσιες εμπορευματικές δραστηριότητές του έως το 2040, με ενδιάμεση μείωση 30% στις εκπομπές έως το 2030.

Η φιλοδοξία για ελεγχόμενες θαλάσσιες μεταφορές με ουδέτερο άνθρακα είναι μια επέκταση της δέσμευσης της Anglo American να είναι ουδέτερη ως προς τον άνθρακα στις εξορυκτικές της δραστηριότητες έως το 2040.

Ο Peter Whitcutt, Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης μάρκετινγκ της Anglo American, δήλωσε: «Από τη δημιουργία του γραφείου αποστολής μας το 2012, έχουμε δημιουργήσει ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο και σήμερα μεταφέρουμε περισσότερους από 70 εκατομμύρια τόνους προϊόντων χύδην ξηρού φορτίου ετησίως στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο. Δεσμευόμαστε να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στην επιτάχυνση της μετάβασης σε έναν πιο βιώσιμο ναυτιλιακό τομέα, μια κρίσιμη συνιστώσα στις προσπάθειές μας να επεκτείνουμε τον θετικό μας αντίκτυπο πέρα από τις εγκαταστάσεις των ορυχείων μας. Αυτή η φιλοδοξία εδραιώνει περαιτέρω αυτή τη δέσμευση και θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε μια σαφέστερη πορεία προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές».

Η Anglo American είπε ότι διερευνά διάφορες επιλογές για να το πετύχει αυτό, συμπεριλαμβανομένης της μετασκευής πλοίων, της χρήσης λογισμικού βελτιστοποίησης ταξιδιών και της υποστήριξης για την ανάπτυξη τεχνολογίας που θα βοηθήσει στη μετάβαση από το συμβατικό μαζούτ σε βιώσιμα καύσιμα πλοίων.

Το 2020, ο ανθρακωρύχος ανακοίνωσε την εισαγωγή πλοίων μεγέθους capesize+ με καύσιμο το LNG στον ναυλωμένο στόλο του. Η εταιρεία εξετάζει επίσης την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα, όπως τα βιοκαύσιμα και η πράσινη αμμωνία, και έχει συνεργαστεί για να διερευνήσει τη χρήση εφαρμογών που βασίζονται σε υγρό οργανικό υδρογόνο χωρίς εκπομπές (LOHC) στο ναυλωμένο της στόλο.

Η Anglo American προσχώρησε πρόσφατα σε περισσότερους από 200 παράγοντες του κλάδου ως υπογράφοντες το Call to Action for Shipping Decarbonisation, ζητώντας αποφασιστική δράση της κυβέρνησης για να καταστεί δυνατή η πλήρης απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της διεθνούς ναυτιλίας έως το 2050. Ήταν ιδρυτικό μέλος του Sea Cargo Charter και επίσης έχει υπογράψει τον Συνασπισμό Getting to Zero, μια συμμαχία που έχει δεσμευτεί να θέσει σε λειτουργία εμπορικά βιώσιμα πλοία μηδενικών εκπομπών βαθέων υδάτων που τροφοδοτούνται από καύσιμα μηδενικών εκπομπών έως το 2030.

Παράλληλα, η αυστραλιανή εταιρεία εξόρυξης Fortescue έχει επίσης βάλει στόχο να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές Scope 3 έως το 2040 και ανακοίνωσε σχέδια να μετατρέψει τα οκτώ πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου χωρητικότητας 260.000 dwt ώστε να λειτουργούν με πράσινη αμμωνία. Η Rio Tinto στοχεύει να φτάσει τις καθαρές μηδενικές εκπομπές από τη ναυτιλία έως το 2050, καθώς και η BHP, επιπρόσθετα του στόχου του 2030 υποστηρίζει τη μείωση των εκπομπών κατά 40%.